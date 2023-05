Guerre et Paix: les plus belles photos d’Evgueni Khaldeï

Suivant l’Armée rouge jusqu’à Berlin en 1945, Evgueni Khaldeï a réalisé des photographies qui comptent parmi les plus poignantes de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, son nom n’est pas aussi connu qu’il le mérite.

Les droits sur cet article, initialement publié en 2015, sont la stricte propriété du journal Rossiyskaya Gazeta.

La Bulgarie en liesse. Le résistant Kocha Karajev, 1944 ROSPHOTO ROSPHOTO

Evgueni Khaldeï n’est pas très célèbre, mais c’est pourtant l’un des plus grands photographes soviétiques ayant travaillé en première ligne durant la Seconde Guerre mondiale.

Sans titre (Artilleurs), Sébastopol, 1944 ROSPHOTO ROSPHOTO

Modeste et imperturbable, ce petit retraité trapu vivait dans une pauvreté raffinée, dans un petit appartement de la banlieue nord-ouest de Moscou.

La contrôleuse du trafic Anna Batianova. Allemagne, Küstrin, 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

Et pourtant, ses clichés emblématiques de la campagne de l’Armée rouge visant à repousser les nazis à travers l’Europe de l’Est jusqu’à Berlin, étaient aussi célèbres dans le monde entier que lui-même était inconnu.

>>> «Regarde la mort en face. C’est elle qui baissera les yeux»

La Guerre. En quoi est-elle bonne? Berlin, mai 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

Les œuvres de Khaldeï, qui comprennent des portraits obsédants des responsables nazis sur le banc des accusés lors des procès de Nuremberg, ont été saluées comme faisant partie des plus grandes photographies de la Seconde Guerre mondiale.

Hermann Goering rencontre son avocat. Nuremberg, 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

S’étant vu refuser les droits d’auteur sur ses propres photographies, qui étaient souvent publiées sans mentionner son nom, Khaldeï n’a jamais acquis la renommée de nombre de ses contemporains, tels les photographes américains Margaret Bourke-White et Robert Capa, qui lui ont offert un appareil photo Speed​​ Graphic lorsqu’ils se sont rencontrés lors des procès de Nuremberg.

Budapest 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

Aujourd’hui, les tirages originaux de ses œuvres se vendent pour plusieurs milliers de dollars.

Berlin, mai 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

En novembre 2014, le Leica III de 1937 qu’il avait utilisé pour réaliser sa célèbre photo du Reichstag a été vendu par Bonhams à Hong Kong pour plus de 220 000 $.

Vers Mourmansk, région subarctique, 1941 ROSPHOTO ROSPHOTO

Evgueni Khaldei a beaucoup voyagé à travers l’Union soviétique et en Europe, dépeignant la guerre dans différentes villes et régions.

Tiré du projet « Aviation polaire », région subarctique, 1941 ROSPHOTO ROSPHOTO

L’intérêt pour son travail a augmenté vers la fin de sa vie et, en 1995, au Festival international du photojournalisme de Perpignan, il a reçu le titre de Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres, l’une des plus hautes distinctions culturelles françaises.

Bannière de la Victoire sur la porte de Brandebourg, Berlin, 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

Une chaîne de télévision française a également diffusé un film documentaire sur la vie et l’œuvre d’Evgueni Khaldeï.

Graffitis sur les murs du Reichstag, Berlin, 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

Il a continué à travailler jusqu’à sa mort, révélant ses pellicules chez lui dans sa propre chambre noire, avec un équipement datant de la guerre.

Parade de la Victoire. Gueorgui Joukov passe en revue les troupes, Moscou, 1945 ROSPHOTO ROSPHOTO

N'hésitez pas à vous diriger vers notre article sur l’escadron Normandie-Niemen, un célèbre groupe de pilotes français qui a combattu sur le front russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.