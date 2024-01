Recette de la kovrijka, un pain d’épices russe qui ne rassit jamais

La kovrijka est une version beaucoup plus grande du prianik (pain d’épices russe), pouvant mesurer jusqu’à 1,5m² et 10 centimètres de hauteur! Or, sa taille inhabituellement grande garantit sa conservation pendant longtemps. Essayons de la préparer ensemble.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les premiers prianikis sont apparus en Russie au IXe siècle. Ils étaient préparés à partir d’un simple mélange de farine de seigle avec du miel et du jus de baies. C’étaient les pains d’épices les plus simples et probablement les plus délicieux, car le miel représentait près de cinquante pour cent de leur masse. Plus tard, aux XIe-XIIIe siècles, les habitants du pays ont commencé à ajouter de plus en plus souvent des épices aux prianikis, et, par conséquent, au lieu du miel, ce sont ces saveurs qui sont progressivement devenues la caractéristique la plus importante de la pâte à pain d’épices.

La kovrijka, comme tout pain d’épices, acquiert son goût unique grâce aux épices, parmi lesquelles figurent avant tout le gingembre et la cannelle. Cependant, de nos jours, des épices comme la muscade, l’anis et bien d’autres sont également utilisées. De plus, lors de la préparation de la kovrijka, qui est d’ailleurs le seul type de pain d’épices avec une couche de confiture à l’intérieur, vous pouvez ajouter des raisins secs, des écorces d’agrumes confites et des noix.

Hormis les épices, la pâte n’a rien de spécial : juste de la farine, du miel et du sucre. La kovrijka est l’un des rares types de pain d’épices contenant une petite quantité d’œufs et de lait. D’ailleurs, c’est le miel et le sucre qui lient les ingrédients de la recette classique. Cette composition explique sa densité particulière : la pâte ressort très dense, puisqu’aucune levure n’est utilisée dans sa préparation. La kovrijka peut être cuite à partir d’une pâte très épaisse et ferme, ou à partir d’une pâte à consistance très liquide et crémeuse. Grâce à sa forte teneur en miel, ce pain d’épices reste frais longtemps.

Ingrédients pour la kovrijka :

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

600g de farine

150g de farine de seigle

100g de cassonade

100g de sucre

100g de sirop de glucose

375g de miel

180g d’eau

2 cuillères à soupe de mélange d’épices

2 cuillères à soupe de levure chimique

½ cuillère à café de bicarbonate de soude

75g de beurre fondu

2 jaunes d’œufs

10g de sel

Préparation :

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Mélangez 2 cuillères à café de cannelle, ½ cuillère à café de cardamome, ¼ cuillère à café de clou de girofle, ½ cuillère à café de piment de la Jamaïque, ¼ cuillère à café de muscade, ½ cuillère à café de gingembre en poudre, ¼ cuillère à café de poivre noir et ¼ cuillère à café d’anis.

Chauffez votre four à 160°C.

Dans une grande casserole, portez à ébullition l’eau et les épices. Parallèlement, dans une autre casserole, mélangez le sirop de glucose et le miel, et faites chauffer le liquide à 60°C.

Versez le mélange miel-glucose dans le sirop de sucre bouilli et fouettez jusqu’à consistance homogène ; retirez le mélange du feu.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel et la levure chimique.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Mettez le mélange de farine dans la casserole avec toutes les épices et ajoutez les ingrédients secs avec une cuillère en bois.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Ajoutez ensuite les jaunes d’œufs avec les épices.

Enfin, ajoutez le beurre fondu mélangé au bicarbonate de soude.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Votre mélange doit être homogène, épais et non collant.

Préparez votre moule en le tapissant de papier sulfurisé, et badigeonnez-le d’une fine couche de beurre. Versez le mélange dans le moule. Traditionnellement, le moule doit être carré ou rectangulaire et l’épaisseur de la pâte avant cuisson doit être d’environ 2 à 2,5cm.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Mettez la kovrijka dans le four chaud et faites cuire pendant environ 45 minutes à une heure, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. Sortez-le et laissez-le refroidir complètement.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Prenez la kovrijka et retournez-la (la partie inférieure est plus plate et plus nivelée que la partie supérieure). Couper en deux parties – haut et bas. Étalez de la confiture d’abricot, de cerise ou toute autre sur la couche inférieure et recouvrez avec la couche supérieure.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Ingrédients pour le glaçage :

250g de sucre en poudre

1 blanc d’œuf

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

4 cuillères à soupe d’eau

Préparation :

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Préparez le glaçage en mélangeant tous les ingrédients et fouettez-les au batteur pendant 5 minutes, jusqu’à consistance homogène.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Étalez le glaçage sur votre kovrijka et aplatissez-la avec une spatule. Laissez sécher le glaçage pendant au moins une heure.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Dans cet autre article, retrouvez notre recette d’une délicieuse variante au chocolat de la kovrijka.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.