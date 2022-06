Quand les Soviets abattaient un insaisissable avion espion américain

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quand un avion espion américain insaisissable a été abattu au-dessus de l'URSS

« Par Dieu, c’en est fini maintenant », a pensé le pilote américain désespéré Francis Gary Powers lorsqu'un missile soviétique a frappé son avion le 1er mai 1960. Avant qu'il ne puisse être intercepté, l’appareil de reconnaissance U-2 s’était enfoncé profondément dans le territoire soviétique, atteignant les montagnes de l'Oural et la ville de Sverdlovsk (aujourd'hui Ekaterinbourg).

Powers appartenaient au détachement spécial « 10-10 » de la CIA, qui pour mieux dissimuler son activité s'appelait « 2e escadron de reconnaissance météorologique aéroporté WRS ». À partir de 1956, des avions de reconnaissance U-2 portant les logos de la NASA survolent régulièrement le territoire de l'Union soviétique, prenant des photos d'installations industrielles et militaires. L'avion de Powers est le seul à avoir été abattu.

Appareil insaisissable

Un avion de reconnaissance U-2 Heritage Space/Getty Images Heritage Space/Getty Images

Les Américains survolaient le territoire de l'URSS en toute impunité grâce aux caractéristiques techniques du Lockheed U-2 (« Dragon Lady »). Ayant atteint une hauteur de 20 000 mètres, il devenait inaccessible aux systèmes de défense antiaérienne soviétiques.

Francis Gary Powers, qui a décollé le 1er mai 1960 d'une base aérienne située près de Peshawar, au Pakistan, est entré dans l'espace aérien de la RSS du Tadjikistan à cinq heures et demie du matin. Sa mission était de traverser tout le territoire soviétique du sud au nord, d'atteindre la Norvège, et de photographier un certain nombre de sites importants, dont le cosmodrome de Baïkonour et la ville fermée de Tcheliabinsk-40 (aujourd'hui la ville d'Ozersk), où du plutonium de qualité militaire était produit.

Carte d'identité militaire de Francis Gary Powers Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Les stations radar soviétiques ont immédiatement détecté l'intrus, mais n'ont pas réussi à l'intercepter au-dessus de l'Asie centrale. Trois heures plus tard, Powers était déjà au-dessus de l'Oural.

Les Mi-15 envoyés à sa poursuite ne pouvaient pas atteindre l'Américain perché à une altitude de 20 km. Sur l'un des aérodromes situés sur l’itinéraire du U-2 se trouvait le dernier chasseur-intercepteur à haute altitude Su-9. Théoriquement, il pouvait atteindre l'intrus, mais à ce moment-là, il n'avait pas d'armes et l'équipage ne disposait pas d'équipement de haute altitude. Le commandement a donné l'ordre de percuter le U-2, mais cela n'a pas été possible non plus.

Un Lockheed U-2 U.S. Air Force U.S. Air Force

Vers 9 heures du matin, deux MiG-19 ont décollé de l'aérodrome de Koltsovo. Ils étaient chargés d’abattre l’avion de reconnaissance s'il descendait à une hauteur de 18 km. L'un des chasseurs a été pris pour un ennemi et détruit par le feu de la 57e brigade de défense antimissile. Le pilote décédé, le lieutenant principal Sergueï Safonov, a reçu à titre posthume l'Ordre de la bannière rouge.

Le périple de l'Américain en URSS a été interrompu par le système de missile antiaérien S-75 Dvina récemment adopté. À la suite d'un tir, l'avion, qui volait déjà près de Sverdlovsk, a commencé à se désintégrer et à tomber comme une pierre.

Le pilote abattu

Un S-75 Dvina Petrică Mihalache (CC BY-SA 3.0) Petrică Mihalache (CC BY-SA 3.0)

« J'ai levé les yeux, regardé dehors, tout était orange, partout. Je ne sais pas si c'était le reflet dans la verrière [de l'avion] lui-même ou juste dans tout le ciel. Et je me souviens de m'être dit, 'Par Dieu, c’en est fini maintenant' ».

L'avion, dont la queue et l'aile avaient été arrachées, est parti dans une vrille incontrôlable. Incapable de s'éjecter, il a commencé à se hisser sur le fuselage. Lorsque la verrière du cockpit s’est ouverte, le flux d'air a happé l'Américain presque inconscient. Il est revenu à lui quand le parachute s'est ouvert.

L'épave d'un avion de reconnaissance américain U-2 Getty Images Getty Images

« Quand on a retiré le casque du parachutiste, il a dit quelque chose dans une langue qui nous était incompréhensible, se souvient l'un des villageois arrivés à temps sur le site d'atterrissage. Nous lui avons demandé qui il était, mais il n'a pas répondu. Puis nous avons réalisé qu'il était étranger. Cela nous a alertés, alors Tcheremissine a saisi le pistolet à long canon suspendu à sa ceinture dans un étui en cuir. Puis nous lui avons demandé avec des signes s'il était seul. Il a aussi fait signe pour dire qu'il était seul. Voyant que le parachutiste était un étranger, nous avons décidé de le détenir ».

Peu après, Francis Gary Powers a été transféré à Moscou. En plus d'un pistolet avec silencieux, d'un couteau, de roubles soviétiques, d'une boussole, de cartes de l'URSS, de bagues et de montres en or, d'un bateau gonflable, d'un engin explosif, de matériel photographique, d'une pièce creuse d'un dollar avec une aiguille empoisonnée, une affiche en soie avec les mots suivants est tombée entre les mains des agents du KGB en 14 langues : « Je suis américain et je ne parle pas russe. J'ai besoin de nourriture, d'un abri et d'aide. Je ne vous ferai pas de mal. Je n'ai pas de mauvaises intentions contre votre peuple. Si vous m'aidez, vous en serez récompensé ».

Condamnation et retour au pays

Francis Gary Powers Sputnik Sputnik

L'incident lié au U-2 a immédiatement provoqué un scandale international majeur et perturbé une rencontre prévue entre Nikita Khrouchtchev et Dwight Eisenhower.

Les États-Unis ont déclaré que Powers n'effectuait que des observations météorologiques pour la NASA et avait volé par erreur sur le territoire de l'URSS, après avoir perdu son cap. Cependant, cette version a été immédiatement réfutée par la partie soviétique, qui a présenté avec l'épave de l’avion un ensemble complet d'équipements d'espionnage.

Carte et équipement de renseignement de Powers Sputnik; Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sputnik; Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Lors des interrogatoires, Powers était laconique et extrêmement précis. Il a essayé de formuler sa réponse aussi soigneusement que possible, pour ne rien dire de superflu. Le pilote a évité le mot « espion » de toutes les manières possibles. Tout en exprimant sa volonté de coopérer, il a tenté de convaincre les autorités chargées de l'enquête et le tribunal qu'il ne possédait aucune information valable et qu'il n'était qu'un exécuteur obéissant à la volonté de quelqu'un d'autre, remplissant un ordre.

Le 19 août 1960, le Collège militaire de la Cour suprême de l'URSS condamne le pilote américain à dix ans de prison pour espionnage. Cependant, il n'a pas eu besoin de rester longtemps dans une prison soviétique. Le 10 février 1962, sur le pont de Glienicke à Berlin, il a été échangé contre l'officier de renseignement soviétique Rudolf Abel, qui était tombé entre les mains des Américains.

Héros entouré de soupçon

Pont de Glienicke Getty Images Getty Images

De retour dans son pays natal, Powers a reçu un accueil froid. Le public le soupçonnait d'être un traître, se demandant pourquoi il ne s'était pas suicidé ou pourquoi il n'avait pas détruit de matériel secret. Les Américains n'ont pas aimé la phrase prononcée par le pilote devant le tribunal de Moscou : « J'ai commis un crime grave et je suis conscient que je dois être puni pour cela ».

La CIA et le Sénat ont mené une série de vérifications qui ont pleinement justifié les actions de Powers lors de l'incident dans le ciel et lors des interrogatoires qui ont suivi, n'y trouvant aucun signe de trahison envers son pays. L'ancien chef de la CIA, Allen Dulles, a déclaré à propos du pilote en mars 1964 : « Il a rempli son devoir dans une mission très dangereuse et il l'a bien fait, et je pense en savoir plus que certains de ses détracteurs et critiques ».

Francis Gary Powers tient un modèle d'avion espion U-2 alors qu'il témoigne devant le Comité des forces armées du Sénat des États-Unis Getty Images Getty Images

Malgré cela, Francis Gary Powers n'a jamais réussi à se débarrasser d'une certaine suspicion qui lui a collé à la peau jusqu'à la fin de sa vie. Après avoir fait ses adieux à la CIA, il s'engage dans le secteur civil et meurt lors d'un incendie en Californie en 1977, aux commandes d'un hélicoptère d'une compagnie de télévision.

En 2000, à l'occasion du 40e anniversaire de l'incident de l’U-2, Francis Gary Powers a reçu à titre posthume la médaille du prisonnier de guerre, la Distinguished Flying Cross et la National Defence Service Medal. Douze ans plus tard, l'une des récompenses militaires américaines les plus prestigieuses, la Silver Star (Étoile d’argent), lui a en outre été décernée. Le pilote a été honoré à titre posthume pour avoir « fait preuve d'une "loyauté exceptionnelle" en endurant des interrogatoires sévères dans la prison de Loubianka à Moscou pendant près de deux ans ».

