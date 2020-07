En images: le quotidien en Moldavie soviétique, comme si vous y étiez

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Bessarabie, région historique du Sud-Est de l'Europe, a été incluse à l'Empire russe à partir du XIXe siècle. Après la révolution de 1917, la région a déclaré son indépendance et a été appelée République démocratique de Moldavie, puis a fait partie de la Roumanie voisine. Les Soviétiques se sont alors indignés, considérant que la Roumanie avait illégalement occupé ces terres. Un conflit militaire a donc éclaté, mais la Roumanie a de plein gré abandonné ce territoire et, en 1940, toute la Bessarabie historique est devenue une partie intégrante de l'URSS, formant ainsi la République socialiste soviétique de Moldavie.

Soldats de l'Armée rouge et enfants lors du défilé militaire consacré à l’intégration de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord à l'URSS, Chisinau, 4 juillet 1940 Alexandre Gribovski, Dmitri Tchernov/TASS Alexandre Gribovski, Dmitri Tchernov/TASS

Ce même défilé Dmitri Tchernov/MAMM/MDF Dmitri Tchernov/MAMM/MDF

La Moldavie non soviétique

En raison de son entrée relativement tardive en URSS, la vie en Moldavie a d'abord été différente du reste du pays : les restaurants, les joueurs d’orgue de Barbarie dans la rue et, bien sûr, l'architecture, ne ressemblaient pas au paysage soviétique typique.

Restaurant Bessarabia Nova, à Chisinau, 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Le salon de thé « Paris », 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Joueur d’orgue de Barbarie avec perroquet au marché de Tchernovitsy (ville aujourd’hui située en Ukraine), 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Domaine du propriétaire terrien Chtaïner, 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Bâtiment d’une banque à Tchernovitsy, 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Homme sans emploi dans les rues de Chisinau, 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Orchestre à un mariage de village, 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Repas de fête lors d’un mariage de village, 1940 Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF Gueorgui Petroussov/MAMM/MDF

Territoire occupé

En 1940, la Moldavie est passée de la Roumanie à l'URSS. Or, déjà en juin 1941, la Seconde Guerre mondiale a commencé et la Roumanie, qui a combattu aux côtés de l'Allemagne d'Hitler, a occupé cette nouvelle république soviétique. Les autorités roumaines ont alors extrait toutes les richesses de la Moldavie, utilisé tout le potentiel industriel local pour les besoins du front, et les paysans ont été contraints de donner presque toutes leurs céréales, leur bétail et leur nourriture. Des dizaines de milliers de Moldaves ont été emmenés par les Roumains en Allemagne comme main-d'œuvre gratuite. Ils ont également été contraints de travailler sans rémunération sur les territoires occupés – pour réparer les routes et les infrastructures détruites durant les affrontements. De plus, historiquement, la Bessarabie comptait beaucoup de Juifs et de Roms – les Roumains ont donc organisé des camps de concentration, des ghettos, ainsi que des massacres. En 1944, les troupes soviétiques ont cependant finalement libéré la Moldavie.

Des Roumains conduisent les partisans juifs et leurs familles au lieu de rassemblement. Archives fédérales d’Allemagne Archives fédérales d’Allemagne

Déjeuner dans le ghetto de Chisinau Archives fédérales d’Allemagne Archives fédérales d’Allemagne

Bannière de la Victoire suite à la libération de Chisinau, 1944/TASS Bannière de la Victoire suite à la libération de Chisinau, 1944/TASS

Un pays viticole

Après la guerre, la situation en Moldavie était déplorable – le pays était dévasté et en raison du manque de médecine sont apparues des épidémies, en parallèle d’un taux de chômage massif et de la famine. Le gouvernement soviétique a alors alloué une somme d'argent impressionnante pour restaurer l'industrie et l'agriculture locales, ainsi que pour importer des équipements et des matières premières.

La principale branche de l'industrie moldave est la viticulture. Le vin moldave était connu et apprécié par toute l'Union. Grâce au climat chaud, un grand nombre de légumes, de fruits et de baies y étaient également cultivés, tout comme le tournesol, la betterave sucrière, le tabac et d'autres plantes.

Dans les années 1950, la puissante centrale hydroélectrique de Dоubossary a été construite sur le fleuve Dniestr, l'industrie de la couture et la production de réfrigérateurs ont alors été lancées.

Vendanges dans un village moldave, 1982 Iouri Lizounov/Sputnik Iouri Lizounov/Sputnik

Tomates dans une conserverie de Tiraspol, 1953 Iakov Rioumkine/MAMM/MDF Iakov Rioumkine/MAMM/MDF

L’apiculteur Anton Loupoultchouk du kolkhoze « Maïak », dans la région de Dondușeni, 1975 Ivan Kibzi/Sputnik Ivan Kibzi/Sputnik

Fabrique textile moldave, 1964 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Usine de réfrigérateurs à Chisinau, 1970 Draïchner Efim/TASS Draïchner Efim/TASS

Barrage de Doubossary, 1980 Vladimir Sedatchev/Sputnik Vladimir Sedatchev/Sputnik

Quotidien soviétique

La paix a apporté à la Moldavie une vie quotidienne soviétique habituelle rythmée par les parades du 1er mai, les processions de pionniers et, bien sûr, les fêtes à la maison.

Célébration du Jour de la Victoire sur la place … de la Victoire, à Chisinau, 1976 Ivan Kibzi/Sputnik Ivan Kibzi/Sputnik

Défilé à Tiraspol, 1964 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

La chanteuse moldave Olga Sorokina avec des amis dans son appartement de Chisinau, 1968 Alexandre Makarov/Sputnik Alexandre Makarov/Sputnik

Monument aux libérateurs de Chisinau face aux troupes nazies, 1974 Ivan Vinogradov/Sputnik Ivan Vinogradov/Sputnik

Théâtre Pouchkine sur la perspective Lénine, à Chisinau, années 1960 Efim Draïchner/TASS Efim Draïchner/TASS

Académie des sciences de Moldavie, Chisinau, 1966 Efim Draïchner/TASS Efim Draïchner/TASS

Gare ferroviaire de Chisinau, 1967 Naoum Granovski/TASS Naoum Granovski/TASS

Cinéma « Moskova » à Chisinau, 1968 Akimov Nikolaï, Efim Draïchner/TASS Akimov Nikolaï, Efim Draïchner/TASS

Restaurant et l’hôtel Intourist en construction sur la perspective Lénine, Chisinau, 1974 Boris Kavachkine/Sputnik Boris Kavachkine/Sputnik

Bibliothèque à Tiraspol, 1964 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Télégraphe central de Chisinau, 1972 Boris Kroutsko/Sputnik Boris Kroutsko/Sputnik

Travailleurs d’une usine textile un dimanche de repos, 1975 Edouard Ettinguer/MAMM/MDF Edouard Ettinguer/MAMM/MDF

Poste de Chisinau, 1972 Boris Kroutsko/Sputnik Boris Kroutsko/Sputnik

Des enfants jouant au dentiste dans un jardin d’enfants, 1985 Gueorgui Rozov/MAMM/MDF Gueorgui Rozov/MAMM/MDF

Célébration à Tiraspol, 1964 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Visages de Molsavie

La majorité de la population ici était composée de Moldaves, d'Ukrainiens et de Russes. Mais historiquement, l’on trouvait en Moldavie une grande communauté de Gagaouzes, de nombreux Juifs, des Bulgares et des Tsiganes. Des citoyens de toute l'URSS aspiraient en réalité à déménager dans cette région aux températures clémentes. Beaucoup y venaient cependant en simples touristes.

Soudeuse, années 1950 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Enfants bergers, 1989 I. Zenine/Sputnik I. Zenine/Sputnik

Vendanges, 1972 Boris Kroutsko/Sputnik Boris Kroutsko/Sputnik

Usine métallurgique de la ville de Rybnitsa. Galina Frolova, contrôleuse en chef d’atelier, 1987 I. Zenine/Sputnik I. Zenine/Sputnik

Festivités de fin d’année dans l’école du village de Berdar, 1986 I. Zenine/Sputnik I. Zenine/Sputnik

Filandière du village de Butuceni, 1985 Alexandre Grachtchenkov/Sputnik Alexandre Grachtchenkov/Sputnik

Ensemble de danse traditionnelle « Moldavaneska », 1975 Boris Kavachkine/Sputnik Boris Kavachkine/Sputnik

Olia Grigorenko, ouvrière de kolkhoze, dans un champ de tournesol, 1966 Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

Sofia Rotaru, chanteuse moldave très populaire en URSS (et encore aujourd’hui), 1974 Boris Krichtoul/Sputnik Boris Krichtoul/Sputnik

