Il est ici question d’une kacha (bouillie) de semoule préparée avec du lait et agrémentée de confiture, de miel, de noix, de fruits secs, de fruits confits et d’épices. Devenue aujourd’hui un plat sucré traditionnel de la cuisine russe, elle est apparue au début du XIXe siècle. Il est généralement admis que cette bouillie a été inventée par le paysan Zakhar Kouzmine, qui a décidé de l’offrir au comte Dmitri Gouriev. Selon une autre version, la recette doit son apparition à Gouriev lui-même et aurait été créée en l’honneur de la victoire sur Napoléon.

Ingrédients :

1 litre de lait

3 cuillères à soupe de semoule

2 cuillères à soupe de sucre

50g de noix

50g de beurre

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à café de sucre vanillé

1 cuillère à soupe de graines de pavot

confiture de cassis (ou des baies à votre goût)

fruits secs

une pincée de sel

Préparation :

Versez la moitié du lait dans une casserole ou dans un plat à fond large. Mettez au four et faites cuire à 200°C jusqu’à ce que vous remarquiez une « peau » brune et dorée à la surface. Sortez le plat du four et retirez la peau avec une cuillère à égoutter. Remettez le plat dans le four et répétez la procédure jusqu’à ce que vous manquiez de lait et que vous ayez suffisamment de peau de lait caramélisé pour la bouillie. Versez le reste du lait dans une casserole, ajoutez la semoule, le sucre, le sucre vanillé et le sel. Mettez le tout sur le feu, et lorsque la bouillie épaissit, retirez-la du feu et ajoutez-y du beurre, puis séparez-la en deux parties égales. Ajoutez les graines de pavot dans une moitié, mélangez bien et mettez de côté les deux parties de la bouillie. Superposez les couches du dessert : mettez la première couche de bouillie aux graines de pavot, puis les peaux, recouvrez d’une cuillère à soupe de confiture de baies, ajoutez quelques fruits secs hachés, tels que des raisins secs ou des baies, et saupoudrez de noix broyées. Ensuite, ajoutez une autre couche de bouillie à la vanille, deux petits morceaux de beurre et terminez avec de nouveau des noix hachées et une cuillère de miel. Cuisez la bouillie de Gouriev à 180°C pendant environ 20-25 minutes et servez-la chaude. Priatnovo appetita ! Dans cet autre article, découvrez la recette du koulech, une bouillie aux airs de soupe tout droit sortie des livres d’histoire.

