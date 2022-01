George Koval, le seul agent soviétique à avoir pénétré légalement dans les sites nucléaires US

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le commandement américain faisait tout pour garder secrètes toutes les installations liées au projet de conception de la bombe nucléaire. Par exemple, le lieutenant-général Leslie Groves, chef militaire du projet, a créé une « zone morte » à Oak Ridge : les employés n'avaient accès qu'à certaines parties du centre secret d'enrichissement d’uranium et de plutonium de cette ville sous haute protection, et les gens de différents départements ne pouvaient même pas se parler.

Centre d'enrichissement d'uranium d'Oak Ridge AP AP

L'insoupçonné

Les restrictions au centre d'Oak Ridge, cependant, ne concernaient pas les opérateurs de rayons X. L'un d'eux était George Koval. Le commandement militaire le connaissait comme un Américain dévoué qui était né en 1913 à Sioux-City, dans l’Iowa, dans une famille d'immigrants juifs, avait travaillé pour la Raven Electric Company avant la Seconde Guerre mondiale et avait été appelé sous les drapeaux en 1943. La commission avait prêté attention à sa formation d'ingénieur inachevée à l'Université de l'Iowa, il avait donc dû suivre un cours sur les opérations avec des rayons X au City College de New York. Il est devenu l'un des meilleurs étudiants, et grâce à cela il s’est vu envoyé à Oak Ridge.

George Koval (quatrième en partant de la gauche dans la rangée supérieure) avec d'autres étudiants du City College de New York Rosatom

À l'usine, Koval vérifiait très attentivement les doses de rayonnement des travailleurs. Il examinait l'équipement et parlait à quiconque en manifestait le désir. Il n'a jamais été soupçonné de jouer un double jeu, contrairement aux hauts responsables du projet, qui étaient constamment surveillés. En 1945, il a été transféré dans un laboratoire à Dayton, Ohio, pour y travailler. La crédibilité de Koval était si élevée qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le commandement a voulu l'envoyer au Japon pour enquêter sur les conséquences des explosions à Hiroshima et Nagasaki, mais il n'y est pas allé. On lui a offert un autre emploi, mais il a démissionné de son poste et a quitté les États-Unis en 1948, comme il l'a dit, pour participer à la construction d'une centrale électrique en Europe.

Laboratoire de Dayton Camille Fife/U.S. Library of Congress Camille Fife/U.S. Library of Congress

L’agent qui n’a jamais été attrapé

La première bombe atomique soviétique a été testée en 1949. Après cela, les services secrets américains ont eu des soupçons. Ils ont lancé une enquête liée à d’éventuels espions soviétiques dans le projet de bombe nucléaire américain et se sont lancés sur la piste de Koval. Toutes les personnes qu'il pouvait connaître ont été interrogées. Finalement, les enquêteurs ont compris qu'il était un agent du GRU opérant sous son vrai nom (Direction principale du renseignement de l'URSS, renseignement militaire). Ils ont même trouvé un magazine soviétique avec une photo de la famille Koval et ont reconnu George dessus. C'était une découverte inattendue. Stewart D. Bloom, qui avait étudié avec Koval, s'est souvenu un jour : « Il n'avait pas d'accent russe. Il parlait couramment l'anglais, l'anglais américain. Ses références étaient parfaites ».

>>> L'histoire de l’Institut Kourtchatov, berceau du nucléaire russe évoqué dans la série Tchernobyl

Le champignon atomique après l'explosion de RDS-1, la première bombe nucléaire soviétique, 1949 Archives du Centre nucléaire fédéral russe Archives du Centre nucléaire fédéral russe

L'administration américaine a décidé de garder ses découvertes secrètes. Le chercheur et écrivain Robert S. Norris a expliqué : « Il aurait été très embarrassant pour le gouvernement américain de divulguer cela ». C'était en effet le cas : l’emploi de Koval au centre d'Oak Ridge était son ticket gagnant en tant qu'agent. Les services secrets soviétiques savaient que la bombe nucléaire américaine avait été mise au point au laboratoire de Los Alamos, mais le GRU n'avait jamais entendu parler des travaux d'Oak Ridge auparavant !

À l'usine d'Oak Ridge Domaine public Domaine public

À ce moment-là, il était déjà trop tard pour essayer d'arrêter Koval. Clyde (un nom de code), un agent secret soviétique, qui a travaillé avec lui, estimait que George pourrait faire une brillante carrière dans l'industrie nucléaire américaine après la Seconde Guerre mondiale. Mais Koval a estimé que la situation s’envenimait, car il y avait déjà des procès d'espions soviétiques aux États-Unis et au Canada. Il convainquit Clyde qu'il devait retourner en URSS.

Le renseignement aide les physiciens

En tant qu'agent soviétique secret, Koval était vraiment à sa place - ses connaissances en chimie lui ont permis de comprendre parfaitement comment fonctionnaient toutes les technologies inconnues, et l'agent avait les yeux rivés sur l'usine, découvrant tout ce qui pourrait être utile pour le projet nucléaire soviétique. Stewart D. Bloom se souvient : « Je le voyais regarder au loin et penser à autre chose. Maintenant, je crois savoir de quoi il s’agissait ».

George Koval Rosatom

Koval a prospecté le réseau de sites atomiques des USA et leur structure. Il fut le premier agent soviétique à tenir du plutonium métallique entre ses mains. L'agent a découvert que les Américains avaient utilisé du polonium dans leurs bombes nucléaires et a compris comment ils l’obtenaient. Koval a remis à l'URSS la technologie de fabrication d'un initiateur de neutrons au polonium qui faisait exploser la bombe. Le grand physicien soviétique Igor Kourtchatov ne savait pas qui avait secrètement mis la main sur toutes ces connaissances, mais elles l’ont grandement fait avancer dans la création de la bombe nucléaire soviétique.

Igor Kourtchatov Sputnik Sputnik

George Koval derrière la légende

Le commandement militaire américain n'était pas au courant d'un fait important - George Koval avait vécu en URSS pendant huit ans. Ils ignoraient tout simplement qu'en 1932, la famille Koval (qui avait effectivement fui l'Empire russe avant la naissance de George) avait décidé de retourner en URSS. Ils avaient déménagé dans la Région autonome juive et avaient vécu près de Birobidjan (6 000 kilomètres au sud-est de Moscou). Ici, la famille est apparue sur une photo dans un magazine.

Front de mer à Sioux City, 1912 Domaine public Domaine public

>>> Andreï Sakharov, l'inventeur soviétique de la bombe H devenu croisé des droits de l'homme

Koval n’avait pas terminé ses études : en 1934, il entre dans une université de chimie à Moscou et devient un excellent spécialiste. Puis il entame des études et souhaite décrocher un diplôme de recherche, mais le GRU (renseignement militaire) arrête Koval dans sa carrière scientifique en 1939. Il reprendrait ses études après son retour des USA, mais il aurait ensuite du mal à trouver un travail, car son activité d’agent était secrète - en fait, son CV était vierge pendant cette période. En 1953, une lettre au GRU a aidé à résoudre le problème. Koval a écrit : « Je ne voulais pas vous déranger, mais les 10 ans de mon service pour vous sont un "point blanc" dans ma biographie ».

Certificat de vétéran du Service de renseignement militaire de George Koval Rosatom

Mais en 1939, George a immédiatement accepté d'entrer dans cette organisation d'espionnage soviétique. Ce sont ses connaissances approfondies et son anglais parfait qui ont attiré le GRU et l’ont poussé à l'inscrire en tant qu'agent sous « couverture profonde » aux États-Unis. Il a suivi un cours de préparation spécial et a obtenu un nom de code « Delmar ». Koval a commencé avec de faux documents. En 1940, il se rend de Vladivostok (6 400 kilomètres au sud-est de Moscou) à San-Francisco sur un pétrolier soviétique. Koval avait vraiment peur d'être démasqué, mais il a réussi à passer le point de contrôle avec le capitaine du pétrolier, qui a pointé du doigt sa femme, sa fille et George en disant que toutes ces personnes étaient venues avec lui : personne n'a même pensé à vérifier les documents de l'agent nouvellement nommé. Koval s'est rendu à New York, y a rencontré des agents soviétiques et a tout mis en place pour son travail.

Bientôt, Delmar lui-même et son commandement à Moscou ont réalisé qu'il serait plus sûr de le légaliser, d'autant plus que Koval conservait toujours sa citoyenneté américaine. Il « réapparut » sous son vrai nom, et le GRU lui donna un emploi dans une organisation de couverture appelée Raven Electric Company, ce qui n'a pas empêché Koval de faire son service dans l'armée américaine en 1943.

Dans cette autre publication découvrez comment une explosion nucléaire s’est produite à 363 km de Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.