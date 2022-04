En images: comment le Palais d’hiver a été converti en hôpital durant la Grande Guerre

Nicolas II et sa famille ont fait en sorte que le palais soit converti en une vaste infirmerie. Les photos préservées montrent les salles destinées aux bals et aux réceptions accueillir des lits de blessés.

La Grande Guerre fut l’un des conflits les plus terrible pour l’Empire russe et l’un des facteurs ayant conduit à sa chute et à la révolution. Durant la guerre, le pays a subi d’énormes pertes et la famille impériale a activement subvenu aux besoins de la ligne de front. De leur côté, l’impératrice et ses filles ont rejoint la Croix-Rouge et soignaient les soldats blessés.

Le pays était à court d’infirmeries et Nicolas II a ordonné que la résidence officielle, le Palais d’hiver, soit transformée en hôpital - depuis 1904, lui et sa famille vivaient à Tsarskoïe Selo, dans les environs de Saint-Pétersbourg, la capitale d’alors. Baptisé en l’honneur du tsarévitch Alexis, héritier du trône, l’hôpital a ouvert ses portes en 1915 et a fonctionné jusqu’à la révolution d’Octobre. Sous les bolchéviques, qui se sont emparés du pouvoir en 1917, il a été fermé et les patients ont été transférés vers d’autres hôpitaux.

Six salles de cérémonie ont servi de départements hospitaliers et des endroits spéciaux ont été affectés au traitement postopératoire et aux bandages. Le Jardin d'hiver a accueilli les salles de bains et les douches. La Galerie de la Guerre Patriotique de 1812 a servi de dépôt de linge et de salle de radiologie.

L’établissement était prévu pour 1 000 lits et le personnel hospitalier, composé de plus de 200 personnes, comptait notamment un médecin chef, 34 spécialistes, 50 infirmiers, 120 aides-soignants.

Le personnel dans la salle Nicolas

Domaine public Domaine public

Lits hospitaliers dans la salle Nicolas

Domaine public Domaine public

Des blessés dans la salle du Feld-maréchal

Domaine public Domaine public

L’impératrice Alexandra Feodorovna et les grandes-duchesses Olga et Tatiana ont suivi des cours d'infirmières et ont travaillé pour la Croix-Rouge.

Domaine public Domaine public

Des soldats blessés posent avec des sœurs de miséricorde.

Domaine public Domaine public

Salle des Armes. Des sœurs de miséricorde confectionnent des couvertures et des oreillers.

Domaine public Domaine public

Des sœurs de miséricorde sur l’escalier du Jourdain.

Domaine public Domaine public

Des médecins et des nurses posent dans le palais

Domaine public Domaine public

La galerie orientale du palais

Domaine public Domaine public

Des sœurs de miséricorde

Domaine public Domaine public

Salle des bandages

Domaine public Domaine public

Le médecin A. Tikhomirov place un plâtre

Domaine public Domaine public

Des nurses préparent des bandages

Domaine public Domaine public

Le médecin Tikhomirov jouant aux échecs avec un soldat blessé

Domaine public Domaine public

Des blessés dans la salle d’Armorial

Domaine public Domaine public

