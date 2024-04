Cinq recettes du livre de cuisine de la femme de Léon Tolstoï

Bien que Sophie Tolstoï ait été l’épouse d’un comte, elle gérait elle-même son foyer, et son livre de cuisine Déjeuner pour Léon contient plus de 160 recettes. Elle les préparait elle-même régulièrement.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le livre de recette Déjeuner pour Léon est constitué de recettes très courtes et claires (il ne contient pas, bien sûr, d’instructions étape par étape ni de photos). Et pour résumer la variété des plats, Sophie Tolstoï donne un bon conseil : « Buvez – mais pas jusqu’à l’ivresse, mangez – mais pas jusqu’à l’excès ».

Nous avons choisi quelques recettes simples tirées du livre de l’épouse de cet éminent écrivain, qui peuvent être facilement préparées aujourd’hui.

Yulia Mulino Yulia Mulino

400g de farine, 200g de beurre, 100g de sucre, 3 jaunes d’œuf, 1 verre d’eau (0,123 litre). Le beurre doit provenir directement de la cave, plus frais. [Faire deux galettes]

Pour la garniture : 100g de beurre, 2 œufs, 200g de sucre, le zeste de 2 citrons et le jus de 3 citrons. Faire bouillir jusqu’à obtenir une consistance de miel.

Pirojki aux pommes (de Bersov)

Legion Media Legion Media

400g de farine, 200g de beurre, 100g de sucre, frotter le tout sur une planche avec les mains ; 1 œuf, ½ tasse de crème, mélanger et verser dans la pâte ; mélanger le tout et étaler la pâte ; peler une pomme, enlever le cœur, la couper en deux ; mettre la pomme, saupoudrée de sucre, sur la pâte et faire des tartelettes, étaler l’œuf sur le dessus, faire cuire les tartes au four.

Soufflé de pommes de terre

Legion Media Legion Media

Éplucher 15 pommes de terre, les faire bouillir et les passer au tamis, les mettre dans un récipient et les diluer avec du lait entier pour qu’elles ne soient ni liquides ni épaisses ; y mettre deux cuillères de beurre fondu, cinq jaunes d’œuf, monter les blancs et mélanger le tout ; mettre dans un moule et saupoudrer de fromage, mettre au four au moment de passer à table.

Olga Lepeshkina/Getty Images Olga Lepeshkina/Getty Images

2,1kg de lait caillé passé au tamis, y mettre 8 œufs, 200g de beurre aigre et une bouteille (0,6 litre) de crème double ; mettre le tout, après avoir remué, sur la cuisinière et remuer pour que ça ne brûle pas. Dès que cela donne du petit-lait et bout, retirer du feu et, une fois refroidi, ajouter de la cannelle au goût, puis disposer dans un moule et presser avec un poids, mais pas brusquement, progressivement.

Victoria Drey Victoria Drey

Faire bouillir du lait entier et l’écumer, faire bouillir de la bouillie de semoule avec ce lait et y mettre une cuillerée de beurre ; refroidir la bouillie et y mettre du sucre, un morceau de vanille et 5 jaunes d’œuf, et enfin 7 blancs battus ; mettre toute cette masse dans un moule et l’enfourner pour ¾ d’heure.

Dans cet autre article, découvrez ces plats dont raffolaient les écrivains russes célèbres.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.