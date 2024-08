Recette de soupe au fromage fondu, la carte de visite de chaque femme au foyer soviétique

Russia Beyond

Les premiers fromages fondus sont apparus en URSS dans les années 1930. Pour les fournir à un aussi grand pays, les autorités soviétiques ont construit dans la capitale une usine spéciale utilisant les technologies suisses. Grâce à l’attitude favorable des nutritionnistes et à son faible coût, le nouveau produit a rapidement pris racine au Pays des Soviets. Dans le même temps, son assortiment s’est considérablement élargi et des fromages fondus soviétiques légendaires tels que Droujba (Amitié) et Iantar’ (Ambre), toujours populaires en Russie, ont été créés.

Les fromages fondus étaient utilisés comme collation distincte, pour faire des sandwichs, et étaient également ajoutés à divers plats, tels que des salades, des gratins, des biscuits et, bien sûr, des soupes. La recette de ces dernières était familière à toutes les femmes du pays.

Aujourd’hui, les soupes au fromage fondu ne sont plus très populaires en Russie, mais certains ont encore un faible pour ce plat nostalgique de leur enfance soviétique.

Ingrédients :

fromage fondu – 300g

oignon – 1 pièce

pomme de terre – 3 pièce

carotte – 1 pièce

champignons – 300g

tranches de pain blanc grillées – selon vos envies

Préparation :

Coupez le fromage en cubes afin de pouvoir le faire fondre dans l’eau plus tard.

Découpez les pommes de terre et les oignons en dés et râpez la carotte.

Mettez les dés de pomme de terre dans l’eau chaude mais pas bouillante. Pendant ce temps, faîtes revenir la carotte et les oignons dans une poêle chaude avec un peu d’eau.

Dès que l’eau des pommes de terre bout, ajoutez le fromage et essayez de le faire fondre dans l’eau. Ajoutez ensuite les carottes et les oignons.

Après que la poêle a refroidi, versez-y les champignons et faîtes les frire à feu doux. Ils ne devront être ajoutés à la soupe qu’à la dernière minute.

Attendez que les pommes de terre soient cuites pour que la soupe soit finie.

Ajoutez quelques tranches de pain blanc grillées.

Vous pouvez aussi assaisonner la soupe avec un peu de thym, de poivre rouge et l’accompagner de tranches de pain.

