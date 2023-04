Qu’est devenu l’auteur de la photographie la plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale

C’est Evgueni Khaldeï qui a été l’auteur du célèbre cliché montrant des soldats soviétiques installer le drapeau rouge sur le Reichstag, à Berlin. Mais déjà un an plus tard, ses propres compatriotes ont essayé de se débarrasser de lui, le présentant comme un photographe «médiocre».

Khaldeï a passé 1 418 jours sur le front. Autodidacte, il est le seul photographe soviétique à avoir photographié la guerre du premier au dernier jour, immortalisant sur ses pellicules des événements cruciaux de ce conflit – la conférence de Potsdam, la signature de la capitulation, le procès de Nuremberg, etc.

Au début, personne ne jetait l’ombre d’un doute sur ses mérites et il s’est retrouvé sous une avalanche de récompenses pour son travail. Mais déjà un an plus tard, l’attitude des structures étatiques à l’égard des juifs a changé et l’agence TASS, où il travaillait, n’a pas fait exception. Il s’est ainsi retrouvé touché par la compression du personnel. « Un reporter médiocre, qui respecte à peine la norme de production », fût marqué dans son dossier.

Il a plongé dans l’oubli pour de longues années. Tombé en disgrâce, il a même craint pour sa vie et détruit les négatifs avec les portraits des personnes réprimées sur ordre de Staline. Il vivait de travaux occasionnels et a pris sa retraite en 1976.

On s’est souvenu de lui en 1995, à l’occasion du 50e anniversaire de la Victoire : il a reçu une invitation spéciale du président français au principal festival mondial de la photo à Perpignan, où il a reçu le titre de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Six mois avant la mort du photographe, fin mai 1997, un documentaire consacré à Khaldeï a été diffusé en Europe, et un livre est sorti en Amérique.

