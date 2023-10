Les kystybyï, ces délicieux pains plats du Tatarstan fourrés à la pomme de terre

Ce délice savoureux de la cuisine tatare peut constituer un plat chaud et satisfaisant à part ou un en-cas rapide lors de déplacements.

Les kystybyï sont des pains plats maigres généreusement remplis soit de bouillie de lait de millet (la garniture la plus traditionnelle), soit de purée de pomme de terre crémeuse généreusement imbibée de beurre.

Autrefois, les femmes du Tatarstan (une région située à environ 700 km à l’est de Moscou) préparaient des kystybyï avec amour pour leurs invités lors d’occasions spéciales, mais elles le servaient également comme déjeuner nutritif quotidien pour leur mari qui travaillaient dur dans les champs.

Aujourd’hui, la préparation du kystybyï a quelque peu évolué. Ainsi, par exemple, vous pouvez acheter du pain pita dans un magasin. Cependant, le kystybyï fait maison est préférable.

L’un des aspects les plus intéressants du kystybyï est sa polyvalence. Vous pouvez le servir comme un déjeuner ou un dîner copieux, très chaud ; ou vous pouvez le servir au petit déjeuner avec une tasse chaude de thé sucré.

De plus, vous pouvez varier les garnitures ou même utiliser les restes du dîner, comme du porridge ou de la purée de pomme de terre, à cet effet. Aujourd’hui, je vous propose de cuisiner le kystybyï avec de la purée de pomme de terre et des oignons. Il a une saveur délicate avec des notes d’oignons caramélisés.

Ingrédients pour 10 à 12 pains plats :

Pour la pâte :

farine – 280 g

lait chaud – 100 ml

œuf – 1 pièce

beurre (fondu) – 50 g

sucre – 1 cuillère à soupe

une pincée de sel

Pour le remplissage :

pommes de terre – 500 g

oignon – 1 pièce

lait – 100 ml

beurre – 1,5 cuillères à soupe

sel – selon vos envies

Préparation :

Commençons par préparer la pâte. Dans un saladier, mélangez le lait tiède, le sucre, le sel, l’œuf et le beurre fondu.

Dans un autre saladier, tamisez la farine. Ajoutez progressivement la farine au mélange œufs-lait en pétrissant la pâte jusqu’à ce qu’elle ne colle plus aux mains. Vous aurez peut-être besoin d’environ 250g de farine pour cette étape.

Couvrez la pâte avec un torchon et laissez-la reposer pendant 30 minutes.

Pendant que la pâte repose, lavez les pommes de terre, épluchez-les et coupez-les en gros morceaux. Faites bouillir les morceaux de pommes de terre dans de l’eau salée jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Égouttez l’eau et écrasez les pommes de terre jusqu’à obtenir une consistance lisse.

Ajoutez du lait chaud et 1 cuillère à soupe de beurre à la purée de pommes de terre. Mélangez soigneusement pour créer un mélange crémeux. Assaisonnez avec du sel selon vos envies.

Lavez l’oignon, épluchez-le et coupez-le finement. Dans une poêle, faites chauffer une demi-cuillère à soupe de beurre à feu doux. Faites revenir l’oignon coupé en dés jusqu’à ce qu’il devienne transparent et légèrement caramélisé. Ajoutez l’oignon à la purée de pommes de terre et mélangez le tout. Cela ajoute une délicieuse saveur à la garniture.

Déposez la pâte sur une surface légèrement farinée. Roulez-la en forme de boudin épais, puis coupez-le en 10 à 12 morceaux de taille égale.

Abaissez chaque morceau à l’aide d’un rouleau à pâtisserie pour obtenir un pain plat fin rond d’environ 15 cm de diamètre.

Dans une poêle sèche et préchauffée, faites cuire chaque pain plat 1 à 2 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’il devienne légèrement doré et gonflé.

Pendant que les pains plats sont encore chauds, déposez une généreuse portion de garniture sur la moitié de chaque pain plat.

Pliez les pains plats en deux.

Juste avant de servir, badigeonnez généreusement le dessus de chaque kystybyï de beurre fondu. Priatnovo appetita !

