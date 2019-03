Comment Soviétiques et Américains se sont combattus durant la Seconde Guerre mondiale

Global Look Press; Pixabay; Alexey Melnik/Archive de Vladimir Karlov; US Navy/Wikipedia

Le 7 novembre 1944 promettait d’être une journée parfaite pour les troupes soviétiques près de la ville de Niš, dans le sud de la Yougoslavie. L'Armée rouge et les partisans locaux avaient récemment libéré Belgrade et poursuivaient leur offensive fructueuse dans les Balkans. En outre, l'URSS célébrait le 27e anniversaire de la Révolution de 1917 et la colonne avançait, décorée de nombreuses bannières rouges et accompagnée d'un orchestre.

Soudainement néanmoins, l'humeur paisible des soldats soviétiques a cédé la place à l’anxiété. Des dizaines d'aéronefs inconnus sont apparus dans les cieux. Cela semblait étrange, puisque la Luftwaffe n'était pas connue pour opérer dans cette région.

Les Soviétiques ont vite compris qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Ce qu'ils avait vu n’était qu’un groupe de chasseurs Lockheed P-38 Lightning des alliés américains survolant la colonne soviétique.

Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit : les avions américains ont commencé à tirer sur les troupes soviétiques. Les soldats ont commencé à courir en agitant les mains et leurs bannières rouges, essayant désespérément de montrer aux pilotes qu'ils avaient commis une erreur. Mais en vain.

Les troupes n'avaient d'autre choix que de préparer leurs canons anti-aériens et de lancer leurs propres chasseurs dans les cieux. Une des batailles les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale a alors débuté.

Bataille aérienne

Des épisodes de tirs amis se sont souvent produits pendant la Seconde Guerre mondiale entre les troupes soviétiques et américaines. Le P-38 ressemblait beaucoup à l'avion de reconnaissance allemand FW-189 et ces appareils américains tombaient souvent sous le feu des canons AA soviétiques. Cependant, il n'y a jamais eu autant de victimes que ce jour-là, près de Niš.

La fusillade de la colonne sans défense a en effet tué 27 membres des troupes soviétiques, dont un général, et fait 37 blessés. 20 véhicules ont été détruits.

Lorsque les canons AA soviétiques postés près de l'aérodrome ont remarqué l'attaque de la colonne, ils ont immédiatement ouvert le feu sur les P-38. Les combattants américains ont alors détourné leur attention vers l’aérodrome soviétique et l’ont attaqué. Là, quatre autres soldats soviétiques ont été tués.

Au-dessus de l'aéroport, les Américains ont été interceptés par des combattants soviétiques, provoquant la toute première bataille aérienne entre les deux pays. À la suite d’affrontements de 15 minutes, les Soviétiques ont perdu quatre chasseurs Yak-3 et Yak-9 et les Américains trois P-38.

« Les attaques des chasseurs Lightning n'ont cessé que lorsque le capitaine Koldounov, risquant d'être abattu, s'est approché de l'avion américain et a montré les signes d'identification de son avion », a écrit le général Alexeï Antonov à John Deane, chef de la mission militaire américaine en Union soviétique. (Iouri Roubtsov. La vérité du général, 1941-1945, Moscou, 2012)

Une fois l'erreur réalisée, les avions américains se sont immédiatement retirés et ont quitté la région.

Erreur fatale

Sans perdre une minute, les deux pays ont ouvert une enquête commune sur l'incident. Sans se dérober à leurs responsabilités, les Américains ont ouvertement reconnu leur culpabilité.

Ils ont dit que les avions américains avaient l'intention de bombarder les troupes allemandes situées près de la ville de Novi Pazar, mais qu'en raison d'une erreur de navigation, un groupe de P-38 se trouvait à 100 km à l'est. Là, ils avaient rencontré la colonne des troupes soviétiques, les confondant avec les nazis.

En plus de la direction de l’armée de l’air américaine, l’ambassadeur des États-Unis, W. Averell Harriman, a présenté ses excuses à l’Union soviétique au nom du président Franklin Roosevelt.

Oubli

La bataille aurait pu provoquer un scandale majeur et accroître considérablement les tensions entre l’Union soviétique et les États-Unis. C’est précisément ce dont les deux pays n’avaient pas besoin à la veille de la victoire, c’est pourquoi il a été décidé de la passer sous silence.

Une autre raison de ne pas parler de cet épisode était le désir de ne pas faire de cadeau à la machine de propagande de Hitler, qui aurait été plus que ravie de voir un fossé se creuser entre les Alliés.

Les forces aériennes américaines et soviétiques ont tiré une leçon amère. Le 26 novembre, ils ont défini conjointement des frontières strictes des zones où leurs aéronefs pourraient opérer séparément les uns des autres, afin de ne pas reproduire une situation aussi tragique.

