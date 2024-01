Le khech, cette soupe ingouche aux haricots et au lait

Qu’est-ce qui peut vous réchauffer plus rapidement en hiver qu’une épaisse soupe aux haricots? Uniquement une soupe de haricots ingouches avec du bœuf, du lait, des légumes et des herbes aromatiques locales. Cuisinons-la ensemble!

Le khech est préparé en Ingouchie depuis l’apparition des haricots dans le Caucase vers le XVIIe siècle. Depuis, cette soupe épaisse fait partie intégrante de la cuisine traditionnelle de cette république russe. En plus de son goût incroyable, elle est facile à préparer et peut être cuite à partir d’ingrédients locaux.

Avec l’ajout de haricots, la soupe est non seulement rassasiante et réchauffante, mais facilite également la digestion grâce à sa teneur élevée en fibres. Les haricots contiennent également des minéraux et des vitamines, notamment des vitamines B. Avec le bœuf, les haricots donnent structure et forme à la soupe.

Dans la cuisine traditionnelle d’Ingouchie, les épices ne sont pas utilisées en abondance, les résidents locaux préférant préserver le goût et l’odeur d’origine des ingrédients. Cependant, ils utilisent en abondance des herbes locales et c’est ce qui complète vraiment la saveur naturelle des plats. Ces herbes sont plus douces que les épices et n’ajoutent qu’une saveur légère aux aliments.

L’Ingouchie est située dans une zone montagneuse. Les collines et les rochers sont recouverts d’un tapis d’herbes aromatiques utilisées en cuisine. Aucun festin n’est complet sans un thé au thym, qui est également souvent utilisé pour préparer des plats de viande, notamment le khech. De plus, cette plante est très bénéfique et aide à guérir le rhume grâce à ses propriétés antibactériennes et antioxydantes.

Outre le thym, la saveur particulière de ce plat vient du lait. Bien sûr, il peut sembler que le lait se combine étrangement avec les haricots, mais en réalité cet ingrédient rend le goût de la soupe plus doux, plus riche et lui donne une couleur intéressante.

En regardant le khech, vous pouvez immédiatement imaginer comment, autrefois, les femmes ingouches cuisinaient ce plat sur un feu ouvert, laissant le chaudron sur des braises fumantes. Le plat était rempli d’arômes d’herbes de montagne et de fumée de feu. Cependant, dans le monde moderne, il est simplement cuit sur la cuisinière.

La version classique de la soupe de haricots contient à la fois des protéines végétales et animales. Toutefois, il existe également une option végétarienne sans produits d’origine animale. Une autre version du khech consiste à ajouter des tomates. Dans ce cas, le plat acquiert une acidité et une couleur orange.

J’ai cuit cette soupe dans un chaudron en fonte au four, en essayant de me rapprocher le plus possible de la version authentique – avec du bœuf et du lait. Lors de sa préparation, je n’ai pas utilisé d’autre vaisselle, comme c’était le cas autrefois, lorsque les femmes locales n’avaient pas divers ustensiles à portée de main. J’ai fait sauter la viande, les oignons et les carottes, puis j’ai ajouté les haricots et les pommes de terre trempés. Comme on le croit généralement, le vrai khech doit être riche et épais. Sa préparation demande donc beaucoup de temps. Après 4 heures au four, le bœuf et les haricots étaient tendres. Cependant, pour obtenir de l’épaisseur, j’ai dû utiliser ma technique préférée : au tout dernier moment, j’ai pris un peu de soupe sans viande, je l’ai réduite en purée jusqu’à obtenir une consistance lisse, puis je l’ai remise dans le chaudron – en conséquence la texture du khech est devenue beaucoup plus dense.

Au final, la soupe s’est avérée être un succès et toute la famille était ravie. Sa texture était riche et crémeuse, tandis que la viande moelleuse fondait dans la bouche.

Ingrédients :

bœuf – 600g

haricots – 400-500g (j’ai utilisé des haricots trempés dans beaucoup d’eau pendant une nuit)

pomme de terre – 3-4 pièces

carotte – 2 pièces

oignon – 2 pièces

poivron – 1 pièce

beurre – 30g

huile végétale – 10-20ml

lait – 200ml

poivre/piment fort – au goût

sel – 1,5 cuillère à café (au goût)

thym – au goût

Préparation :

Coupez le bœuf en petits morceaux et faites-le frire dans un mélange de beurre et d’huile végétale jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

J’ai utilisé un chaudron en fonte avec un couvercle.

Ajoutez les oignons.

Hachez et ajoutez les carottes.

Placez les haricots et remplissez d’eau chaude.

Ajoutez les pommes de terre et les poivrons.

Salez, ajoutez du piment noir ou fort.

Cuisez couvercle fermé au four chauffé à 180°C pendant environ 4 heures.

Réduisez en purée une partie de la soupe, sans les morceaux de viande, jusqu’à consistance lisse.

Ajoutez à la soupe du lait et du thym frais si possible et laissez reposer 20 minutes sous couvercle.

Servez le khech chaud avec du thym frais, du piment fort et avec du pain plat. Priatnovo appetita !

