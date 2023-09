«Poitrine de jeune femme»: ces petites brioches dégustées lors des mariages de Mordovie

Ces petites brioches moelleuses de la région russe de Mordovie sont faciles à préparer à la maison. Elles seront un excellent moyen de réjouir vos invités non seulement lors d'un mariage, mais également autour d’une tasse de thé.

Le riche patrimoine culinaire de Mordovie, cette région russe située au cœur du pays, est façonné par l'ancien mode de vie des peuples finno-ougriens et leur lien profond avec la terre. Historiquement, ils étaient cueilleurs, chasseurs et pêcheurs avant de devenir agriculteurs et éleveurs.

Le lait a toujours joué un rôle de premier plan dans la vie des Mordves. Il était consommé comme boisson et est également utilisé pour préparer des fromages à pâte dure, du tvorog (fromage blanc russe grumeleux) et des produits laitiers fermentés.

En outre, le lait sert bien sûr à préparer de délicieuses pâtisseries traditionnelles. Beaucoup d’entre elles avaient autrefois une signification cérémonielle. On trouve parmi elles nos petites brioches, appelées « poitrine de jeune femme ».

Dans des temps anciens, lorsque la Mordovie était encore païenne, cette pâtisserie, rappelant par sa forme la célèbre vatrouchka (petite tarte garnie de tvorog), jouait un rôle essentiel dans les rituels de mariage locaux. Elle était préparée le jour où, lors d'une cérémonie de prière spéciale ayant lieu dans la maison du marié, les invités demandaient au dieu suprême de Mordovie, nommé Nikсhé, de donner à la jeune mariée une progéniture nombreuse et suffisamment de lait pour la nourrir.

Bien que cette tradition païenne soit presque tombée dans l’oubli, les petites brioches appelées « poitrine de jeune femme » sont toujours populaires dans la région et continuent d’occuper une place importante sur les tables des fêtes, y compris lors des mariages.

Ingrédients pour 14-15 brioches :

Pour le levain :

farine - 1 tasse (250 g)

sucre - 1 tasse

levure sèche - 12-15 g

lait - 1 tasse

Pour la pâte :

farine - 500 g

œuf - 1

beurre - 100 g

huile végétale - 1 cuillère à soupe

sel - 1 cuillère à café

sucre - 1 cuillère à soupe

Pour la garniture :

tvorog - 300 g

œuf - 1 (pour la garniture)

œuf - 1 (pour badigeonner la surface des brioches)

sucre - 1 cuillère à soupe

vanille - au goût

Préparation :

1. Préparons le levain. Dans un bol, mélangez 1 tasse de farine, 1 tasse de sucre et 1 sachet de levure sèche. Faites chauffer 1 tasse de lait jusqu'à ce qu'il soit chaud (pas bouillant) et ajoutez-le aux ingrédients secs. Mélangez le tout. Couvrez le bol et laissez lever la pâte pendant de 1 à 1h30, jusqu'à ce qu'elle double de volume.

2. Une fois le levain levé, ajoutez dans le bol 500 g de farine, 1 œuf, 100 g de beurre, 1 cuillère à soupe d'huile végétale, 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à soupe de sucre.

3. Pétrissez la pâte jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Vous devrez peut-être ajouter un peu plus de farine si la pâte est trop gluante.

4. Préparons la garniture. Dans un autre bol, mélangez 300 g de tvorog, 1 œuf, 1 cuillère à soupe de sucre et la vanille au goût. Mélangez jusqu'à obtenir une garniture lisse et crémeuse.

5. Lorsque la pâte est prête, divisez-la en parts égales et étalez chacune pour former un cercle. Déposez une cuillerée de garniture au centre de chaque cercle. Repliez délicatement les bords en laissant un petit trou au centre. Prenez un petit morceau de pâte et roulez-le en forme de boudin. Placez-le autour du trou au centre comme élément décoratif.

6. Battez l'œuf restant et badigeonnez-en le dessus de nos futures brioches afin qu’elles prennent ensuite une couleur dorée.

7. Préchauffez le four à 220°C, et déposez les brioches sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Cuisez-les au four environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

8. Laissez légèrement refroidir avant de servir !

