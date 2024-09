Recette d’une confiture russe de potiron et d’argousier que vos enfants vous supplieront de refaire

Voici l’une des confitures d’automne les plus originales et savoureuses qui peut être utilisée comme édulcorant ou comme garniture pour du porridge, du yaourt, des gaufres ou même des plats salés comme le canard.

Cette version plutôt inhabituelle de la confiture de potiron est très courante dans les régions du sud de la Russie, par exemple, dans le Caucase du Nord, où la saison des fruits est assez longue et la récolte abondante et variée.

Je trouve généralement les plats à base de potiron un peu délicats puisque la plupart des gens ne mangent de citrouille sous aucune forme. Cependant, ce dessert plaira probablement même aux sceptiques, comme le prouvent les membres de ma famille, qui ne supportent généralement pas la citrouille, mais pas dans ce cas ! La raison en est qu’une fois la citrouille bouillie dans du sirop de sucre, elle commence à avoir la saveur d’un mélange de poire et de pomme.

Voici quelques conseils pour vous aider à obtenir un résultat vraiment délicieux et satisfaisant.

La première caractéristique clé de cette recette est que vous devez utiliser une variété de courge sucrée, comme le butternut, qui a une texture délicate et un léger goût fruité.

Il est également important de bien cuire le potiron pour que chaque morceau soit moelleux et tendre.

Je recommande de préparer la confiture de courge avec l’ajout d’autres fruits et baies : cela enrichira sa saveur et la rendra encore plus adéquate en guise de dessert. Vous pouvez utiliser à cet effet des pommes, des oranges et des baies de saison. À cette confiture, j’ai ajouté de l’argousier, l’une de mes baies préférées. On l’appelle aussi « ananas de Sibérie » en raison de sa saveur légèrement aigre qui complète parfaitement la citrouille sucrée.

Ingrédients (pour un pot de 0,5l) :

citrouille – 400g

argousier – 100g

sucre – 200g

cannelle – 1 bâton

Préparation :

Épluchez le potiron et retirez toutes les graines ; puis coupez sa pulpe en petits cubes.

Mélangez l’argousier, les cubes broyés et le sucre dans une casserole et laissez reposer 1 à 2 heures à température ambiante. Le mélange doit donner du jus.

Ajoutez le bâton de cannelle et commencez à chauffer lentement le mélange.

Attendez que le mélange arrive à légère ébullition et laissez-le mijoter à feu doux pendant environ 45 à 60 minutes jusqu’à ce que les cubes de citrouille aient ramolli. Vous remarquerez comment le mélange se concentre et tous les ingrédients deviennent doux et tendres.

Pendant ce temps, stérilisez plusieurs pots de confiture en verre. J’utilise un micro-ondes à cet effet : il suffit de verser quelques cuillères à soupe d’eau dans un pot et de l’y mettre pendant 2 minutes. Ensuite, retournez le pot et placez-le sur une surface de cuisine propre ou sur une serviette en papier pour qu’il sèche.

Lorsque tout est prêt, retirez le bâton de cannelle du mélange potiron-argousier et battez-le au batteur jusqu’à obtenir la consistance souhaitée.

Transférez maintenant la confiture dans les pots stérilisés. Couvrez-les hermétiquement, retournez-les et laissez-les refroidir complètement. Priatnovo appetita !

