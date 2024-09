Recette de charlotte russe sans sucre ajouté

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La charlotte russe a été inventée par le chef français Antonin Carême, qui était au service d’Alexandre Ier. Selon l’idée du créateur, il s’agissait d’une tarte aux pommes à base de biscuits de type boudoirs avec de la crème bavaroise et de la crème fouettée. Cependant, au fil du temps, sa recette a été sensiblement modifiée, de sorte que les luxueuses génoises et la crème ont été remplacées par une pâte ordinaire remplie de pommes hachées.

En raison de la simplicité de sa préparation, elle était très populaire en URSS, car il suffisait de prendre de la farine, des œufs, du sucre et du sel, d’y ajouter les fruits de la récolte d’automne, et toute la famille se réunissait pour une cérémonie du thé, attirée par l’arôme séduisant de pâtisserie fraîche.

La version classique de la charlotte russe contient du sucre, mais aujourd’hui nous allons la préparer avec du miel comme édulcorant. Autre ingrédient inattendu de cette version de la charlotte, les flocons d’avoine, qui donneront au plat un goût unique.

Ingrédients (pour 8 portions) :

farine de blé – 250g

flocons d’avoine – 250g

semoule ou panure –100g

pommes sucrées – 5 pièces

œufs – 2 pièces

bicarbonate de soude – 1/2 cuillère à café

miel – 2 cuillère à soupe (facultatif)

vanille et cannelle – au goût (facultatif)

Préparation :

Lavez et séchez les pommes, retirez le cœur puis coupez-les en tranches. Incorporez les pommes au miel (si vous en utilisez), et ajoutez en option une pincée de cannelle et de vanille.

Cassez les œufs froids dans un récipient sec, ajoutez une pincée de sel et battez les œufs au batteur jusqu’à l’obtention d’une mousse épaisse. Continuez à battre, ajoutez les flocons d’avoine ou la farine. Versez le bicarbonate dans le mélange et remuez délicatement avec une spatule.

Lubrifiez le plat de cuisson avec de l’huile végétale et saupoudrez avec la semoule ou la chapelure.

Versez la pâte dans le moule, placez les pommes dessus et versez ensuite le miel dans lequel elles ont reposé. Placez le gâteau au four à 170°C. Cuire pendant une demi-heure. Vérifiez si le gâteau est prêt en enfonçant une allumette ou un ustensile en bois.

Dans cet autrearticle, découvrez sept desserts traditionnels russes aux pommes pour accompagner votre tasse de thé en automne.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.