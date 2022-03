Les États-Unis ont-ils vraiment voulu démoraliser l'URSS avec des préservatifs XXL?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Voici un fait surprenant à propos des préservatifs : selon certaines hypothèses, la CIA avait prévu de les utiliser comme arme psychologique contre l'Union soviétique pendant la guerre froide.

Bien que la guerre psychologique fût l'une des tactiques utilisées par la CIA pendant la guerre froide, il est difficile de dire si cette histoire de préservatifs, largement rapportée, est vraie.

Questions de taille

Iouri Ivanov /Sputnik Iouri Ivanov /Sputnik

L'histoire qui circule sur Internet et sur le papier est la suivante : au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux pays se sont affrontés pour la domination dans tous les domaines possibles, y compris l'armée, la science, le sport, etc.

Selon la version en question, les stratèges de la CIA auraient envisagé d'ajouter la virilité à la liste. Quelque part au fond des couloirs du siège de la CIA à Langley, en Virginie, des agents du renseignement ont eu l'idée de parachuter des milliers de préservatifs extra-larges étiquetés « moyens » sur les pays du bloc de l'Est.

L'idée derrière cette opération audacieuse était de saper le moral des habitants de l'URSS en laissant entendre que les hommes du bloc occidental étaient anatomiquement supérieurs à leurs rivaux communistes et, en général, extrêmement bien dotés.

Malgré son côté ridicule, cet étrange acte de guerre psychologique était censé dévaster les hommes communistes et, peut-être, rendre les femmes communistes un peu plus intéressées par les avantages de la vie derrière le rideau de fer.

Cependant, la CIA n'a jamais effectué ce « sabotage psychologique audacieux ».

Une unité secrète de la CIA

Iakov Rioumkine/Sputnik Iakov Rioumkine/Sputnik

On ne sait pas avec certitude si la « stratégie du préservatif » de la CIA était une plaisanterie de courte durée au sein de la communauté du renseignement américain ou une politique ayant reçu une juste part de considération, avant d'être écartée du livre de jeu des espions.

Pourtant, si la stratégie ridiculement naïve consistant à saper le moral de l'URSS en utilisant des préservatifs XXL avait jamais été sérieusement envisagée, elle devait provenir du Bureau de coordination des politiques, une officine secrète.

Dirigé par Frank Gardiner Wisner, l'un des officiers américains qui ont contribué à façonner la CIA dans les premières années de son existence, le Bureau de coordination des politiques était essentiellement une aile de la CIA responsable de la planification et de l'exécution des opérations secrètes au début des années 1950.

Le bureau a perfectionné ses tactiques clandestines en réussissant à saper le Parti communiste italien soutenu par l'URSS lors des élections de 1948 dans le pays. Les efforts et le succès de la CIA en Italie ont permis à ce pays européen clé de rester dans le bloc occidental et, dans le même temps, ont démontré un potentiel en matière d’opérations secrètes futures.

Au cours des dernières années de la guerre froide, le Bureau de coordination des politiques de la CIA a fortement contribué aux efforts américains de lutte contre le communisme dans diverses parties du monde, garantissant que le gouvernement américain puisse également décliner de manière plausible toute responsabilité pour les opérations si elles étaient découvertes.

Apparemment, opérant sous le commandement de Wisner, le Bureau de la coordination des politiques a envisagé diverses tactiques de guerre psychologique plutôt amusantes, notamment le parachutage d'articles de toilette américains derrière le rideau de fer pour démontrer leur disponibilité en Occident – ​​et le largage aérien de préservatifs extra-larges étiquetés comme « moyens » pour démoraliser la population soviétique.

Une histoire douteuse

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Parfois, une histoire différente qui ressemble étrangement à celle évoquée ci-dessus est racontée sur Internet et dans les journaux.

L'histoire peut-être fictive raconte que Winston Churchill avait prévu de faire une farce similaire aux Russes, aux Américains ou aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il n'y a aucune preuve indiquant que la tactique ait jamais été sérieusement envisagée par les Britanniques.

Une théorie veut que l'histoire soit née en temps de guerre et serait issue de la pratique réelle des fantassins, qui protégeaient leurs canons de fusil avec des préservatifs. Apparemment, cela se faisait parfois au combat pour protéger les armes de la boue, de la neige, de l'humidité et des saletés. Si cela est vrai, couvrir des gros calibres nécessitait des préservatifs extra-larges – ce qui a certainement dû constituer un réservoir inépuisable de blagues.

