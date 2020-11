Quatre lieux secrets du kremlin de Moscou (Vidéos)

Escalator secret à l'intérieur du mausolée, images inédites de l'intérieur de la tour d'alimentation en eau du kremlin et plus encore!

Le kremlin, en plus d’être le principal site du patrimoine culturel de Moscou, est également une installation extrêmement sécurisée - c’est la résidence du président de la Fédération de Russie. On trouve dans le kremlin de nombreux endroits inaccessibles à une personne ordinaire – toutefois, une équipe de télévision a récemment eu l'occasion de jeter un coup d'œil à certains d'entre eux. Piatnitsa TV, une chaîne de divertissement russe, a produit un documentaire intitulé Secrets du kremlin de Moscou. Tours rouges (lien en russe) qui se concentre sur les endroits les plus complexes et mystérieux du kremlin de Moscou. Nous avons rassemblé les extraits les plus intéressants du film - avec des sous-titres en anglais.

1. Cadran d'horloge préservé à l'intérieur de la tour Spasskaïa

La tour Spasskaïa du kremlin de Moscou, construite en 1491 par l'architecte italien Pietro Solari (vers 1445 - vers 1493), possède quatre cadrans d'horloge. Mais peu savent qu'à l'intérieur de la tour, il y en a un cinquième ! En 1628, l'ingénieur écossais Christopher Galloway l'a construit sur ordre de Mikhaïl Féodorovitch (1596-1645), le premier tsar de la lignée Romanov. L'horloge était très inhabituelle - son cadran était divisé en 17 parties ! La vidéo montre les restes du cadran d'origine et explique son fonctionnement.

2. Escalator secret à l'intérieur du mausolée

Vous êtes-vous déjà demandé comment les dirigeants soviétiques (souvent âgés) montaient sur la tribune du mausolée, où ils se tenaient lors des défilés militaires ? Il s'avère qu'ils disposaient d'un mécanisme spécial pour les y aider, et nous pouvons enfin le voir pour la première fois.

3. Intérieur de la tour d'alimentation en eau

Cette tour, construite en 1488 par un autre architecte italien du nom d'Antonio Gislardi, a été nommée « Vodovzvodnaïa » (d’approvisionnement en eau) après que Christopher Galloway a installé un mécanisme à ces fins ici en 1633. La vidéo montre l'intérieur de la tour et explique comment la première canalisation de Moscou fonctionnait. De plus, c'est la première fois qu'une équipe de tournage était autorisée à entrer dans cette tour !

4. Chambres personnelles de la famille du tsar

Le Grand Palais du kremlin, construit en 1837-1849, était la résidence moscovite des empereurs de Russie. Dans cette vidéo, nous pouvons jeter un coup d’œil aux chambres personnelles de l’empereur avec des meubles originaux du XIXe siècle.

