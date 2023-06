Salamat aux airelles, сe plat traditionnel à base de farine et de crème aigre, originaire de Sibérie

Une combinaison simple mais savoureuse de crème aigre, de farine et de lait avec l'acidité des airelles rouges crée un plat qui célèbre à la fois les traditions anciennes sibériennes et l'espoir de bonne chance.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le salamat est un plat semblable à une bouillie appréciée des Slaves orientaux depuis des siècles. Il allie simplicité, traditions et une touche de fortune mystérieuse.

Les origines du salamat remontent au XVIe siècle, lorsqu'il a été mentionné dans le décret sur le repas du monastère de la Dormition de Tikhvine. Ce plat est resté populaire à travers les siècles, servant d'aliment de base dans les repas quotidiens et les fêtes cérémonielles. Il est composé d'ingrédients simples, notamment de crème aigre, de farine et de lait.

Pour préparer le salamat parfait, la farine et les autres ingrédients doivent être pétris ensemble pendant une longue période de temps avant d'être frits sur une flamme nue. Ce processus méticuleux assure une consistance lisse et crémeuse, faisant ressortir les délicieuses saveurs du plat. Dans certaines variantes, le salamat est infusé avec l'arôme d’oignons, d'ail ou de salo (lard).

Le salamat revêt une importance particulière dans certaines régions de Russie, telles que la Iakoutie et la Bouriatie, où ce plat est préparé lors d'occasions spéciales, telles que les fêtes et les rassemblements avec des invités estimés. Pendant ces moments, le salamat assume un rôle presque sacré et l’on pense qu'il possède le pouvoir de dire la bonne aventure. On dit que la qualité du salamat peut prédire le résultat de toute entreprise. Le salamat savoureux est considéré comme un signe favorable, suggérant que la chance est à l'horizon.

J'ai ajouté des airelles à ma recette, ce qui donne au plat une délicieuse explosion d'acidité et de couleur vibrante. Les airelles rouges offrent également de nombreux avantages pour la santé, car elles sont riches en antioxydants et en vitamines. De manière générale, elles rendent simplement le plat plus attrayant.

Ingrédients pour 1 portion :

Olga Brovkina Olga Brovkina

crème aigre 30% de matière grasse – 400g

farine – 50g

lait ou kéfir – 80g

Préparation :

Prenez une casserole et versez-y la crème aigre. Placez-la casserole à feu doux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tamisez la farine.

En remuant constamment, portez la crème aigre à ébullition, puis ajoutez-y progressivement la farine par petites portions. Mélangez les ingrédients ensemble, suffisamment pour éviter la formation de grumeaux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Une fois que toute la farine est dans la casserole et bien mélangée, laissez le mélange mijoter en remuant constamment. Finalement, un beurre séparé devrait se former à la surface du mélange dans la casserole. Vous pouvez retirer et remuer le beurre avec une cuillère à soupe.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez une petite quantité de lait ou de kéfir dans la casserole. Mélangez le tout très soigneusement.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Après ébullition, réduisez le feu au minimum. Le salamat doit être cuit assez longtemps en remuant constamment. Si le beurre flotte à la surface, cela signifie que le plat est prêt. Il doit avoir une croûte dorée et la graisse doit se séparer sur les bords. Mais n'ajoutez pas de sel à votre salamat car la crème aigre lui donne un agréable goût de lait.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Servez le salamat chaud dans des bols en bois ou en porcelaine.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez notre recette du makaronnik, ces «pâtes navales» à la soviétique revisitées en gratin.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.