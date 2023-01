En images: à quoi ressemblait la Russie en 1913

Russia Beyond

Jetons un regard sur des photos absolument époustouflantes d’un pays qui n’existe plus et sur la vie du tsar, des paysans, des vieux-croyants et bien plus encore.

L’année 1913 a marqué le tricentenaire de la dynastie des Romanov. Et si cette occasion a été célébrée à travers le pays, c’est la capitale de l’Empire qui, sans surprise, est devenue l’épicentre des festivités.

Des festivités d’envergure et des processions religieuses se sont également tenues au centre de Moscou et sur la place Rouge.

Célébrations dans le Kremlin de Moscou

En mars 1913, après les célébrations à Saint-Pétersbourg et à Moscou, l’empereur a visité la ville de Kostroma, où il a été accueilli avec du pain et du sel (nous expliquons cette tradition dans cet article). L’on considère que c’est dans cette ville russe que la dynastie qui gouvernera la Russie pendant plus de trois siècles est née.

À Kostroma, Nicolas II et sa famille ont visité les chambres des boyards Romanov dans le monastère Ipetiev, où, au début du XVIIe siècle, pendant les événements connus sous le nom de Temps des troubles, avait vécu le jeune Michel, le futur premier tsar de la dynastie.

La population de la ville était extrêmement excitée par la visite des têtes couronnées et s’est précipitée pour apercevoir l’empereur.

Cette année, la famille impériale a également voyagé à l’étranger à bord de son voilier Étoile polaire.

Cependant, Nicolas II et sa famille a passé la majeure partie de l’année au palais de Tsarskoïé Selo, à l’extérieur de Saint-Pétersbourg, vivant leur routine de tous les jours.

En 1913, une expédition russe dans l’océan Arctique a fait la découverte géographique qui reste à ce jour la dernière parmi les plus grandes au monde. Les explorateurs se trouvant à bord du brise-glace Vaïgatch ont découvert l’archipel qui a reçu le nom de Terre de l’Empereur Nicolas II. Aujourd’hui, il est connu comme la Zemble du Nord.

Par ailleurs, Igor Sikorsky a présenté son Preux russe, le premier quadrimoteur du monde qui a réussi son premier test cette même année.

Toujours en 1913, le théâtre des Champs-Élysées, à Paris, a accueilli la première du Sacre du printemps, ce ballet à la fois scandaleux et légendaire composé par Igor Stravinsky. Cette performance d’avant-garde représentant un sacrifice païen a alors fait sensation.

Après leur triomphe en Europe, les Ballets russes de Sergueï Diaghilev sont partis en tournée en Amérique latine et ont, par ailleurs, connu un grand succès à Buenos Aires. Sur cette photo, on peut voir le légendaire danseur et chorégraphe Vaslav Nijinski (6e à gauche). Quant à Diaghilev, il n’a pas pris part à la tournée.

Dans le même temps, l’opéra futuriste russe Victoire sur le soleil a été présenté à Saint-Pétersbourg. C’est Kasimir Malevitch qui a conçu les costumes et les décors, et y apparait pour la première fois le fameux Carré noir de l’artiste.

En 1913, des exercices militaires utilisant des ballons et des aérostats ont eu lieu dans la ville de Kars (aujourd’hui en Turquie, elle a fait partie de l’Empire russe de 1878 à 1918).

Et maintenant, découvrez quelques photos choisies au hasard, qui vous permettront de cerner l’atmosphère de l’époque.

Des tramways et des calèches sur la perspective Nevski, principale artère de Saint-Pétersbourg

Une statue équestre de l’empereur Nicolas Ier devant la cathédrale Saint-Isaac, à Saint-Pétersbourg. Elle survivra à la révolution et à l’ère soviétique et arrivera à nos jours, ce qui est rare pour de telles représentations des tsars. Ce monument a en outre été reconnu comme un chef-d’œuvre d’ingénierie – la statue compliquée n’a que deux points d’appui.

Vue sur la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé bâtie sur le lieu du meurtre d’Alexandre II et des embarcations sur le canal Catherine (dix ans plus tard, il sera rebaptisé en l’honneur de l’écrivain Alexandre Griboïedov)

Un transport en commun de l’ère tsariste : l’omnibus, l’un des premiers véhicules à ne plus être tirés par les chevaux

La place de marché dans une ville provinciale sur les rives de la Volga

Des députés de la Troisième Douma d’État inspectant le croiseur blindé Riourik

De jeunes souffleurs de verre produisant des décorations pour les sapins de Noël, Saint-Pétersbourg

Quais de frets et de transport de passagers le long de la Volga

Des skieurs amateurs

Tissage dans la région de Grodno (Biélorussie actuelle)

Salle de lecture de la Bibliothèque publique impériale

Pêcheurs de la région de Kostroma

Membres d’une école de natation s’entraînant dans une piscine

Vente de vélos dans un magasin de Saint-Pétersbourg

Un tournoi d’échecs

Alors que le reste du pays profitait du progrès technique, les vieux-croyants continuaient à suivre leur mode de vie traditionnel.

Le célèbre artiste Ilia Répine travaille devant ses invités.

Travailleurs emballant des marchandises

