En images: comment vivait-on dans les républiques soviétiques du Caucase?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Caucase soviétique était célèbre dans toute l'Union pour son vin, ses stations thermales et ses traditions locales colorées.

Nature et architecture

Le Caucase est une région montagneuse et ses résidents sont fiers de ce fait, car ils jugent que ces conditions difficiles renforcent leur caractère. Les monastères anciens et isolés au milieu de paysages au relief abrupt sont ici monnaie courante. Le nouveau régime a toutefois elle aussi fortement influencé ces républiques du Sud, y multipliant les monuments et bâtiments très caractéristiques de l'urbanisme soviétique.

Un monument à Vladimir Lénine en Azerbaïdjan Sergueï Chimanski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Place Lénine à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan Sergueï Chimanski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Tbilissi, capitale de la Géorgie, en 1971 Viktor Erchov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Un point d’observation dans les montagnes de Géorgie, 1988 Alekseï Pogorelov/russiainphoto.ru

Alors que les villes sont parsemées de monuments soviétiques, les monastères anciens dominent dans les montagnes. MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Certains lieux du Caucase paraissaient particulièrement exotiques pour les Soviétiques, à l’instar de cette rue ancienne de Bakou, en Azerbaïdjan. Mark Groudski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Tour de la Vierge, monument du XIIe siècle de la Vieille ville de Bakou, en Azerbaïdjan Mark Groudski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Quartier résidentiel à Erevan, capitale de l’Arménie Sergueï Chimanski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Visages du Caucase

Bien que de nombreux Soviétiques considéraient le Caucase comme une seule et même région homogène, en raison des similitudes partagées par les trois républiques en termes de paysage, de climat, d'économie et d'autres domaines de la vie, il existait de nombreuses différences frappantes entre l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan soviétiques.

Un vieil homme en Géorgie, 1971 Viktor Erchov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Un Azéri dans les années 70 Gueorgui Arguiropoulo/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Un vieillard arménien dans les années 60 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ghulam Gasanova, ingénieure en locomotives, en 1943 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Lire aussi : Comment vivait-on en Ukraine soviétique? (en images)

Loisirs et socialisation



Tout comme dans les autres républiques soviétiques, les habitants du Caucase se socialisaient activement avec leurs collègues et leurs voisins. La danse était un passe-temps populaire et la mer Caspienne, fierté de la RSS d'Azerbaïdjan, offrait un lieu de vacances unique aux habitants de la région et de toute l'Union soviétique.

Bateaux à voile en 1935 F. Chevtsov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Marins dansant avec de jeunes femmes en Géorgie, en 1944 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Une femme à la station balnéaire d'Arzni, en RSS d'Arménie, en 1951 MAMM/MDF/russiainphoto.ru

À Bakou, Azerbaïdjan, en 1955-1956 Mark Groudski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Des enfants traversant une rue à Sumqayıt, en Azerbaïdjan, en 1959 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Jeune fille à Batoumi, sur le littoral géorgien, en 1938 Vladislav Mikocha/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Repos au sanatorium « Amitié », en Géorgie, en 1957 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Repos à Tbilissi, Géorgie, 1939 Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Rue de Tbilissi en 1971 Viktor Erchov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Une Arménienne dans les années 60 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Supporters dans un stade d’Arménie dans les années 60 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Vie rurale

L'agriculture et l'élevage étaient parmi les principaux piliers économiques dans le Caucase soviétique. Ces trois républiques fournissaient des fruits, du thé, du lait, de la viande et, plus remarquable encore, du vin et du tabac pour l'ensemble de l'Union. Les dirigeants soviétiques estimaient qu'ils devaient soutenir ces républiques sur le plan économique et achetaient donc ces produits à des prix gonflés pour relancer les économies locales. Cette approche a rapidement porté ses fruits.

Un Arménien inspectant des feuilles de tabac au début des années 60 L. Bordoukov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Des femmes travaillant avec des feuilles de tabac en Arménie, dans les années 1950 Boris Koudoïarov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Une séance collective de sport dans un kolkhoze d’Azerbaïdjan, en 1936 Vladislav Mikocha/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Un garçon arménien surveillant le bétail dans les années 1960 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Des kolkhoziens arméniens pesant les récoltes de coton en 1955-1965 L. Bordoukov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Travailleurs dans une plantation de thé en Géorgie dans les années 50 Boris Koudoïarov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

La région était connue pour sa production viticole et le vin local était exporté vers toutes les autres républiques d’URSS. MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Dans cet autre article, nous vous présentions la vie en Biélorussie soviétique au travers de photographiques d’archives.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.