Les Russes ont atteint pour la première fois les côtes de l’océan Pacifique au milieu du XVIIe siècle et ont depuis lors commencé à utiliser activement ses généreux dons dans leur cuisine nationale. L’un des plats à base de fruits de mer était une soupe épaisse et riche aux algues et au calamar.

En Russie, la solianka (du mot « sol’ », sel) est une soupe à base de viande, épaisse et nutritive, à la saveur aigre-salée caractéristique. Ce plat diffère d’une région à l’autre. Par exemple, en Russie centrale, la solianka se compose de plusieurs types de produits carnés, de pomme de terre, de chou, de carotte et de quelques autres légumes.

La version la plus inhabituelle de ce plat est peut-être préparée sur la côte Pacifique du pays. On l’appelle « solianka de mer » (ou « solianka du Primorié »), et elle diffère en ce qu’elle est cuite avec l’ajout d’algues et de calamar.

Comme on le sait, les fruits de mer sont riches en nutriments tels que les protéines, les vitamines, les minéraux et les acides gras oméga-3. Grâce à cela, ils protègent contre de nombreuses maladies comme les coronariennes, la dépression et le cancer du foie.

La solianka de l’Extrême-Orient russe est bonne comme plat principal pour le dîner, mais si vous y ajoutez plus d’eau, elle peut passer pour une soupe copieuse.

Je vous propose de réaliser une version « rapide » de ce délicieux plat qui ne prend que 40 minutes.

Ingrédients pour 2 portions :

viande ou saucisse – 80g

calamar – 200g

cornichon – 70g

carotte – 70g (1 pièce)

oignon – 50g (1 pièce)

algues en conserve – 50-70g

concentré de tomate – 50g

sauce soja – 3 cuillères à soupe

ail – 5g (1 gousse)

huile végétale – 2,5 cuillères à soupe

pommes de terre – 70g (1-2 pièces)

citron – 60g (2 tranches)

eau - 250ml

Préparation :

Faites bouillir les pommes de terre entières avec leur peau, puis épluchez-les.

Faites bouillir de l’eau et mettez-y le calamar pendant 5 secondes.

Ensuite, sortez le calamar, épluchez-le et évidez-le, puis coupez-le en petits morceaux.

Pelez la carotte et l’oignon, coupez-les en petits dés.

Coupez l’ail et le cornichon.

Faites revenir la carotte, l’oignon et l’ail dans une poêle profonde préchauffée avec de l’huile végétale jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Placez les algues lavées, le cornichon, la viande, la pomme de terre et les calamars dans la poêle et faites-les frire pendant 5 à 7 minutes.

Ajoutez la sauce soja, la pâte de tomate et 250ml d’eau.

Laissez mijoter pendant 15 à 20 minutes à feu doux dans une poêle profonde ou une casserole.

Servez avec une tranche de citron. Priatnovo appetita !

