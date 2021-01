Écoutez la voix de Lénine, Nicolas II, Staline et d'autres

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Alexandre III et Maria Feodorovna (supposé)

Domaine public Domaine public

Nous allons commencer par un enregistrement des plus rares, apparu dans les archives danoises en 2016 seulement. Il s’agissait d’un cylindre de cire retrouvé dans le château de Fredenborg, où en septembre 1889 a eu lieu la première démonstration du phonographe de Thomas Edison. On sait qu’à cette époque, Alexandre III et son épouse Maria Feodorovna étaient en visite au Danemark, la patrie de l’impératrice. Comme l'enregistrement ne contient aucun autre homme ni femme parlant russe, les voix sont très probablement celles d’Alexandre et Maria.

On sait qu’Alexandre III, qui était un amateur de musique, montra un intérêt considérable pour les phonographes et que plus tard, en 1889, il en commanda un pour lui-même et sa famille à la société d’Edison.

2. Nicolas II

Domaine public Domaine public

On possède deux enregistrements attribués à Nicolas II. Dans le premier, il s'exprime en français, prononçant une allocution destinée au président français Émile Loubet à son arrivée à Saint-Pétersbourg en 1902.

Le second présente la voix de Nicolas pendant quelques secondes, parlant en russe. Dans cet enregistrement, il remercie les troupes du corps de grenadiers de Sa Majesté Impériale pour le défilé lors de la célébration de l’anniversaire du tsar en 1910. Sa voix est entendue à 1h49 et 2h09.

3. Alexandre Kerenski

Domaine public Domaine public

Ministre-président du gouvernement provisoire russe et ministre-président de la République russe en septembre-novembre 1917, Alexandre Kerenski a été le principal responsable de la Russie, pendant une courte période entre la chute de la monarchie et l’avènement des bolcheviques. Plus tard, il a eu l'occasion de fuir le pays. Cet entretien a été enregistré le 31 décembre 1931.

5. Vladimir Lénine

Domaine public Domaine public

Cet enregistrement en studio a été réalisé le 29 mars 1919. Dans celui-ci, le « père de la révolution russe » s'adresse à l'Armée rouge, encourageant les troupes à combattre le « pouvoir des capitalistes ». « Camarades de l'Armée rouge ! Restez fermes, restez unis ! Allez audacieusement de l’avant contre l'ennemi ! Nous gagnerons. Le pouvoir des propriétaires fonciers et des capitalistes, brisé en Russie, sera vaincu partout dans le monde ! ».C'est ainsi que le discours se termine.

Une vidéo avec des images d'archives de Vladimir Lénine (sans son, colorisée) est également disponible :

6. Joseph Staline

Domaine public Domaine public

Dans cette vidéo, Joseph Staline prononce un discours à l’intérieur de la station du métro de Moscou Maïakovskaïa - nous sommes le 6 novembre 1941 et Moscou est la cible d’attaques aériennes, de sorte que les habitants et les institutions ont été évacués ou déplacés sous terre. C'est pourquoi Staline tient son discours dans une station de métro.

