En images: sept célèbres tourtes de différentes régions de Russie

Russia Beyond

Elles sont plus que de la nourriture. Elles sont un signe national d’hospitalité. Les différentes régions du pays ont leurs propres tartes traditionnelles, qui ont été cuisinées depuis des temps anciens jusqu’à nos jours.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tourtes ossètes, Ossétie du Nord

Maxime Krysanov/Getty Images Maxime Krysanov/Getty Images

C’est le plat le plus populaire de la cuisine ossète. L’on peut en déguster dans presque tous les établissements de cette république du Caucase.

Chaque type a son propre nom. Le fyddjyne est une tourte fermée contenant du bœuf haché et du bouillon. L’oualibakh est fourré au fromage ossète fait maison. D’autres sont préparées avec de la betterave (tsakharadjyne), des pommes de terre (kartofdjyne) et des haricots (koudourdjyne).

Rybnik, Nord russe

Vasilisa Malinka Vasilisa Malinka

Les tourtes au poisson sont très populaires dans la République de Carélie, ainsi que dans les régions de Mourmansk et d’Arkhangelsk. Les habitants de la Carélie ont même un dicton : « silencieux comme un poisson dans un rybnik ».

Pour la farce, ils utilisent soit du poisson entier (sans arêtes), soit de gros morceaux. L’on y ajoute souvent des oignons et des pommes de terre. Bien entendu, chaque foyer a sa propre recette.

>>> Sept spécialités gastronomiques emblématiques de la région de Moscou

Kravets, Mari-El

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cette tarte tire son nom du karavaï, un mets typique russe. Toutes deux ont une forme ronde et sont préparées les jours de fête. Cependant, si le karavaï est une sorte de pain, le kravets est une tourte à la garniture complexe.

En été, il est préparé avec du mouton, en hiver avec du bœuf et en automne avec du poulet. Il existe également des tourtes composées d’un mélange de différents types de viande. En outre, des gruaux (généralement du millet) sont ajoutés à la farce, afin de recueillir le jus de la viande.

Khytchiny, Kabardino-Balkarie et Karatchaïévo-Tcherkessie

Legion Media Legion Media

Les khytchiny balkars sont de minces pains plats, tandis que les khytchiny karachaïs sont gonflés, avec une pâte au kéfir ou au lait. Dans les deux variantes, la farce est généreuse. Le plus souvent, ils sont préparés avec des pommes de terre, des herbes, de la viande ou du tvorog (fromage cottage). Il existe également des pains plats sucrés aux baies.

Kournik, Russie méridionale

Legion Media Legion Media

Il s’agit d’une tourte traditionnelle à la viande, préparée pour les mariages par les cosaques du Don et du Kouban, et dont la recette s’est ensuite répandue dans toute la Russie. Le plus souvent, la garniture est à base de poulet, d’où son nom (« kouritsa » signifie « poulet » en russe).

Zour belich, Tatarstan

Legion Media Legion Media

Son nom signifie simplement « grosse tourte » en tatar. Le zour belich est un plat de fête, dont la garniture peut être du bœuf, du canard ou de l’oie. La tourte classique comporte également des pommes de terre ou du gruau. Le dessus est recouvert d’un « couvercle » de pâte avec des boucles.

>>> Dix régions russes possédant une cuisine locale unique

Kalinnik, région de Riazan

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la région de Riazan Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la région de Riazan

Autrefois, cette tourte était élaborée dans la région de Riazan et ses voisines. La « kalina » (baies de viorne) poussait toujours en abondance dans les forêts, tandis que la pâte était faite de farine de seigle et de merisier à grappes, celle de blé étant considérée comme trop onéreuse.

Dans cet autre article, découvrez la recette du betta-majarg, de petits pains ingouches au fromage et à la cannelle.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.