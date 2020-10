En images: l’évolution du look des hommes russes et soviétiques au XXe siècle

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Avant la Révolution, quand il y avait une grande variété de classes sociales en Russie, l'apparence des hommes différait grandement d’un individu à un autre. Paysans, marchands, nobles, militaires – voilà à quoi ils ressemblaient dans les dernières années de l'Empire russe :

Portrait d’homme âgé à Nijni Novgorod, années 1900 I. Ivanov/MAMM/MDF

Quatre hommes dans le gouvernorat de Saratov, années 1900 Auteur inconnu/MAMM/MDF

A. Siniavine, sous-officier de la garde du corps du régiment Preobrajenski Archives d’Igor Tcheradionov/russiainphoto.ru

Marchand Sergueïev, à Nijni Novgorod, années 1900 Maxime Dmitriev/Archives de documentation audiovisuelle de la région de Nijni Novgorod

Paysan du gouvernorat de Tchernigov (en actuelle Ukraine), années 1900 Kuntskamera Kuntskamera

Grand prince Constantin Constantinovitch Romanov, 1903 Musée d’État de l’art théâtral et musical de Saint-Pétersbourg

Avec l'avènement du pouvoir soviétique, les nobles ont perdu leurs titres et leur fortune, tandis qu’ont débuté la dévastatrice guerre civile, la terreur rouge, puis une courte période de nouvelle politique économique et de liberté relative. À cette époque, on trouvait de nombreux militaires, mais aussi des artistes élégamment habillés.

Cosaques du Kouban, 1927 Auteur inconnu/MAMM/MDF

Alexandre Blok, l’un des principaux poètes de l’Âge d’argent Moïsseï Nappelbaoum/MAMM/MDF

Ivan Kachirine, commandant de l’Armée rouge (à gauche), et Alexeï Pavlov, membre du Komsomol (organisation de la jeunesse communiste), années 1920 Musée d’État historique de l’Oural du Sud

Sergueï Eisenstein, cinéaste et auteur du « Cuirassé Potemkine », années 1920 André Kertész/Archives nationales littéraires et artistiques de Russie

Chauffeur auprès de la Direction de protection incendie de Leningrad Auteur inconnu/MAMM/MDF

Avec l'arrivée de Staline au pouvoir, la collectivisation et l'industrialisation actives ont commencé, ainsi que l'une des pages les plus tristes de l'époque soviétique – le Goulag. Des photographes ont été envoyés sur les grands chantiers soviétiques, et les ouvriers et fermiers collectifs sont ainsi devenus les « personnages principaux » des chroniques.

Alexandre Rodtchenko, artiste culte d’URSS, sur le chantier du canal de la mer Blanche, 1933 Anatoli Skourikhine/MAMM/MDF

Mineur-abatteur du Donbass, 1934 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Pilote d’essai de Vladimir Kokkinaki avant un vol, années 1930 Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Selon le poète David Samoïlov, les années 40 soviétiques rimaient exclusivement avec l'épithète « funeste ». C'est la guerre, la poursuite de la répression, la famine, les évacuations, les conditions de vie les plus difficiles. Les hommes portaient des uniformes militaires, des pardessus et des vestes matelassées.

Opérateurs radios durant la Seconde Guerre mondiale, 1943 Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Le paysan Daniil Zernov avec ses co-villageois durant la Seconde Guerre mondiale, 1943 Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Valentin Starikov, commandant de sous-marin et Héros de l’Union soviétique, 1942 Evgueni Khaldei/MAMM/MDF

Milicien en Crimée, années 1940 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Le compositeur Dmitri Chostakovitch, années 1940 Boris Fabissovitch/MAMM/MDF

Dans les années 1950 d'après-guerre, la vie a lentement repris son cours habituel, les pardessus militaires ont été remplacés par des costumes stricts, les hommes sont retournés à des professions pacifiques, ont continué à aménager le territoire et à explorer les recoins difficiles d'accès de leur patrie.

Ivan Kartachev, mécanicien de l’usine Economiser, lauréat du prix Staline, 1953 Semion Fridliand/MAMM/MDF

Jeune bâtisseur du canal Don-Volga, 1953 Alexeï Gostev/MAMM/MDF

Le compositeur Nikolaï Ozerov au volant d’une GAZ « Pobeda », années 1950 Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Compétition pansoviétique de sport motocycliste, 1951 Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev

Les années 1960 sont invariablement associées au dégel ayant suivi le rude régime stalinien. Des étudiants, le samizdat de la littérature interdite, des sourires et à nouveau la construction active d'immeubles d'habitation.

Étudiants de l’Université de Moscou, années 1960 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Près du feu de camp durant une randonnée, années 1960 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Deux étudiants lisant des poèmes, années 1960 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

L’illustre poète Evgueni Evtouchenko Oleg Mertsedine/MAMM/MDF

Jeunesse des années 60 Archives d’Olga Chitova-Belova/russiainphoto.ru

Dans les années 1970, est venu le temps des stilyagi (une sous-culture subversive), des pantalons à pattes d'éléphant, des coiffures étranges et des films soviétiques cultes.

Membres du Komsomol (organisation de la jeunesse communiste), 1976 Archives de Maria Deriabina/russiainphoto.ru

L’acteur culte et sex-symbol Andreï Mironov, 1976 TASS TASS

En bord de mer, 1979 Mikhaïl Dachevski/russiainphoto.ru

La génération actuelle des plus de 40 ans est nostalgique des années 80, car c'était leur époque ! Les Jeux Olympiques à Moscou, les premières gorgées de liberté, les hippies, les énormes lunettes, le rock et les moustaches à la Freddy Mercury !

Joueur de handball, 1980 Vladimir Viatkine/MAMM/MDF

Le peintre Gouram Abramichvili, 1987 Sergueï Roumiantsev/MAMM/MDF

Le légendaire rockeur Viktor Tsoï, 1986 Sergueï Borissov/MAMM/MDF

Les années 1990 sont probablement les plus singulières par rapport aux décennies précédentes. L'effondrement de l'Union soviétique, un nouveau pays, une voie ouverte vers l’Occident, les jeans délavés et le temps des expériences audacieuses, y compris en matière de look.

Boris Eltsine, premier président de la Fédération de Russie, jouant au tennis, 1992 Dmitri Donskoï/MAMM/MDF

Années 90 Alexandre Slioussarev/MAMM/MDF

Le chanteur Valeri Leontiev, 1992 Iouri Abramotchkine/Archives de Iouri Abramotchkine

Dans une piscine moscovite, années 1990 Getty Images Getty Images

Premier radiocassette occidental, Moscou, années 1990 Getty Images Getty Images

