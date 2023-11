Recette de la bouillie de sarrasin au lard frit

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Historiquement, la kacha (bouillie) la plus populaire et la plus importante du pays est celle de sarrasin. Il peut s’agir d’un plat festif – par exemple, Nicolas Gogol décrit un gigot d’agneau farci au sarrasin dans son roman Les Âmes mortes. Cependant, il existe aussi une tradition de le manger après les grandes fêtes, car il aide à entretenir sa silhouette et procure une sensation de satiété pendant longtemps. Aujourd’hui, nous allons en préparer une version assez courante : le sarrasin au lard frit !

Ingrédients :

200g de sarrasin

400 ml d’eau

sel à votre convenance

1 oignon

150g de poitrine de porc séchée

150g de champignons

10 œufs de caille

oignon vert

Préparation :

Faites bouillir le sarrasin. Coupez la poitrine de porc en petits cubes et faites-la revenir dans une poêle. Égouttez la graisse et laissez les cubes devenir légèrement croustillants et dorés. Pendant que la poitrine de porc est dans la poêle, faites bouillir les œufs de caille. Сoupez l’oignon et les champignons en morceaux égaux. Utilisez une partie de la graisse de porc pour faire revenir les légumes. Graissez une poêle avec de l’huile et placez-la sur feu vif. Ajoutez le sarrasin et faites-le frire jusqu’à ce qu’il soit légèrement croustillant. Ajoutez tous les autres ingrédients et mélangez-les jusqu’à ce qu’ils soient chauds. Ajoutez du sel et du poivre. Notre plat est prêt ! Priatnovo appetita !

