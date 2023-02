En images: à quoi ressemblait la Russie en 1933

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Joseph Staline et Viatcheslav Molotov assistant au congrès des kolkhoziens (travailleurs des fermes collectives)

Les étrangers étaient intéressés par la façon dont les choses se passaient dans le pays communiste exotique, et de nombreux écrivains y sont venus pour raconter ensuite au monde entier leurs observations. L’un de ces invités a été la communiste australienne Katharine Susannah Prichard, photographiée ci-dessous avec des paysans dans une ferme collective.

En 1933, l’ambitieux chantier du canal de la mer Blanche (Belomorkanal) a été achevé et sa grande inauguration a eu lieu.

Il a fallu moins de deux ans pour construire ce canal de 227 km (!), qui reliait les mers Blanche et Baltique.

Le côté obscur du Belomorkanal est que sa construction forcée a été assurée par des prisonniers du Goulag.

Or, son chantier a coûté la vie à environ 12 000 détenus.

De manière générale, l’année 1933 a été marquée par le lancement de plusieurs grands projets industriels et d’usines sidérurgiques dans tout le pays. Et les photographes ont été émerveillés par cette « poésie » industrielle.

En 1933, les autorités soviétiques ont popularisé les automobiles et la société AVTODOR a lancé un grand rallye, qui a parcouru toute l’URSS.

La révolution sexuelle qui s’est produite au début de l’époque soviétique était déjà terminée et l’URSS se transformait en un pays prude. Cependant, un corps nu était toujours considéré comme une chose normale. Les gens prenaient facilement des bains de soleil entièrement dévêtus.

L’actrice soviétique la plus célèbre de l’époque, Lioubov Orlova, est apparue à moitié dénudée sur le tournage de la première comédie musicale soviétique, Joyeux Garçons, qui est sortie l’année suivante.

La propagande soviétique faisait la promotion d’un corps et d’un mode de vie sains et athlétiques afin que les jeunes puissent être de véritables bâtisseurs du communisme.

Des slogans socialistes sur l’industrie et la culture du coton en République socialiste soviétique d’Ouzbékistan

L’année 1933 a été la toute dernière au cours de laquelle les Moscovites ont pu voir la tour Soukharev. L’année suivante, elle a été démolie selon le plan de Staline pour la reconstruction de Moscou.

En 1933, le métro de Moscou a entamé sa construction. Beaucoup de ses tunnels ont été créés selon la méthode consistant à creuser des tranchées qui ont ensuite été recouvertes de toits. La profession de constructeur du métro est devenue un métier prestigieux et beaucoup ont voulu rejoindre ce processus historique.

Dans les années 1930, les pilotes ont développé une passion pour les vols dans la stratosphère. Sur la photo ci-dessous, un équipage de l’URSS-1, un ballon à haute altitude ayant battu des records.

Dans les années 1930, les autorités soviétiques, célèbres pour leur politique antireligieuse, ont lancé des campagnes anti-bouddhistes et anti-musulmanes, parallèlement à la lutte contre le clergé orthodoxe. Ainsi, à la fin des années 1930, la majeure partie du clergé sera réprimée, tandis que les temples, les images sacrées et les livres seront détruits. Sur la photo ci-dessous, des moines bouddhistes de Bouriatie.

Ci-dessous, des acteurs du théâtre Stanislavski de Moscou (Théâtre académique musical de Moscou aujourd’hui) en train de lire le livret dans la cour du théâtre. Le légendaire Constantin Stanislavski est représenté au centre, avec un chapeau.

Théâtre musical académique de Moscou Théâtre musical académique de Moscou

En 1933, la construction du bâtiment du Commissariat du peuple (équivalent de ministère) à l’Agriculture s’est terminée. Il a été conçu par Alexeï Chtchoussev dans un style constructiviste et reste à ce jour un monument de l’architecture soviétique. En regardant l’angle que le photographe Boris Ignatovitch a pris pour le capturer, nous pouvons imaginer à quel point ses formes étaient inhabituelles et innovantes.

Les autorités soviétiques ont lancé de nombreux périodiques pour différents segments de la population, y compris les paysans et les ouvriers. Et il y avait besoin d’un grand nombre de correspondants, ce qui a attiré beaucoup de gens vers cette profession. Sur la photo, des correspondants paysans écoutent leur idole, le principal écrivain prolétarien, Maxime Gorki.

De plus en plus de personnes ont eu accès à la photographie. Les appareils photo n’étaient plus aussi lourds qu’avant, de sorte que de nombreux photographes professionnels et amateurs ont pris des clichés incroyables de la vie soviétique.

L’un des photographes les plus emblématiques de l’époque était Alexandre Rodtchenko. Il a été un pionnier de la photographie d’avant-garde. Ci-dessous, vous pouvez voir comment Rodtchenko documente la construction du canal de la mer Blanche.

Ci-dessous, des enfants tentent de réparer leur radio.

Un opérateur de machine ouzbek

Garçons paysans en Carélie

Un paysan d’une ferme collective avec du grain gagné pendant la journée de travail

Une fileuse

Grand-mère, mère et enfants – trois générations du peuple soviétique représentées ensemble

Femmes travaillant pour la production collective

Manifestations de la fête du Travail

Un marché paysan

Une pharmacie

Salutation de pionnier (équivalent soviétique du scout)

Un ouvrier dans un atelier de mécanique

