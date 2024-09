Recette russe d’une tarte de semoule aux abricots et aux noix pour faire ses adieux à l’été

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le mannik, une tarte russe à base de semoule, parfois additionnée de fruits et de baies, est une version slave unique de la friandise arabe traditionnelle appelée « basbousa ». Il est apparu sur le territoire de la Russie médiévale vers les XIIe-XIIIe siècles, lorsque les Slaves ont découvert la semoule.

On pense que le mannik est une pâtisserie appropriée pour un cuisinier paresseux, car pour le préparer, il suffit de mélanger tous les ingrédients et de le mettre au four. Cependant, cette tarte ne doit pas être considérée comme un plat peu raffiné, car elle a une saveur délicate et une agréable texture granuleuse.

Aujourd’hui, nous allons préparer le mannik aux abricots, qui est la meilleure façon de dire au revoir à l’été et de commencer l’automne en force.

Ingrédients (pour 6 portions) :

lait – 400ml

sel – ¼ de cuillère à café

vanilline – 1 pointe de couteau

semoule – 100g

noix – 60g

beurre – 50g

deux œufs – 2 pièces

sucre – 50g

sucre glace – deux cuillères à soupe

chapelure – 30g

abricots – 400g

Préparation :

Versez le lait dans une casserole et portez-le à ébullition, puis ajoutez le sel et la vanilline.

En remuant continuellement, ajoutez la semoule et continuez de faire chauffer à feu doux. Laissez ensuite refroidir le mélange en le couvrant.

Faites rissoler les noix dans le beurre puis concassez-les.

Prenez les œufs et séparez le blanc des jaunes. Mélangez les jaunes avec le sucre et montez les blancs en neige.

Beurrez un moule puis saupoudrez-le de chapelure.

Mélangez la semoule, les noix, les jaunes d’œufs et les blancs en neige.

Versez ce mélange dans le moule, puis déposez les abricots coupés en deux sur le mélange, face interne vers le bas.

Saupoudrez le gâteau de sucre glace puis enfournez à 180°C pendant 40 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous proposions la recette de cinq fantastiques desserts russes à base de fraises.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.