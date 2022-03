Pourquoi était-il si difficile pour la CIA d'espionner à Moscou pendant la guerre froide?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans les premières années de la guerre froide, il était de notoriété publique parmi les officiers de la CIA que Moscou était la destination la plus dangereuse et la plus difficile au monde. Compte tenu des conditions, les agents de la CIA ont élaboré des règles de travail non écrites. Conçues pour protéger les agents et leurs sources dans la lutte acharnée contre le KGB, elles sont entrées dans l'histoire sous le nom de « Règles de Moscou ».

La ville la plus dangereuse

Lorsque des agents de la CIA en poste à Moscou discutaient de tout sujet sensible à l'intérieur des murs de l'ambassade des États-Unis, ils le faisaient dans ce qu'ils appelaient la « bulle ». Cette structure en plastique transparent ressemblait à un dôme descendant au-dessus d'une table pour deux.

« Connue sous le nom de Bulle, c'était la seule pièce à Moscou où une personne pouvait discuter d'informations sensibles sans être entendue par le KGB », a écrit Tony Mendez, un ancien agent de la CIA qui a servi dans la capitale de l’URSS pendant la guerre froide et est devenu un écrivain après sa retraite.

Le bâtiment de l'ambassade des États-Unis sur le boulevard Novinski à Moscou Boris Prikhodko/Sputnik Boris Prikhodko/Sputnik

Moscou était considérée comme le test le plus difficile pour les espions américains pendant la guerre froide pour une raison. Au début de la guerre froide, la CIA était une institution relativement nouvelle qui était opposée au vaste appareil du KGB qui avait hérité d'une grande expérience de son prédécesseur, le NKVD.

Mais pourquoi Moscou était-elle une ville si dangereuse pour les agents de la CIA pendant la guerre froide ?

Des yeux partout

La poignée d'agents de la CIA stationnés à Moscou pendant les premières années de la guerre froide opéraient dans un environnement où les étrangers étaient, métaphoriquement parlant, un «chiffon rouge devant un taureau».

Les agents de la CIA qui travaillaient à Moscou pendant la guerre froide se souviennent que la 7e direction du KGB, chargée de la surveillance, les surveillait à tout moment.

Un appareil d'écoute soviétique Austin Mills (CC BY-SA 2.0) Austin Mills (CC BY-SA 2.0)

Pour la CIA, une surveillance aussi étroite rendait pratiquement impossible de rôder à Moscou et de rencontrer leurs sources soviétiques en secret.

« À Moscou […] les voitures diplomatiques américaines étaient généralement placées sous étroite surveillance dès qu'elles franchissaient les portes de l'ambassade. Les équipes de surveillance qui attendaient à l'extérieur de l'enceinte entraient alors en action, suivant le véhicule américain jusqu'à ce qu'il revienne à l'ambassade », a écrit l'ancien agent de la CIA Mendez.

B. Korzine/Sputnik B. Korzine/Sputnik

En plus de suivre les Américains à Moscou, le KGB utilisait des technologies pour écouter le personnel de l'ambassade et la CIA.

Lorsque les Russes ont construit une nouvelle ambassade américaine à Moscou à la fin des années 1970, le KGB l'a bourrée de systèmes d’écoute dès le stade de la maçonnerie.

« La seule façon de sécuriser ce bâtiment était de couper les trois niveaux supérieurs du bâtiment, de les jeter et de les reconstruire en utilisant de la main-d'œuvre américaine et du matériel américain [apporté] des États-Unis », a déclaré Ray Parrack, ancien officier supérieur du renseignement technique (retraité) à la CIA, commentant le documentaire Netflix Spycraft.

Nikolaï Malichev/TASS Nikolaï Malichev/TASS

Au cas où ses agents feraient une erreur et perdraient leur cible, l'appareil de sécurité soviétique pouvait compter sur les citoyens soviétiques, qui étaient encouragés à être vigilants et à signaler tout élément suspect aux autorités.

En plus de cela, le KGB n'a pas hésité à intimider les agents infiltrés de la CIA en utilisant des méthodes particulièrement sinistres.

« Si vous étiez un Américain à Moscou, vous pouviez revenir de vacances et trouver la porte de votre appartement sortie de ses gonds. Vous étiez alors averti – peut-être que quelqu'un avait senti de la fumée – et vous rappelait de ne pas verrouiller vos portes lorsque vous partiez afin que votre appartement puisse être accessible sans défoncer la porte », a écrit Mendez.

Les règles de Moscou

La CIA a dû relever le défi. Forcée d'apprendre de ses erreurs au début de la lutte, la station de Moscou de la CIA aurait développé un ensemble de principes directeurs, appelées les « Règles de Moscou ».

Nikolaï Malichev/TASS Nikolaï Malichev/TASS

Comme il n'y a jamais eu de document écrit précisant les règles, celles-ci varient selon les sources. Au Musée international de l'espionnage à Washington D.C., les « règles de Moscou » sont énoncées comme suit :

Ne présumez de rien.

N'allez jamais contre votre instinct.

Tout le monde est potentiellement sous le contrôle de l'opposition.

Ne regardez pas en arrière ; vous n'êtes jamais complètement seul.

Suivez le courant, mêlez-y vous.

Variez votre motif et restez sous votre « couverture ».

Bercez-les dans un sentiment de complaisance.

Ne harcelez pas l'opposition.

Choisissez le moment et le lieu de l'action.

Gardez vos options ouvertes.

Certaines autres sources fournissent différentes versions des « Règles de Moscou » de la CIA. Ce qu'elles ont tous en commun, cependant, c'est le sentiment sans équivoque d'un immense danger qui les a rendues nécessaires en premier lieu.

« Bien que personne ne les ait écrites, c'étaient les préceptes que nous comprenions tous... Au moment où ils sont arrivés à Moscou, tout le monde connaissait ces règles. Elles étaient extrêmement simples et pleines de bon sens », a écrit Mendez.

