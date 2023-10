Tok-tchok, ces bonbons sains venus de Sibérie (Recette)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le tok-tchok (parfois appelé tchok-tchok) est un bonbon à base de talkan ou de grains de blé moulus, de pignons de pin et de miel, traditionnel dans la région de l’Altaï. Même si cette recette ne contient que trois ingrédients, elle n’est pas si simple que ça.

Cependant, avant tout, mettons les choses au clair : qu’est-ce que le talkan ? Il s’agit en réalité de farine que l’on obtient en broyant des grains germés d’orge ou de blé torréfié. Les habitants de cette région du sud de la Sibérie savent comment choisir les céréales, les rôtir et les moudre correctement. Nous essaierons de faire de même.

Pour préparer le tok-tchok, les habitants se servent également de miel aromatique récolté dans les montagnes. Et ce sont les pignons de pin de l’Altaï, riches en graisse naturelle, qui déterminent eux aussi la saveur de ces bonbons. Mais comment faire pour préparer ce dessert à la maison ? C’est facile ! Choisissez les meilleurs ingrédients disponibles dans votre région et vous serez généreusement récompensé.

Parfois du lait ou de la crème aigre sont ajoutés au tok-tchok pour rendre la pâte élastique. Mais dans ce cas, il faudra consommer votre délice sibérien sans tarder.

En période de fêtes, le tok-tchok est souvent réalisé en forme de figures d’animaux et les habitants indigènes de l’Altaï sont persuadés que cela aide à transmettre les meilleures qualités de ces animaux à l’homme. Par exemple, d’un ours, on peut acquérir de la force, et d’une tortue, de la sagesse.

Ces bonbons aux saveurs différentes peuvent être trouvés dans les magasins et sur les marchés. Si la recette classique comprend des pignons de pin, d’autres noix peuvent également être utilisées. Le tok-tchok est non seulement savoureux, mais aussi sain, car préparé sans sucre.

Le talkan est souvent désigné comme « aliment vivant », car l’orge ou le blé germés normalisent les processus intestinaux du corps grâce à leurs propriétés biologiques utiles. Ainsi, il rassasie et tonifie. Gardez à l’esprit que les céréales et les noix non torréfiées conservent un maximum de bienfaits pour la santé. La saveur crémeuse et de caramel ne sera toutefois ressentie que dans la version de ce plat à base de graines grillées.

Pour cette recette, j’ai choisi les ingrédients disponibles dans ma région, tout en restant fidèle à l’idée principale de la recette traditionnelle. Dans l’Altaï, le talkan est vendu dans les magasins, mais j’en ai fabriqué moi-même à partir de grains de blé. Les tok-tchoks se sont révélés doux, juteux et savoureux.

Ingrédients :

grains de blé – 100g

pignons de pin – 50g

miel – 2-3 cuillères à café

lait – 1-2 cuillères à café

Préparation :

Lavez les grains de blé.

Séchez-les sur une poêle chauffée sans huile.

Laisser sur feu doux, en remuant régulièrement, jusqu’à ce que les grains acquièrent une couleur dorée et commencent à sentir bon.

Placez les grains dans une assiette spacieuse pour qu’ils refroidissent plus rapidement.

Faites rôtir les pignons de pin jusqu’à ce qu’ils prennent une couleur dorée.

Broyez les grains refroidis en farine. Plus la farine est fine, plus le dessert sera délicat.

Broyez les noix. J’ai haché les miennes avec un couteau.

Mélangez la farine et les noix. Réservez une cuillère à soupe du mélange obtenu – vous en aurez besoin pour apporter des touches finales.

Ajoutez une cuillerée de miel et regardez le mélange se former. L’obtention d’une pâte homogène dépend directement de l’épaisseur du miel.

Mon miel était épais, j’ai donc ajouté 2 cuillères à café de lait.

Vous devriez obtenir une petite balle élastique.

Mesurez chaque boule de bonbon avec une cuillère à café.

Faites rouler les petites boules dans la paume de vos mains. Couvrir chacun d’une pincée de farine et de noix.

Laissez reposer les boules quelques heures afin que la farine s'imprègne du miel et du lait.

Servez avec une tisane traditionnelle au lait, ou avec du thé noir. Priatnovo appetita !

