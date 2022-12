Dix dirigeants et personnalités d’URSS en l’honneur desquels des villes entières ont été renommées

Le gouvernement soviétique a tenté d’effacer tout ce qui était lié à l’ère impériale, y compris les noms de rues et de villes. Après que cette «fièvre» du renommage eut balayé l’URSS dans les années 1920 et 1930, de grandes et petites villes ont été baptisées en l’honneur de héros et de dirigeants soviétiques. Cependant, de nombreux endroits ont finalement retrouvé leur nom historique d’origine après la mort de Staline.

Vladimir Lénine - Saint-Pétersbourg (et d’autres)

Legion Media Legion Media

Le « père de la révolution russe », Vladimir Lénine, ne cautionnait pas le culte mis en place autour de sa personne. Néanmoins, malgré les véhémentes protestations de sa femme, Nadejda Kroupskaïa, après sa mort en 1924, l’ancienne capitale de l’Empire russe, Saint-Pétersbourg, fut rebaptisée Leningrad en son honneur.

Saint-Pétersbourg était certainement la ville la plus « impériale », et son nom traduit de l’allemand signifie « ville de Pierre ». Sans surprise, Leningrad se traduit littéralement du russe par « ville de Lénine ». (remarque : en 1914, la ville avait été officiellement renommée Petrograd en raison des sentiments antiallemands provoqués par la Première Guerre mondiale).

Dans les années 1990, la ville s’est vu restituer son nom historique. Cependant, les citoyens des environs ont voté pour ne pas renommer leur région afin d’éviter d’avoir à modifier les documents délivrés par l’État. Ainsi, la zone entourant Saint-Pétersbourg s’appelle toujours « région de Leningrad ».

Outre Leningrad, plus de 50 petites villes et villages à travers l’Union soviétique ont reçu des noms dérivés de celui du chef : Leninsk, Lenino, Ilitch (d’après patronyme de Lénine), Leninogorsk et bien d’autres.

De plus, la ville de Simbirsk, où Lénine est né, a été rebaptisée Oulianovsk — (Oulianov est le vrai nom de famille de Lénine) — la ville porte ce nom aujourd’hui encore.

Joseph Staline - Volgograd (et d’autres)

James E. Abbe/Getty Images; Legion Media James E. Abbe/Getty Images; Legion Media

En 1924, Joseph Staline lance une campagne de masse visant à renommer les villes dont les appellations renvoyaient à l’époque impériale. Soi-disant « à la demande des citoyens ordinaires », de nombreuses villes et petites localités à travers l’Union soviétique ont été renommées en l’honneur du « petit père des peuples », alors que ce dernier était encore en vie.

Bien sûr, la ville la plus célèbre nommée d’après lui était Stalingrad, théâtre de l’une des batailles les plus importantes et les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Avant 1925, la ville s’appelait Tsaritsyne (littéralement « ville de la tsarine »). Après 1961, lorsque le culte de la personnalité de Staline a pris fin, cette ville, comme bien d’autres, a changé d’appellation. Depuis, elle porte le nom de Volgograd.

Des années 1930 à 1961, la ville sibérienne de Novokouznetsk, dans la région de Kemerovo, s’appelait Stalinsk ; Novomoskovsk, dans la région de Toula, s’appelait Stalinogorsk ; Douchanbé, la capitale de la République soviétique tadjike, s’appelait Stalinabad. En 1924, Donetsk, située sur le territoire de l’Ukraine soviétique, a été rebaptisée Staline puis Stalino. À l’origine, elle s’appelait Iouzovka en l’honneur de son fondateur, l’homme d’affaires gallois John Hughes, qui y avait développé la métallurgie à l’époque impériale.

Sergueï Kirov - Viatka

Legion Media Legion Media

L’un des compagnons de route les plus proches de Staline, Sergueï Kirov, a dès le début fait partie de l’élite du Parti communiste et des plus hauts responsables du pays. Il était très populaire à l’intérieur du Parti, ainsi qu’au sein du peuple. En 1934, Kirov a été abattu devant son bureau à Leningrad. Son assassinat a été le déclencheur d’une vague de répressions et d’exécutions de toute personne soupçonnée d’implication dans le meurtre, et a marqué le début de la Grande terreur en URSS. De 1934 à aujourd’hui, l’ancienne ville russe de Viatka porte le nom de Kirov, ce dernier étant né dans les environs.

La ville azerbaïdjanaise de Ganja s’appelait Ielizavetpol pendant l’Empire russe, mais de 1935 à 1989, elle portait le nom de Kirovabad.

Mikhaïl Kalinine - Kaliningrad (et d’autres)

Legion Media Legion Media

Pendant de nombreuses années, Mikhaïl Kalinine a été l’un des plus hauts fonctionnaires de l’Union soviétique, dirigeant le Présidium du Soviet suprême, le Comité exécutif central de l’URSS, et occupant le poste de chef de la RSFSR (c’est ainsi que la Russie était connue en tant que république de l’Union soviétique). Vieux routard parmi les bolcheviks, Kalinine était connu et aimé de la nation.

En 1946, l’ancienne ville de Prusse orientale de Königsberg, devenue une partie de l’URSS après la Seconde Guerre mondiale, a été rebaptisée Kaliningrad en l’honneur de Kalinine qui venait de décéder. Aujourd’hui, la ville porte toujours ce nom.

Cependant, deux villes ont été nommées d’après Kalinine de son vivant. Il y avait un autre Kaliningrad dans la région de Moscou – le centre de l’industrie spatiale actuellement connu sous le nom de Korolev a porté ce nom de 1938 à 1996. De plus, la ville russe médiévale de Tver s’appelait Kalinine de 1931 à 1990, car cet ancien bolchevique était né dans la région.

Iakov Sverdlov - Ekaterinbourg

Legion Media Legion Media

Le vétéran révolutionnaire et bolchevik Iakov Sverdlov n’était pas originaire d’Ekaterinbourg. Il est né à Nijni Novgorod, tandis que son frère, Zinovi Sverdlov-Pechkov, était le filleul de Maxime Gorki (plus tard, il deviendrait un légionnaire français et un ami de Charles de Gaulle). Cependant, Iakov Sverdlov a vécu à Ekaterinbourg et y a commencé son activité révolutionnaire bolchevique illégale au début des années 1900, avant d’être incarcéré dans une prison d’Ekaterinbourg. En 1919, Sverdlov est mort pendant la pandémie de grippe.

Ekaterinbourg a été fondée par Pierre le Grand et porte le nom de sa femme, Catherine Ire : la ville avait donc besoin d’un changement de nom dans l’esprit des bolcheviks. En 1924, le conseil municipal a décidé de donner à la ville le nom de Sverdlov. En 1991, la ville a été rebaptisée Ekaterinbourg, mais le territoire à l’extérieur de la ville continue de s’appeler « région de Sverdlovsk ».

Maxime Gorki - Nijni Novgorod

Getty Images; Legion Media Getty Images; Legion Media

L’un des auteurs soviétiques les plus célèbres, Maxime Gorki, est né à Nijni Novgorod et a souvent dépeint la ville dans ses romans autobiographiques. Commémorant le 40e anniversaire de sa carrière littéraire en 1932, les autorités soviétiques ont décidé de lui rendre hommage en rebaptisant Nijni Novgorod Gorki, bien que l’écrivain fût contre cette idée (Gorki était en fait son pseudonyme). Par la suite, des milliers de rues, de places et de parcs à travers l’Union soviétique furent également nommés en l’honneur de Gorki. Nijni Novgorod n’a retrouvé son nom historique qu’en 1990.

Valerian Kouïbychev - Samara (et d’autres)

Legion Media Legion Media

Ce bolchevik était un noble à l’époque impériale. Son père était officier, et Kouïbychev a étudié dans une école militaire où il a rencontré les futurs révolutionnaires communistes et a rejoint leur club illégal. En 1905, il est arrêté pour avoir participé à des rassemblements antigouvernementaux. Son lieu d’exil, la ville sibérienne de Kansk, a été nommé Kouïbychev après sa mort en 1935. Pendant la révolution de 1917, Kouïbychev était chargé d’établir le pouvoir soviétique dans la ville de Samara, sur la Volga, où il avait siégé comme député au parlement municipal. De 1935 à 1991, la ville de Samara s’appelait Kouïbychev, tout comme de nombreuses autres villes (comme Bolgar dans la République du Tatarstan) et de dizaines de villages.

Sergo Ordjonikidzé - Vladikavkaz (et d’autres)

Legion Media Legion Media

Noble d’origine, Sergo Ordjonikidzé était un bolchevik de la première heure qui a péri lors de la Grande Purge de 1937. Pendant la guerre civile, il était en charge de la communication de l’Armée rouge avec tout le Sud de l’ancien empire, y compris la Crimée et la région du Caucase.

Géorgien d’origine, c’était l’un des meilleurs amis de Staline et l’un des plus hauts responsables de l’Union soviétique. De 1931 à 1944, la ville nord-ossète de Vladikavkaz a porté le nom d’Ordjonikidzé, car il avait contribué à y établir le pouvoir soviétique. Par la suite, des dizaines de villes et villages dans toute l’Union soviétique ont également été appelés Ordjonikidzé, ainsi que les ville d’Ienakievo et Pokrov en RSS d’Ukraine.

Viatcheslav Molotov - Perm

Legion Media Legion Media

Cet homme puissant est un exemple rare de bolchevik qui a survécu à toutes les turbulences historiques, dont la Révolution de 1917, les purge de Staline en 1937 et la Seconde Guerre mondiale, et a même réussi à conserver sa position parmi l’establishment soviétique après la mort de Staline (vivant presque 100 ans). Longtemps chargé des affaires étrangères, il signe en 1939 le pacte de non-agression germano-soviétique, également connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop.

En 1940, la ville de Perm (Oural) a été renommée Molotov pour marquer le 50e anniversaire de l’homme politique, mais en 1957, la ville a retrouvé son nom historique. De 1940 à 1957, la ville de Nolinsk dans la région de Kirov, d’où étaient originaires les parents de Molotov, a également été renommée Molotov. Une longue liste d’autres endroits s’appellent encore aujourd’hui Molotovo, Molotovsk et Molotovski. Soit dit en passant, le cocktail Molotov porte son nom.

Valery Tchkalov - Orenbourg

М.Makarov/TASS; Legion Media/Legion Media М.Makarov/TASS; Legion Media/Legion Media

Valery Tchkalov était un pilote et un héros soviétique surtout connu pour avoir effectué le premier vol sans escale entre Moscou et l’Amérique au-dessus du pôle Nord en 1937. Il est décédé tragiquement lors d’un vol d’essai en 1938. Par la suite, sa ville natale de Vassilevo, dans la région de Nijni Novgorod, a été renommée Tchkalovsk. Aujourd’hui encore, des noms répandus parmi les villes de Russie sont Tchkalov, Tchalovsk et Tchkalovski. De 1938 à 1957, la ville d’Orenbourg s’appelait Tchkalov, et on trouve aussi l’île de Tchkalov en mer d’Okhotsk.

