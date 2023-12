Recette de pains d’épices russes idéals pour une ambiance festive

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

On pense que les prianiki (pains d’épices russes) sont apparus en Russie au IXe siècle. À cette époque, ils étaient un mélange de farine de seigle, de miel et de jus de baies et étaient appelés « pains au miel ». Plus tard, lorsque les épices d’Inde et du Moyen-Orient ont commencé à être introduites dans le pays, les habitants ont ajouté du poivre noir, de la menthe, de la cannelle, des clous de girofle, de l’anis et de la vanille à sa composition. C’est probablement à partir de cette époque que le prianik a reçu son nom traditionnel, qui vient du mot russe « prianyï », qui signifie littéralement « épicé ». Préparé avec des épices coûteuses, il n’était pas un mets si bon marché et n’était préparé qu’à l’occasion des fêtes. Bien entendu, au fil du temps, la situation est devenue différente. Cependant, la saveur de cette pâtisserie reste parfaitement adaptée à l’ambiance festive, notamment à celle des fêtes conviviales de fin d’année.

Ingrédients pour la pâte :

240g de farine

50g de sucre

80g de miel

50g de beurre

1 œuf

30ml d’eau

¼ cuillère à café de bicarbonate de soude

¼ cuillère à café de sel

épices moulues (facultatif)

Ingrédients pour le glaçage :

3 cuillères à soupe de sucre en poudre

3 cuillères à soupe d’eau chaude

Préparation :

Mélangez le miel, le sucre, le beurre ramolli et l’eau et placez au bain-marie, en remuant constamment jusqu’à ce que le mélange soit chaud et uniforme. Retirez du feu et ajoutez les épices. Mélangez à nouveau, puis tamisez la moitié de la farine avec du bicarbonate de soude et du sel, et mélangez avec une cuillère en bois jusqu’à consistance homogène. Laissez la pâte refroidir à température ambiante, ajoutez l’œuf et remuez jusqu’à consistance lisse. Mélangez à la farine restante cuillère à soupe par cuillère à soupe. Lorsqu’il devient difficile de mélanger la pâte avec une cuillère en bois, placez-la sur une surface de cuisson généreusement saupoudrée de farine et continuez à pétrir avec vos mains. Vous devriez obtenir une pâte épaisse, légèrement collante mais toujours élastique et douce. Couvrez la pâte d’un film plastique et laissez au réfrigérateur pendant au moins une heure, mieux encore une nuit. Divisez la pâte en environ 10-12 morceaux, formez-en des boules ou n’importe quelle forme que vous aimez. Placez sur une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier sulfurisé, pressez légèrement les boules de pâte et faites cuire à 190-200°C pendant environ 15 minutes. Fouettez le sucre en poudre avec de l’eau jusqu’à consistance homogène. Sortez les prianiki prêts du four et recouvrez de glaçage pendant qu’ils sont encore chauds. Laissez-les refroidir complètement et notez comment le glaçage se transforme en un motif « givré » – c’est le glaçage au sucre typique des prianiki. Priatnovo appetita !

