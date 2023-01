Petite histoire des sous-vêtements féminins en URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vitrines d'une maison de commerce moscovite Domaine public Domaine public

Dans la Russie prérévolutionnaire, il y avait un vaste choix de sous-vêtements raffinés et leur majeure partie était cousue sur commande, ce qui était perçu comme un signe de bon goût parmi les nobles et les familles de marchands. Dans les villes, les vitrines des magasins regorgeaient de modèles en dentelle fine et en soie. Et si la production en série existait, ces sous-vêtements n’étaient conçus que pour l’armée, la marine et les prisonniers.

Moscou, 1924. Défilé des athlètes Domaine public Domaine public

Cependant, les choses ont commencé à changer à partir de la révolution. La création d’un nouvel homme communiste ne se limitait pas à la lecture du Capital de Marx ou à l’adhésion au Parti. L’idéologie faisait intrusion au fin fond de la vie personnelle du citoyen et pénétrait même en-dessous de ses vêtements. Vers le milieu des années 1920, les fabriques de sous-vêtements à succès et les entreprises de l’industrie légère ont été nationalisées par l’État, qui est d’ailleurs devenu le principal « créateur » de lingerie pour les femmes soviétiques.

Domaine public Domaine public

En 1926, sur décision du gouvernement, est créée une nouvelle organisation placée sous l’enseigne de Glavodejda (Principal comité de l’industrie du vêtement). Et si son objectif principal était la production de l’uniforme militaire, elle s’occupait aussi de la fabrication de sous-vêtements. Produits en série, ils étaient monotypes et franchement laids. Qui plus est, pendant longtemps, les citoyennes soviétiques ne pouvaient se procurer que 2-3 types de culottes et pantalons et un seul modèle de soutien-gorge.

Soyez prêt pour le travail et la défense! Domaine public Domaine public

Toutes les discussions sur la « mode » se limitaient au choix des couleurs et motifs. Pendant une période, ont même vu le jour des sous-vêtements pour femme « à la mode » et « idéologiquement corrects » avec des tracteurs, des aéroplanes, la faucille et le marteau et des étoiles rouges.

Domaine public Domaine public

Des sous-vêtements de bon goût n’étaient conçus que dans l’atelier Moskvochveï, dans la capitale, et sur commande. Toutefois, seules les femmes des membres de la nomenklatura politique et de l’élite de l’armée y avait accès. Il y avait certes des couturières qui prenaient clandestinement des commandes, mais elles risquaient d’être arrêtées à tout moment par l’inspection financière pour travail à domicile interdit.

Supplément au magazine Krasnaïa Panorama (Panorama rouge) Bibliothèque nationale de la république de Tchouvachie Bibliothèque nationale de la république de Tchouvachie

« En URSS, les sous-vêtements n’étaient pas destinés à être beaux ni séduisants. Aucune place pour l’érotisme. Ils devaient être essentiellement hygiéniques, pratiques et chauds. En le portant, la femme était prête au travail et à la réalisation du plan quinquennal en quatre ans », explique la directrice du Musée du quotidien soviétique Irina Svetnossova. Bref, comme le disait l’artiste d’avant-garde soviétique Alexandre Rodtchenko, les objets sont devenus camarades.

Kolkhozien, sois un athlète Domaine public Domaine public

>>> En photos: sept top-modèles soviétiques célèbres à l'étranger

Cependant, l’idée de confort chez ceux qui déterminaient la gamme était également approximative – de nombreuses femmes trouvaient les sous-vêtements trop serrés et inconfortables. Par exemple, le soutien-gorge surnommé « torpilles » faisait ressortir de manière flagrante ses formes sous n’importe quelle robe et créait un relief très étrange (l’industrie soviétique a mis du temps pour maîtriser la technologie de fabrication des « tasses »).

Au bord de la mer, 1933 Ivan Chaguine/МАММ/МDF

Vers la fin des années 1940, voit le jour un modèle standard. Il n’est disponible qu’en trois tailles.

Démonstration de modèles de vêtements pour femmes, 1955 - 1965 Vsevolod Tarassevitch/МАММ/МDF

Le rôle de culotte était souvent joué par des pantalettes. En plus des ordinaires, en coton, les femmes soviétiques disposaient de modèles en long poil et en bayette pour l’hiver. La commodité et la protection contre le froid continuaient de l’emporter sur l’esthétique.

Pantalettes en polaire soviétique Avito Avito

Le tournant n’est advenu qu’en 1957. Après le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, qui a fait pénétrer 35 000 étrangers derrière le rideau de fer, la ministre de la Culture de l’URSS Ekaterina Fourtseva a proclamé : « Chaque femme soviétique a droit à un joli buste ! ». Suite à son initiative, des fabriques de lingerie ont été construites à Moscou et à Leningrad. Cependant, la situation avec les tissus et la fourniture restait tendue.

V. Voronov/Association des musées de Tcherepovets V. Voronov/Association des musées de Tcherepovets

Ensuite, en RDA, a été achetée la ligne de production des soutiens-gorge Angélique. Pour s’en procurer, des files d’attente sans fin se formaient au GOuM (Magasin universel principal, donnant sur la place Rouge). On ne laissait pas les clientes l’essayer et l’on ne vendait qu’un article par cliente. Les femmes se procuraient donc des tailles disponibles pour les échanger ensuite. Désormais, six tailles étaient disponibles et, après les années 1970, leur nombre sera porté à neuf !

Soutiens-gorge Angélique Avito Avito

Outre la gamme de tailles, semble s’élargir celle des modèles passant la censure. Ainsi, pendant les années 1970-80, des articles produits en RDA, en Pologne, en Hongrie et en Yougoslavie ont débarqué sur le marché. Ils ressemblaient peu à ce que portaient les femmes soviétiques 20 ans auparavant.

Magasin de lingerie Valeri Stingeïev/МАММ/МDF

Après la chute de l’URSS, des modèles très ouverts, synthétiques et bon marché afflueront en masse en provenance de Chine, plongeant à jamais dans l’oubli les sous-vêtements « camarades ».

Tournage du film «Rue Bolotnaïa, ou moyen contre le sexe» 1991 Igor Gnivachev/МАММ/МDF

