En images: l’évolution du look des femmes russes au cours du XXe siècle

Années 1900-1910

En Russie tsariste, l’écart était grand entre monde rural et palais princiers.

Paysanne Alekseï Mazourine/MAMM/MDF Alekseï Mazourine/MAMM/MDF

Écolière de classes supérieures Atelier photographique « Danilov I. », A. Bajanov/MAMM/MDF Atelier photographique « Danilov I. », A. Bajanov/MAMM/MDF

La princesse Zinaïde Ioussoupov Auteur inconnu/Domaine muséal d’État d’Arkhanguelskoïé Auteur inconnu/Domaine muséal d’État d’Arkhanguelskoïé

Années 1920

Après la Révolution, tout a changé dans le pays, y compris l'apparence des gens. Les premiers membres du Komsomol et l'agitprop ont introduit les vestes en cuir dans la mode, tandis que l'époque de la Nouvelle politique économique et de l’avant-garde artistique a apporté des robes et des chapeaux élégants.

Lili Brik, à l’érotisme non dissimulé, était définitivement le sex-symbol de l’époque. Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

La brigade de propagande théâtrale de la Blouse bleue a mis en scène de talentueux spectacles, par exemple, ici les acteurs en costumes de l'intermède « Metropolitan ». Auteur inconnu/Musée théâtral central d’État Bakhrouchine Auteur inconnu/Musée théâtral central d’État Bakhrouchine

Portrait de l’époque de la Nouvelle politique économique Mikhaïl Smodor/« Antiquités de Kostroma » Mikhaïl Smodor/« Antiquités de Kostroma »

Années 1930

Au plus fort du règne de Staline, lorsque la collectivisation et l'industrialisation ont commencé en URSS, les femmes étaient avant tout supposées être des membres utiles de la société. À cette époque, on ne voyait guère de fashionistas, qui étaient en réalité condamnées comme porteuses de valeurs capitalistes néfastes, contrairement aux ouvrières.

« À l’appel du Komsomol, à la mine ! ». Des ouvrières à la mine « Gorlovka » Gueorgui Zelma/Collection de RIA Novosti Gueorgui Zelma/Collection de RIA Novosti

Trayeuses Leonid Chokine/MAMM/MDF Leonid Chokine/MAMM/MDF

Les sportives occupaient également une place de choix. Parade sportive sur la place Rouge. Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

Années 1940

La Seconde Guerre mondiale a apporté ses corrections dans l'apparence et l'habillement des femmes russes. Certaines ont même revêtu l’uniforme militaire.

La tireuse d’élite Lioudmila Pavlitchenko Ivan Chaguine/MAMM/MDF Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Beaucoup travaillaient aussi dans les usines à l’arrière, afin de soutenir le front. Dans un atelier d’une usine militaire, la stakhanoviste A. Mariachina au travail.

Musée historique d’État de l’Oural du Sud Musée historique d’État de l’Oural du Sud

La Victoire du 9 mai 1945 a cependant enfin permis le repos, et sur les photographies sont apparues de simples joies, promenades et séjours à la mer, comme ici, en Crimée.

Andreï Novikov/MAMM/MDF Andreï Novikov/MAMM/MDF

Années 1950

Les années d’après-guerre, la mort de Staline et le début du dégel khrouchtchevien ont totalemnt transformé la gent féminine d’URSS. C’étaient les années des sourires, de l’espoir d’une vie meilleure et du retour de la beauté.

Soudeuse Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Semion Aniskov/Union des artistes photographes de Kaliningrad Semion Aniskov/Union des artistes photographes de Kaliningrad

L’actrice Irina Mouchtakova Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF

Années 1960

Le dégel se poursuit, et les sourires s’élargissent. Les lunettes tendances et les hautes coiffures font leur apparition, tandis que les robes en calicot font fureur et que la mode connaît un fulgurant essor.

Archives d’Olga Martynova Archives d’Olga Martynova

Maison panrusse de mannequinat Evgueni Oumnov/MAMM/MDF Evgueni Oumnov/MAMM/MDF

L’actrice Alissa Freïndlikh Oleg Mertsedine/MAMM/MDF Oleg Mertsedine/MAMM/MDF

Années 1970

Et voici les années de la stagnation économique sous Brejnev. Cependant, la vie des simples citoyens n’en était pas pour autant figée, et les femmes trouvaient encore le moyen d’arborer les plus belles coiffures.

La cosmonaute Valentina Terechkova à une exposition des technologies spatiales soviétiques Musée-réserve historique, architectural et artistique d’État de Iaroslavl Musée-réserve historique, architectural et artistique d’État de Iaroslavl

Les femmes trouvaient également toujours les moyen de se procurer des manteaux à la mode, pourtant rares.

Conductrices de trolleybus, travailleuses de choc Mikhaïl Savine/MAMM/MDF Mikhaïl Savine/MAMM/MDF

L’on parvenait également à se réjouir à l’intérieur de son modeste et petit appartement.

Auteur inconnu/Archives d’Olga Koukhar Auteur inconnu/Archives d’Olga Koukhar

Années 1980

La perestroïka de Gorbatchev a vu naître de nouveaux espoirs en l’avenir, et les premières bouffées de liberté ont eu un impact considérable sur l’apparence des femmes.

Beautés moscovites Sergueï Borissov/MAMM/MDF Sergueï Borissov/MAMM/MDF

Les grandes lunettes étaient caractéristiques de cette époque.

L’actrice Natalia Belokhvostikova Alexandre Stechanov/MAMM/MDF Alexandre Stechanov/MAMM/MDF

La musique a elle aussi changé, et sont apparus les premiers rockeurs. Des jeunes femmes entonnent les chansons des Beatles dans une résidence universitaire à Leningrad.

Archives de Galina Piskounova Archives de Galina Piskounova

Années 1990

Avec la chute de l’URSS, les frontières se sont ouvertes et en Russie la mode s’est alors retrouvée inondée par l’influence occidentale.

Valeri Khristoforov/TASS Valeri Khristoforov/TASS

Les femmes ont alors découverts les jeans délavés, les leggings colorés et les bas résille.

Getty Images Getty Images

Les prostituées étaient également un symbole des « sauvages années 90 ».

Getty Images Getty Images

