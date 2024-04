Recette de soupe-purée à la carotte, reine vitaminée de la cuisine russe

Russia Beyond

Les carottes sont l’un des légumes les plus répandus en Russie car elles peuvent être conservées longtemps et constituent une source de vitamines même pendant un hiver long et rigoureux.

Ce n’est pas pour rien que de nombreux Russes les cultivent encore volontiers dans leur datcha (maison de campagne russe), et les achètent également en grande quantité dans les magasins.



En Russie, il existe de nombreux plats préparés à base de cet ingrédient. Aujourd’hui, nous vous invitons à essayer une soupe-purée légère et savoureuse parfaite pour ceux qui veulent faire attention à leur ligne pour l’été.

Ingrédients :

carottes – 800g

huile végétale – 3 cuillère à soupe

sel – 1 cuillère à café

sucre – 1 cuillère à café

riz – 1/2 tasse

lait – 2 tasses

Préparation :

Coupez les carottes épluchées en fines tranches, mettez-les dans une casserole et versez-y ¼ de tasse d’eau. Ajoutez 1 cuillère à soupe d’huile végétale, 1 cuillère à café de sel, la même quantité de sucre et laissez mijoter 7 minutes. Après cela, versez le riz, ajoutez 5 tasses d’eau, couvrez et faites cuire à feu doux pendant 50 minutes ; puis, après avoir retiré une partie du riz cuit sans carottes, passez le bouillon au mixeur. Diluez la purée obtenue avec le lait chaud. Au moment de servir, assaisonnez la soupe avec de l’huile végétale (2 cuillères à soupe) et remettez le riz cuit dans la soupe. Vous pouvez ajouter de la verdure à cette soupe. Il sera tout aussi délicieux de la déguster avec des croûtons !

