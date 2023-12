Recette des chaussons nostalgiques d’après-guerre de Leningrad fourrés à la crème

Les chaussons nostalgiques d’après-guerre de Leningrad ont la réputation d’être l’un des délices les plus savoureux préparés par les habitants de la ville. Cette pâtisserie délicate qui fond facilement dans la bouche a été créée pour aider les gens à profiter à nouveau de la vie après des années de faim et de souffrance.

À l’époque soviétique, les Moscovites faisaient la queue pour les gâteaux de l’usine de confiserie Praga ; mais les habitants de la ville de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) préféraient les desserts de l’usine de confiserie Sever (« Nord »).

Bien que Sever n’ait pas été opérationnelle pendant les 872 jours du siège nazi de la ville, il est rené de ses cendres en 1944-1946. Cette renaissance a été menée par Viktoria Tatarskaïa, une chef pâtissière brillante qui a mis ses connaissances et son expérience à profit pour contribuer au développement de l’industrie de la confiserie dans la nouvelle ère de paix.

Sous sa direction, des gâteaux légendaires tels que le Leningradski (de Leningrad), le Belaïa notch (nuit blanche), le Sever, le Slavianski (slave), l’Aurora et d’autres sont apparus pour la première fois en URSS. Les « chaussons de Leningrad » n’étaient pas moins appréciés. Toutes les confiseries ci-dessus ont été créées dans l’après-guerre dans le but de faire croire aux habitants de Leningrad en un avenir meilleur et de les aider à se remettre rapidement des horreurs et des épreuves de la Seconde Guerre mondiale.

Alors, qu’est-ce qui rend les « chaussons de Leningrad » tant appréciés par les gourmands ? Tout d’abord, ils sont complètement différents du célèbre gâteau du même nom, composé de pâte brisée à la crème au chocolat et aux noisettes. Cette pâtisserie est une combinaison complexe de deux types de pâte : la pâte feuilletée et la pâte à choux. Combiné avec la crème riche à l’intérieur, elle a presque le goût de glace. En un mot, cette pâtisserie ressemble beaucoup aux profiteroles avec une garniture à la crème au centre. Essayons de recréer ce dessert délicat et délicieux à la maison !

Ingrédients pour 18 chaussons :

Pour la pâte à choux :

lait – 125ml

eau – 125ml

farine de blé – 150g

œufs – 4-5 pièces

beurre – 100g

pincée de sel

Pour la couche inférieure :

pâte feuilletée sans levure – 500g

Pour la crème :

crème épaisse (33% de matière grasse) – 250ml

œufs – 2 pièces

lait – 500ml

sucre – 170g

farine de blé – 40g

sucre vanillé – 8g

sucre en poudre – ½ cuillère à soupe

Préparation :

Commençons par la base de crème. Faites chauffer le lait dans une casserole jusqu’à ébullition.

Dans un saladier, fouettez les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez la farine en veillant à ce qu’il n’y ait pas de grumeaux.

Versez lentement le lait chaud dans le mélange d’œufs en remuant constamment.

Remettez le mélange dans la casserole, augmentez le feu à moyen et remuez jusqu’à ce qu’il atteigne le point d’ébullition ; puis faites bouillir pendant 1 minute.

Retirez du feu. Refroidissez la crème chaude en plaçant la casserole dans de l’eau froide. Ensuite, couvrez d’un film alimentaire et réfrigérez.

Préparons maintenant la pâte à choux. Dans une casserole, mélangez le lait, l’eau, le sel et le beurre. Portez à ébullition.

Ajoutez rapidement toute la farine en remuant jusqu’à consistance homogène.

Réduisez le feu et retirez lorsque la pâte forme une boule avec un film au fond. Laissez refroidir 5 minutes.

Ajoutez progressivement les œufs un à un pour obtenir une pâte brillante.

Préparons la couche inférieure. Étalez la pâte feuilletée en un carré de 30 cm. Coupez les bords et divisez en carrés de 10 x 10 cm.

Placez-les sur une plaque à pâtisserie. Ajoutez une cuillère à soupe de pâte à choux au centre de chaque carré.

Soulevez les extrémités de la pâte feuilletée en appuyant légèrement sur la pâte à choux.

Cuisez au four à 180°C pendant 40-50 minutes. Refroidissez les gâteaux cuits.

Préparons la crème. Fouettez la crème épaisse bien refroidie. Pendant ce processus, ajoutez du sucre en poudre pour obtenir une texture plus moelleuse.

Ajoutez graduellement la base de crême en portions et mélangez lentement. Le résultat est une crème veloutée semblable à une glace.

Façonnez les chaussons.

Découpez un petit trou au centre de chacun. Remplissez-le de crème à l’aide d’une poche à douille ou d’une méthode improvisée.

Saupoudrez les pâtisseries de sucre en poudre pour la touche finale. Profitez de vos chaussons de Leningrad !

Priatnovo appetita !

