Pourquoi le peintre russe Ilia Répine mangeait-il du foin?

Les amis qui rendaient visite à l’artiste Ilia Répine, à qui l’on doit de célèbres œuvres, telles queLes Bateliers de la Volga etIvan le Terrible et son fils Ivan, se souvenaient non sans étonnement du bifteck de canneberge, de la soupe de foin et d’autres mets peu habituels et dépourvus de viande, que leur servait l’épouse du peintre, Natalia Nordman-Severova.

Cette dernière était une fervente végétalienne et adepte du crudivorisme, ce qui choquait souvent ses contemporains. En 1911, elle a rédigé un livre de recettes qui contenait celle d’un bouillon au foin, que son époux appréciait tant.

La recette de ce mets végétarien est très simple : l’on met du foin, de l’oignon finement haché, du sel et du poivre dans une marmite, puis l’on verse de l’eau bouillante dessus et laisse sur le feu pour une brève durée. Selon les dires de Nordman, ce bouillon procure une satiété pour une journée entière, est bon pour les reins et peut servir de base à un bortsch végétarien.

En 1912, lors d’une conférence sur les bienfaits du régime végétarien, elle a noté : « On me demande souvent comment on mange du foin et des herbes. Si on les mâche à la maison, à l’étable ou au pré, et combien au juste. Nombreux sont ceux qui perçoivent cette alimentation comme une blague, et certains la trouvent même offensante : comment peut-on proposer aux hommes de la nourriture que jusqu’à présent ne mangeaient que les animaux ! ».

Ilia Répine ne se plaignait pas du régime en question. Bien au contraire ! Dans une lettre à un ami, il a écrit : « Le bouillon à base de foin, de racines et d’herbes, c’est un élixir de vie. Je reste pleinement rassasié pendant 9 heures. Le corps s’est rajeuni et je suis plus endurant pendant la marche, plus fort en gymnastique et plus fructueux en art ».

