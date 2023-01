En images: à quoi ressemblait la Russie en 1923

Russia Beyond

Découvrons à travers ces photos absolument époustouflantes le jeune pays soviétique avec ses défilés, son art d’avant-garde et bien plus encore!

La guerre civile, advenue après la révolution de 1917, s’est terminée vers 1923 – seules quelques confrontations mineures en Sibérie et dans l’Extrême-Orient russe persistant encore – et les bolcheviks ont pris en main le pouvoir dans le pays.

Le 30 décembre 1922, l’URSS a été formée, si bien que l’année, dont il est question dans la présente publication, est officiellement considérée comme la première dans l’histoire de l’Union soviétique.

Dans ce jeune pays, le pouvoir était concentré entre les mains des conseils (Soviets) composés d’ouvriers, paysans et soldats.

À partir de 1922, le 23 février a été officiellement proclamé Journée de l’Armée rouge. Sur la photo ci-dessous, l’on peut voir la cavalerie et des skieurs s’amuser pendant les fêtes de fin d’année dans la capitale, Moscou.

Le programme des célébrations à l’occasion de la Journée de l’Armée rouge comprenait un défilé militaire auquel prenaient part même des élèves.

Dans les rangs de l’Armée, comptaient beaucoup de paysans venus des quatre coins du pays.

En 1923, l’association sportive prolétarienne Dynamo a été créée. Première en son genre, elle inspirera ensuite tant d’autres dans le pays des Soviets.

Les bolcheviks, qui se fixaient pour objectif de se débarrasser de tout ce qui restait de l’ancien régime, ont lancé plusieurs initiatives. Ainsi, dès 1919 ils ont entamé leur campagne massive visant à éradiquer l’analphabétisme dans le pays. L’alphabétisation est devenue obligatoire pour tout citoyen âgé de 8 à 50 ans. Beaucoup de nouvelles écoles ont ouvert leurs portes pour accueillir les mineurs. Quant aux classes pour adultes, elles ont fait apparition dans plusieurs établissement, par exemple dans des clubs de travailleurs.

Une autre initiative était celle de la lutte contre la religion et de la saisie des biens de l’Église.

Gokhran, l’organisation en charge du décompte, du stockage et de la sécurité des métaux et pierres précieux, a été formée. Elle gérait les objets de valeur de l’Église tout comme le patrimoine et les biens de valeur restés après les Romanov.

Certains de ces trésors inestimables ont été vendus à l’étrangers – les bolcheviks l’ont justifié par le fait qu’à l’issue de la révolution et de la guerre civile, le pays était à court d’argent.

Gokhran était un pôle d’attraction pour les invités étrangers venus de pays amis. Ils étaient même autorisés à essayer une couronne impériale et à tenir les principaux symboles de la monarchie – le sceptre et l’orbe.

La situation économique était effectivement extrêmement compliquée et le pays commençait à souffrir de la pauvreté et de la famine.

Après la Grande Guerre et la guerre civile, beaucoup d’enfants sont devenus orphelins.

Pour gérer la situation économique, les bolcheviks ont adopté une mesure inattendue : ils ont réintroduit l’entreprenariat privé dans le domaine des PME. Ces assouplissements entreront dans l’histoire sous le nom de Nouvelle politique économique (NEP).

L’esprit de l’ère de la NEP, si étranger au communiste, a également pénétré dans le domaine de la culture, perpétuant les traditions de l’avant-garde. À cette époque, des artistes, des musiciens, des cinéastes et des designers ont réalisé des expériences audacieuses… Sur la photo, l’on voit des membres d’une équipe de propagande d’avant-garde, ayant pour mission de raconter les nouvelles aux personnes analphabètes.

Des étudiants des Vkhoutemas, ces ateliers supérieurs d’art et de technique créés par les autorités soviétiques.

Une femme de l’ère de la NEP posant devant une caméra

L’ancienne noblesse devait parfois vendre tous ses biens, y compris ses vêtements, pour pouvoir se nourrir.

Pour aider la Russie soviétique à affronter la famine massive, le Congrès des États-Unis a formé la mission American Relief Administration. Pour superviser son activité, le sénateur Hiram Johnson et un groupe de responsables américains se sont rendus en Russie. Sur la photo, on les voit sur la place Rouge en compagnie des membres de l’élite bolchévique : Semion Boudienny et Mikhaïl Kalinine.

En mai 1923, le gouvernement britannique a envoyé une note de protestation aux bolcheviks, connue comme l’ultimatum de Curzon. Elle débouchera sur des manifestations en Russie soviétique. Curzon a accusé l’URSS de poursuivre une politique « antibritannique » en Iran et en Afghanistan et a formulé une série de demandes politiques, notamment l’arrêt des persécutions religieuses en URSS. En dépit des appels à faire face aux capitalistes britanniques, le gouvernement soviétique a décidé de négocier avec Londres et a même fait des concessions.

Moscou a en outre accueilli la première exposition agricole, vantant des réalisations techniques du pays des Soviets. Plus tard, elle deviendra l’Exposition des réalisations de l’économie nationale (VDNKh) et sera accueillie dans un parc géant, existant toujours à Moscou, avec des pavillons pour chaque république formant l’URSS.

Le 21 octobre 1923, le premier avion conçu par le légendaire Andreï Toupolev a effectué son premier vol réussi. Le Tupolev ANT-1 était un avion expérimental dans la conception duquel a été pour la première fois utilisée un métal (alliage d’aluminium).

En 1923, le leader de la révolution mondiale, Vladimir Lénine, était déjà gravement malade et la lutte pour le pouvoir a commencé en URSS.

Léon Trotski, l’un des principaux commandants de l’Armée rouge pendant la guerre civile et le numéro deux dans le pays après Lénine, comptait parmi les prétendants au pouvoir.

De l’autre côté, Joseph Staline cherchait à prendre cette place et le pouvoir. Sur la photo : Staline et d’autres leaders bolchéviques lors du 12e Congrès du Parti.

Le jeune État soviétique du début des années 1920 pouvait être qualifié de pays de la liberté relative, y compris en matière de sexualité. En effet, le pays a connu une véritable révolution dans l’attitude des gens vis-à-vis de leur corps et des relations avant le mariage. Sur la photo, l’on voit des Moscovites prendre des bains de soleil (et, comme vous pouvez en juger, beaucoup d’entre eux sont entièrement dénudés). Cependant, cette tendance ne persistera pas et, à la fin des années 1920, l’URSS se détournera du sexe.

Portrait d’une famille passant ses vacances en Crimée

Sur la photo : des employés stylés de la Chambre de commerce en vacances près de Petrograd (aujourd’hui Saint-Pétersbourg)

