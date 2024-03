Quatre variétés inhabituelles de miel que l’on ne peut goûter qu’en Russie

Grâce à la diversité de ses zones climatiques, de sa flore et de sa faune, la Russie produit de nombreuses variétés de miel. Nous vous en présentons les types les plus uniques.

Miel de kalopanax

Il s’agit d’une variété rare, récoltée dans la région du Primorié (Extrême-Orient russe). Le kalopanax septemlobus est un arbre relique que l’on trouve rarement dans la nature et qui figure dans le Livre rouge des espèces menacées de Russie. Sa principale particularité est qu’il ne fleurit qu’une fois tous les trois ou quatre ans, ce qui fait que son miel est assez cher.

Ce dernier a une riche couleur foncée et un arôme profond avec des notes boisées et fruitées. Il contient des adaptogènes tonifiant l’organisme, que les experts comparent aux substances utiles du ginseng. Il est riche en acides aminés, en antioxydants, en enzymes et en vitamines. Il est recommandé de le prendre en cas d’effort physique important et de stress sévère.

Miel forestier de Bachkirie

Il y a environ 100 ans, le voyageur et ethnographe français Paul Labbé écrivait dans son livre Voyage dans l’Oural (en Bachkirie) : « Parfois, nous rencontrions de larges marches rugueuses taillées à la hache dans des troncs d’arbres, sur lesquelles les Bachkirs grimpent à 10-12 mètres de hauteur, où ils ont une ruche. Le tronc géant, à première vue parfaitement sain, s’avérait creux : les abeilles de l’Oural vivent dans les creux des épicéas, des tilleuls et des platanes [l’auteur a appelé platane un érable à feuilles pointues ou ressemblant à un platane], et le miel de tilleul est considéré comme le meilleur et le plus parfumé » (propos retraduits du russe).

Effectivement, le rare miel bachkir est extrait de ruches situées dans des creux d’arbres, bien que la méthode traditionnelle de production de miel dans des rayons d’abeilles extractibles soit également répandue dans la région.

Les scientifiques notent par ailleurs un type particulier d’abeilles bachkires, qui se caractérisent par leur résistance au gel et à de nombreux parasites, ainsi que par leur production de miel à courte période de récolte. La diversité de la végétation locale a en réalité un impact : il existe environ 300 espèces de plantes mellifères au Bachkortostan.

En termes de nombre d’enzymes par unité de volume, le miel de Bachkirie surpasse largement ses concurrents d’autres régions – son nombre de diastases est de 22 à 50 (à titre de comparaison, le miel du sud-ouest de la Russie en contient de 5 à 8, le miel de l’Altaï – 18). En raison de ses propriétés bénéfiques, le miel de Bachkirie fait même partie du régime alimentaire des cosmonautes russes.

Miel de l’Altaï aux bois de wapiti

Dans les montagnes de l’Altaï, des morceaux de bois de wapiti sont ajoutés au miel de fleurs pour produire un produit aux effets tonifiants et antimicrobiens. Leurs bois ont en effet une structure tubulaire remplie de sang. Leur surface est quant à elle recouverte d’une fine peau feutrée. Ils contiennent un complexe de substances actives – graisses, calcium, magnésium, fer, phosphore, silicium, sodium, potassium, ainsi que des acides aminés et des phospholipides.

L’on pense que les bois de wapiti ont un effet bénéfique sur le foie, dont ils stimulent la régénération en cas de lésions toxiques et traumatiques. Le miel de bois de wapiti a un goût légèrement âpre et un arrière-goût tonifiant et rafraîchissant.

Miel montagnard de l’Altaï

L’Altaï produit de nombreux types de miel, mais celui des montagnes est considéré comme le plus précieux, le plus écologiquement pur et le plus difficile à extraire. Il s’agit d’un miel polyfloral, c’est-à-dire qu’il est récolté à partir de plusieurs herbes qui poussent sur les contreforts des montagnes de l’Altaï.

Grâce à la diversité des plantes qui le composent (notamment trèfle, cyprès, acacia, chèvrefeuille, prunellier, origan, framboise sauvage), ce miel a un arôme riche et un goût varié – doux et aigre-amer. Le plus souvent, le miel montagnard local est jaune clair, mais il peut aussi être rouge-brun. Il renforce le système immunitaire et aide à combattre les rhumes.

