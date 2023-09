Vareniki aux pommes de terre et aux champignons, une recette pour un dîner d'automne parfait

Russia Beyond

Les vareniki sont l'un des plats russes les plus populaires. Il s'agit de raviolis avec un vaste éventail de garnitures salées ou sucrées. L'une des versions classiques de ce plat est celle aux pommes de terre et aux champignons. De tels vareniki sont particulièrement agréables à préparer à l'automne, lorsque la nature est généreuse et offre presque tous les ingrédients nécessaires à cette recette. Cependant, si vous n'avez pas de babouchka (grand-mère russe) qui cultive des pommes de terre dans sa datcha ou si vous ne pouvez pas acheter de champignons sauvages, ne vous inquiétez pas : les ingrédients peuvent être trouvés en magasin.

Ingrédients pour 3-4 portions :

œuf - 1

sel - 1 cuillère à café

huile végétale - 1 cuillère à café

beurre – 30 g

eau – 150 ml

farine – 300 g

champignons – 200 g

oignon - 1

pommes de terre – 300 g

fines herbes et crème fraîche pour accompagner

Préparation :

Pour la pâte, battez l'œuf avec du sel, ajoutez l'huile végétale et l'eau. Remuez le tout et incorporez progressivement la farine. Pétrissez la pâte pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit élastique, couvrez-la d'un film plastique ou d'un torchon et laissez reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Pour la garniture, lavez et hachez les champignons. Faites-les frire avec l'oignon finement émincé jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Faites bouillir les pommes de terre, écrasez-les. Mélangez la purée avec les champignons et les oignons. Assaisonnez avec du sel et du beurre. Pour former les vareniki, coupez une partie de la pâte et étalez-la en une fine couche. À l'aide d'un verre, découpez des cercles, mettez la garniture au centre de chacun, refermez les bords et pincez-les. Répétez la même procédure avec les autres raviolis. Lorsque tous les vareniki sont prêts, faites-les bouillir dans de l'eau salée pendant 5 minutes. Servez-les avec des fines herbes et de la crème fraîche.

