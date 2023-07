Robert Oppenheimer était-il réellement un espion soviétique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un biopic du réalisateur Christopher Nolan sur Robert Oppenheimer – le chef du « projet nucléaire Manhattan » – a été présenté en avant-première le vendredi 21 juillet 2023 dans de nombreux pays. L’intrigue porte sur un aspect très ambigu de la biographie du scientifique : ses liens avec les communistes. Cependant, en a-t-il véritablement eu ?

« Le père de la bombe atomique »

Robert Oppenheimer, incarné par Cillian Murphy, dans le film de Christopher Nolan Legion Media Legion Media

C’est ainsi qu’Oppenheimer a été surnommé en raison de son travail dans le cadre du « projet Manhattan ». Ce dernier visait à créer la bombe atomique – et il y est parvenu. En 1945, après l’essai de la bombe « Trinity », les États-Unis sont devenus le premier pays au monde à posséder des armes nucléaires. Oppenheimer lui-même a déclaré 20 ans plus tard : « Nous savions que le monde ne serait plus le même. Quelques personnes ont ri, d’autres ont pleuré, la plupart est restée silencieuse ».

Les travaux sur ce projet ultrasecret ont commencé au début des années 1940, à la veille de l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le pays craignait que les nazis ne soient les premiers à mettre au point une bombe atomique, ce qui a déclenché la course aux armements nucléaires. Oppenheimer, bien connu de la communauté scientifique pour ses études sur les particules subatomiques, a été invité à diriger le projet.

Robert Oppenheimer témoigne devant la commission des affaires militaires du Sénat à Washington le 17 octobre 1945. AP AP

La fabrication de la bombe a été achevée alors que les nazis avaient déjà été vaincus. La première et unique utilisation d’une bombe nucléaire a donc eu lieu lorsque les États-Unis ont décidé de bombarder les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki, tuant environ 110 000 personnes. Après cet acte horrible, Oppenheimer a rencontré le président américain Harry Truman et lui aurait dit : « J’ai du sang sur les mains ». Ce n’est qu’après la tragédie que le scientifique a pleinement compris le pouvoir effroyable de sa création.

En octobre 1945, Oppenheimer a démissionné. Pourtant, il n’a jamais été opposé aux armes nucléaires en général et, lorsque l’idée de développer une bombe à hydrogène encore plus puissante a été proposée, il ne s’y est pas opposé. Il n’était tout simplement pas enthousiaste à cette idée, car, selon lui, la bombe H serait trop puissante pour être utilisée sur le champ de bataille et les États-Unis auraient dû se concentrer sur la production de bombes de type Hiroshima.

Pourquoi Oppenheimer a-t-il été qualifié de communiste ?

La première bombe atomique américaine explose lors d'un essai à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945. / Le général Leslie R. Groves, à droite, et Robert Oppenheimer examinent la zone d'Alamogordo, où se trouvait une tour avant l'explosion de la bombe expérimentale. AP AP

Il semble que les allégations d’espionnage au profit de l’URSS n’étaient rien d’autre que des tentatives pour battre Oppenheimer dans la lutte administrative concernant la production de bombes H. Oppenheimer est resté très influent au début des années 1950 – il était président du conseil consultatif de la Commission de l’énergie atomique et directeur de l’Institute for Advanced Study à Princeton. Son opposition à la production de bombes H aurait ainsi pu avoir une incidence sur l’établissement des budgets futurs.

Les services de renseignement américains avaient cependant de réels atouts dans leur manche. La femme d’Oppenheimer, son frère et quelques amis du scientifique avaient autrefois été membres du Parti communiste et il avait lui-même assisté à plusieurs réunions. En outre, il avait ouvertement soutenu certaines idées du Parti et avait été un temps partisan de la cause antifasciste dans la guerre civile espagnole – cela signifiait donc qu’il soutenait certainement les communistes.

Robert Oppenheimer, sa femme Katherine et sa fille Toni visitent l'Acropole d'Athènes, en Grèce, le 28 mai 1958. AP AP

Personne n’a jamais prouvé qu’il avait été recruté par les services de renseignement soviétiques ou qu’il avait transmis des informations aux communistes. Pourtant, il suffisait d’être en bons termes avec ceux-ci pour être accusé de déloyauté à l’époque de la guerre froide.

Un tribunal a par conséquent tenu des audiences en 1954 et a voté la révocation de l’habilitation d’Oppenheimer, qui a été démis de ses fonctions de conseiller auprès du gouvernement américain. Plus tard, Oppenheimer a obtenu gain de cause à deux reprises, en 1959 et en 1963. En 1959, l’un de ses anciens collègues témoignera que la campagne contre le scientifique n’avait été qu’une vengeance et, en 1963, le président Lyndon Johnson décernera à Oppenheimer le prestigieux prix Enrico-Fermi.

Le prix scientifique Enrico-Fermi, l'une des distinctions scientifiques les plus convoitées, a été décerné à Robert Oppenheimer lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, le 2 décembre 1963. AP AP

En 2022, le ministère américain de l’énergie a admis que le procès d’Oppenheimer avait été entaché d’irrégularités et de partialité.

