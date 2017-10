Dix photos de Lénine que vous n’aviez jamais vues

Que ce soit sur les cartes postales ou les photographies officielles, les citoyens de l’URSS étaient habitués à apercevoir Lénine prononçant des discours et s’adressant au peuple. Derrière le masque du personnage public, le fondateur du parti bolchevique a néanmoins mené une vie personnelle riche, peu connue de la population. À travers 10 clichés rarissimes, Russia Beyond a décidé de vous présenter aujourd’hui un autre visage du célèbre révolutionnaire.

TASS TASS

Lénine et sa sœur Olga dans leur ville natale de Simbirsk (l’actuelle Oulianovsk) en 1874. De tous les membres de sa famille, c’est Olga qui était la plus proche de lui. C’est malheureusement très jeune, en 1891, qu’elle a succombé à une fièvre typhoïde. D’ailleurs, la première chose qu’a faite Lénine à son retour en Russie en 1917, suite à son exil, a été de se rendre sur sa tombe au cimetière Volkovo, à Petrograd (aujourd’hui Saint-Pétersbourg).

RIA Novosti RIA Novosti

Lénine (à droite) jouant aux échecs avec le scientifique et révolutionnaire russe Alexandre Bogdanov, alors qu’il rendait visite à l’écrivain Maxime Gorki (qui se tient debout, avec un chapeau) sur l’île de Capri, en 1908.

TASS TASS

Lénine marchant dans les montagnes près de la ville polonaise de Zakopane, en 1913. C’est ici que se trouve le village de Poronin, en Galicie, région qui appartenait alors à l’Empire austro-hongrois, dans lequel Lénine a vécu de 1912 jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. Il a ensuite été arrêté par la gendarmerie autrichienne, suspecté d’espionnage, mais a rapidement été libéré.

RIA Novosti RIA Novosti

Vladimir Bontch-Brouïevitch et Lénine durant une promenade dans les parcs du Kremlin, le 16 octobre 1918. En plus d’être politicien, historien et écrivain, Bontch-Brouïevitch était le secrétaire personnel de Lénine et son ami.

RIA Novosti RIA Novosti

Lénine dévoilant une plaque commémorative sur le mur du Kremlin à la mémoire de ceux tombés pour la paix et l’amitié des nations, le 7 novembre 1918.

Shtainberg/RIA Novosti Shtainberg/RIA Novosti

Lénine aux funérailles de Mark Ielizarov, révolutionnaire et homme d’état soviétique, le 13 mars 1919. Marié à la sœur de Lénine, Anna, il a été enterré dans la nécropole familiale des Oulianov, au cimetière Volkovo.

Nikolay Alexeev/RIA Novosti Nikolay Alexeev/RIA Novosti

Lénine sur la place Rouge durant une manifestation consacrée à la Révolution d’octobre, le 7 novembre 1919.

Karl Bulla/RIA Novosti Karl Bulla/RIA Novosti

Lénine au Kremlin, prenant des notes au cours du 3ème Congrès du Komintern, le 7 juillet 1921.

Lénine jouant avec un chien dans la propriété de Maxime Gorki, dans la région de Moscou en 1922. Peu avant son décès, alors que sa santé s’était considérablement détériorée, les médecins lui avaient conseillé de passer plus de temps avec des animaux afin de calmer son système nerveux.

Lénine et son neveu Victor (le fils de son frère Dmitri), en 1922. Victor a par la suite travaillé comme ingénieur à Moscou et est décédé en 1984.

