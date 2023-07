L’ouliouch, cette soupe bachkire aux légumes frais à déguster au plus fort de l’été

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il y a des siècles, des tribus nomades se rassemblaient autour d’un feu et préparaient un plat liquide chaud avec de la viande, l’ouliouch. Ces personnes étaient les ancêtres des habitants modernes de la République de Bachkirie. Parfois, ils ajoutaient des légumes à ce plat et le partageaient avec les autres membres de leur tribu.

Aujourd’hui encore, cette soupe traditionnelle symbolise l’esprit communautaire et l’unité, ainsi que tout le processus de partage de la nourriture entre des êtres chers. Le nom « ouliouch » vient du mot bachkir signifiant « partie » ou « portion ». Souvent, ce terme est utilisé pour désigner la viande bouillie. En mangeant ce plat, il est très important que tout le monde, avec le bouillon, reçoive une quantité égale de viande et de légumes.

Le principe fondamental de la cuisson de cette soupe est assez simple. Tout d’abord, on prépare un bouillon de bœuf riche et épais. Ensuite, on y ajoute de gros morceaux de pommes de terre, de carottes et de chou. Les épices les plus couramment utilisées sont le poivre et le laurier.

Les légumes mentionnés ci-dessus sont facilement disponibles toute l’année. Cependant, au milieu de l’été, lorsque la première récolte est mûre, cette soupe est particulièrement savoureuse. En plus des pommes de terre ordinaires, j’ai décidé d’ajouter des pommes de terre nouvelles cuites avec la peau. La saveur fraîche est complétée par du chou et des carottes fraîchement cueillis.

L’ouliouch est généralement servi avec des herbes fraîches et des oignons crus coupés en demi-anneaux. J’ai utilisé à la fois de jeunes oignons doux et du persil frais de mon propre potager.

L’ouliouch peut être proposé à la fois comme entrée ou plat principal, et il est particulièrement délicieux lorsqu’il est dégusté avec des mets traditionnels à base de pâte cuite.

Ingrédients pour 2 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

bœuf – 350g

2 grosses pommes de terre et quelques nouvelles

2 petites carottes

½ chou jeune

½ oignon pour le bouillon

jeune oignon pour servir

persil

sel selon vos envies

grain de poivre selon vos envies

3 feuilles de laurier

Préparation :

Versez sur le bœuf de l’eau froide, les épices et le sel et laissez cuire à feu doux pendant 3,5 heures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Écumez la mousse du bouillon.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque la viande devient molle, filtrez le bouillon.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Hachez grossièrement les pommes de terre, le chou et les carottes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez les légumes dans le bouillon.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La soupe est prête lorsqu’ils sont cuits.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez-les dans des assiettes et ajoutez-y la viande.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Remplissez-les de bouillon.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez les herbes fraîches et les oignons doux.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnovo appetita !

