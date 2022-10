Petite histoire des samokatchikis, ces cyclistes militaires nés sous l’Empire russe   

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ils pouvaient s’approcher subrepticement, en silence et par surprise de l’ennemi, lui infliger un coup douloureux et disparaître tout aussi rapidement. Au début du XXe siècle, alors que l’époque de la cavalerie était déjà révolue et que l’ère de l’infanterie motorisée n’était pas encore arrivée, les troupes à vélo mobiles étaient très populaires dans les forces armées de divers pays du monde.

Le vélo n’a pas besoin d’être alimenté ou ravitaillé. Il ne nécessite pas de réparations lourdes, et peut transporter de petites charges qu’une personne ne pourrait pas porter sur elle-même. Se déplaçant à la même vitesse que la cavalerie (6-12 km/h), les troupes à vélo parcouraient une distance allant jusqu’à 120 km/h par jour. Tout ce qu’il fallait, c’était une bonne route et un temps chaud.

Avril-octobre 1918 RSFSR. Moscou. Une brigade de liaison cycliste des tirailleurs lettons rouges au Kremlin TASS TASS

Les cyclistes militaires de l’Empire russe étaient appelés samokatchikis. Les premières brigades sont apparues en 1891. Ayant laissé leurs « chevaux de fer » à l’arrière, ils devaient se battre comme une infanterie ordinaire, mais en revanche, ils avaient des avantages en termes de vitesse et de maniabilité. Jusqu’en 1917, plus de 30 unités de ce type ont été créées dans l’armée impériale russe.

Cyclistes de l’armée impériale russe, vers 1910-1916 Domaine public Domaine public

Les cyclistes étaient équipés d’armes légères, de mitrailleuses, de mortiers et de grenades, qui étaient fixés aux cadres des vélos avec des supports spéciaux. Une partie du matériel et des munitions pouvait être transportée dans des coffres volumineux.

Sapeurs-cyclistes de l’Armée rouge avec chiens détecteurs de mines, défilé militaire à Moscou le 1er mai 1938 Domaine public Domaine public

Initialement, les samokatchikis étaient équipés de vélos français Peugeot. Pendant la Première Guerre mondiale, le modèle français a été remplacé par le Dux Combat de l’inventeur russe Mikhaïl Chtchipanov, qui était alors considéré comme le meilleur au monde.

Sur les champs de la Grande Guerre, des troupes à vélo russes ont été utilisées pour la reconnaissance et les communications, couvrant la cavalerie et l’infanterie. Tirant parti de leur déplacement silencieux, ils menaient des attaques nocturnes efficaces contre l’ennemi. Le commandement les a également utilisés comme une réserve hautement mobile pour combler les lacunes de la défense, ou vice versa - pour sécuriser rapidement les positions sur les lignes ennemies lors d’une percée. En raison de leur nature spécifique, les cyclistes, en règle générale, ne faisaient pas de prisonniers.

1919. Des membres d’une unité mécanisée bolchevique utilisée pour perturber l’assaut du général monarchiste Ioudenich sur Petrograd (plus tard Leningrad), en Russie, pendant la guerre civile qui a suivi la Révolution russe. Collection Slava Katamidze/Getty Images Collection Slava Katamidze/Getty Images

Les cyclistes sont même devenus des héros des événements révolutionnaires de 1917. En novembre, des combats éclatent à Moscou entre partisans et opposants au nouveau gouvernement, et le bataillon de réserve de cyclistes stationné dans la ville se range du côté des bolcheviks. Trois militaires de cette unité ont été enterrés près du mur du Kremlin et une rue a été rebaptisée Samokatnaïa en leur honneur.

Parade de vélos sur la place Rouge Arkadi Chaïkhet/russiainphoto.ru

Les troupes à vélo ont été activement utilisées lors du déclenchement de la guerre civile en Russie. Les « chevaux de fer » ont été fournis au mouvement blanc par l’Entente, et les bolcheviks les ont pour la plupart réquisitionnés à la population. Le 1er août 1919, ils annoncent même la « mobilisation des bicyclettes ».

Miliciens près de Moscou Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Dans l’Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, les bicyclettes n’étaient pas aussi répandues que dans la Wehrmacht ou dans les forces armées finlandaises. Au cours d’un conflit éprouvant pour l’URSS, l’industrie soviétique ne pouvait pas se permettre de les produire en masse et le problème du réapprovisionnement a été largement résolu grâce à la prise de trophées.

Dans les conditions de la guerre mécanisée, les cyclistes militaires n’étaient pratiquement pas impliqués dans les hostilités. Cependant, il y avait des exceptions. Ainsi, la 1ère brigade cycliste-motorisée, qui, outre un régiment de vélos, comprenait également un régiment de motos et une compagnie blindée, a mené de violentes batailles contre l’ennemi dans la région de Rjev à l’été et à l’automne 1942.

Bien que les samokatchikis pendant la guerre aient pu être impliqués dans des missions spéciales et de reconnaissance, leur service se limitait principalement aux troupes de communication. « Le plus souvent, je devais "naviguer" entre le quartier général des régiments et le quartier général des divisions, a rappelé le vétéran Vladimir Fomine. Lors d’un énième "raid", nous avons appris à fixer les enveloppes et colis scellés contenant des ordres et des rapports autour de grenades - afin de les faire exploser en cas de danger et de détruire les documents secrets de l’état-major qui nous avaient été confiés (cependant, cela ne s’est jamais produit) ».

Hongrie. Budapest. 5 février 1945. Un soldat de l’Armée rouge observant les quartiers occupés par les nazis Evgueni Khaldeï/TASS Evgueni Khaldeï/TASS

