Trois dirigeants soviétiques qui ont quitté le pouvoir de leur vivant

Gueorgui Malenkov

À la mort de Staline en mars 1953, Gueorgui Malenkov lui a succédé au poste de président du Conseil des ministres. Il a toutefois été rapidement éclipsé par Nikita Khrouchtchev. L’affaire dite du « groupe antiparti » a provoqué la chute de Malenkov, qui a été évincé des plus hautes sphères du pouvoir. Malenkov n’a pas contesté les décisions des dirigeants du parti. D’abord « dégradé » au poste de directeur de la centrale hydroélectrique d’Oust-Kamenogorsk, il a ensuite écopé d’un poste similaire dans la ville reculée d’Ekibastouz au Kazakhstan. En 1961, Malenkov a été exclu du PCUS.

Ce n’est que dix ans plus tard que l’ancien président du Conseil des ministres a été autorisé à retourner dans la région de Moscou, et à partir de 1973 à résider dans la capitale. Avec sa femme Valeria Goloubtsova, il vivait dans un appartement de deux pièces au 2 rue Sinitchkina, dans le quartier périphérique de Lefortovo. « Il ne proposait pas ses mémoires aux magazines, il n’étudiait pas dans les salles de lecture des bibliothèques de Moscou. Tout laissait donc penser qu’il avait décidé de ne pas écrire ses mémoires, a rappelé l’historien Roï Medvedev. Jadis, il ne se déplaçait à Moscou et dans sa banlieue que dans une limousine blindée. Désormais, il devait acheter des billets pour prendre le train de banlieue comme tout le monde. En chemin, il restait silencieux, échangeant parfois quelques mots avec sa femme. Malenkov a perdu beaucoup de poids et, par conséquent, même ses anciens collègues ne le reconnaissaient pas toujours. Chaque été, Malenkov se reposait et se soignait dans des sanatoriums réservés à l’élite ».

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Malenkov se rendait souvent dans une église du village de Kratovo, en banlieue de Moscou, où il possédait une datcha. Noble de naissance, il est devenu religieux vers la fin de sa vie. En 1980, sur ordre de Iouri Andropov, Malenkov et sa femme ont emménagé sur le quai Frounzenskaïa, dans un appartement réservé à l’élite du parti ; il y est décédé en 1988, trois mois après la mort de sa femme.

Nikita Khrouchtchev

Khrouchtchev a été démis de ses fonctions de premier secrétaire du Comité central après avoir été rappelé de ses vacances à Pitsounda (mer Noire). Lors d’une réunion du Présidium du Comité central sous la direction de Leonid Brejnev, Nikita Khrouchtchev a été soumis à une telle pression que, comme son fils Sergueï l’a rappelé, « son visage, hagard, est devenu gris du jour au lendemain, ses mouvements semblaient ralentis ». Le lendemain matin, le 15 octobre 1964, Khrouchtchev a été « frappé dans ses privilèges » : tous ses téléphones gouvernementaux ont été déconnectés, et sa garde personnelle a été remplacée par une protection de rang inférieur – il était désormais sous surveillance.

Pourtant, le parti a fait preuve de plus de clémence envers Khrouchtchev qu’avec Malenkov. Privé de sa datcha gouvernementale de Gorki, il a obtenu une datcha de plain-pied à Petrov-Dalny ainsi qu’un appartement de cinq pièces sur la rue Arbat ; des domestiques étaient au service sa famille. Cependant, au début, il vivait de facto sous résidence surveillée - Khrouchtchev ne pouvait sortir que pour réaliser des examens médicaux.

Selon les souvenirs de ses proches, l’ex-dirigeant est tombé en dépression. L’historien William Taubman a rappelé que Khrouchtchev n’était pas intéressé par les livres ou les films avec lesquels ses enfants et petits-enfants cherchaient à le divertir. Son fils et sa femme ont affirmé qu’il pleurait longuement, et qu’au lieu de travailler, il errait en silence dans le jardin de sa datcha et dans les environs - toujours sous la surveillance d’agents du KGB. « Parfois, il brisait le silence et répétait amèrement que sa vie était terminée, qu’il se sentait vivant quand les gens avaient besoin de lui, mais que désormais sa vie n’avait plus de sens. Parfois, il avait les larmes aux yeux », se souvenait son fils Sergueï Khrouchtchev.

Par la suite, il a été transféré dans une datcha de plain-pied sur les rives de la rivière Istra. À partir de l’été 1965, il a commencé à marcher davantage et à communiquer avec les vacanciers du sanatorium le plus proche, ce pour quoi une autorisation avait été délivrée par les autorités compétentes. L’administration du village a permis qu’une porte soit placée dans la clôture de sa datcha ; désormais les vacanciers se pressaient constamment autour de Khrouchtchev, prenaient des photos avec lui et écoutaient ses histoires. Peu à peu, les « rencontres avec Khrouchtchev » sont devenues un élément officieux mais obligatoire du « programme culturel » local, écrit William Taubman. Khrouchtchev ne s’intéressait presque pas aux vestiges de sa « vie passée ». Ancien chasseur passionné, il a offert sa collection d’armes à feu et répondait rarement aux nombreuses lettres qu’il recevait. Il avait parfois la visite de quelques invités « autorisés » - le poète Evgueni Evtouchenko, le chanteur-compositeur Vladimir Vyssotski, le réalisateur Roman Karmen ou le dramaturge Mikhaïl Chatrov.

Khrouchtchev s’est consacré au jardinage - il cultivait des pommes de terre, des concombres, des radis, des citrouilles, du maïs, installait des serres et désherbait. À partir de 1967, il a commencé à dicter ses mémoires, qui ont ensuite été transférées en Occident et publiés en anglais. Du vivant de Khrouchtchev, seul le premier volume a vu le jour – l’ancien dirigeant est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 77 ans le 11 septembre 1971.

Mikhaïl Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev a été écarté du pouvoir de la même manière que Nikita Khrouchtchev. Lors du putsch d’août 1991, il se trouvait dans sa datcha à Foros en Crimée, et il ne s’est pas rendu à Moscou. Par la suite, Gorbatchev lui-même a déclaré qu’il était « à l’isolement », ce qui ne concorde pas avec les déclarations d’autres témoins des événements. Le 24 août 1991, à l’issue du putsch, Gorbatchev a annoncé sa démission en tant que secrétaire général du Comité central du PCUS, et le 25 décembre, il a quitté le poste de président de l’URSS, transmettant le poste de président de la Fédération de Russie à Boris Eltsine.

Gorbatchev n’a pas mis fin à son activité politique et publique. En décembre 1991, en pleine chute de l’URSS, il a fondé et dirigé la Fondation Gorbatchev (« Fondation internationale pour la recherche socio-économique et politique »). Il a cherché à exercer une influence sur la scène politique – il finançait le Parti social-démocrate de Russie et critiquait la politique d’Eltsine, mais le clash avec son rival n’a jamais eu lieu. Au contraire, en 1994, Boris Eltsine a accordé à Gorbatchev une pension à vie équivalente à 40 pensions de vieillesse minimales. Cependant, Gorbatchev a élu domicile dans la ville de Rottach-Egern (Bavière) et ne vivait pas en Russie dans les années 1990 et 2000.

En 1996, il s’est présenté à la présidence de la Fédération de Russie et a reçu plus de 380 000 voix (0,51%). L’année suivante, Gorbatchev est devenu célèbre dans le monde entier en jouant dans une publicité pour Pizza Hut. En 2011, le jour de son 80e anniversaire, par décret du président Dmitri Medvedev, il a reçu l’Ordre de Saint-André, la plus haute distinction d’État de la Fédération de Russie. Il est intéressant de noter que Gorbatchev a célébré son 80e anniversaire en Russie, mais aussi à Londres - avec un concert caritatif intitulé Gorbi 80 Gala à l’Albert Hall le 30 mars 2011.

Gorbatchev est décédé à Moscou le 30 août 2022. Contrairement à Malenkov et Khrouchtchev, Gorbatchev a été enterré avec les honneurs militaires, et une cérémonie solennelle a eu lieu dans la salle des colonnes de la Maison des Syndicats à Moscou.

