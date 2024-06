Recette de ravioles russes farcies aux orties

Russia Beyond

Après les fameux pelmeni, les vareniki sont les ravioles les plus appréciées par les Russes. Contrairement aux premiers, farcis exclusivement de viande, ils sont préparés avec différentes garnitures, salées et sucrées. Aujourd’hui, nous allons essayer des vareniki aux orties, une plante comestible qui apparaît dans le pays fin mai et début juillet.

Ingrédients pour 4 portions :

Pour la pâte :

farine – 200g

eau – 80g

huile de tournesol raffinée – ½ cuillère à soupe

sel – ¼ de cuillère à café

Pour la garniture :

fromage cottage (15%) – 150g

ortie – 50g

jaune d’œuf – 1

oignon vert – 1 tige

1 bouquet d’aneth

sel au goût

Préparation :

Mélangez la farine, l’eau, l’huile de tournesol et le sel jusqu’à obtenir une pâte élastique. Lavez les orties et versez dessus de l’eau bouillante. Pressez les feuilles d’ortie, hachez-les finement. Mélangez le fromage cottage avec le jaune. Ajoutez-y les orties, un peu de sel, du poivre noir, des oignons verts finement hachés et de l’aneth. Étalez la pâte en une couche d’un millimètre d’épaisseur et découpez des cercles de 5 centimètres de diamètre. Placez la garniture d’ortie sur chaque cercle et reliez leurs bords. Faites cuire les vareniki dans de l’eau légèrement salée jusqu’à ce qu’ils flottent, puis attendez quelques minutes de plus. Servez avec du beurre et de la crème aigre.

Dans cet autre article, retrouvez notre recette des koundioumy, ravioles russes traditionnelles aux champignons et au sarrasin.

