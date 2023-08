Pelmenis cuits en pot: comme une saveur de nostalgie soviétique (Recette)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Célébrés dans des chansons et sources de souvenirs inoubliables chez les personnes qui prenaient le train en URSS, ces délicieux pelmenis (raviolis) cuits en pot suscitent toujours des débats houleux autour de leur origine. Pour tenter de résoudre cette question litigieuse, embarquons pour un voyage dans le temps à la découverte de l’histoire de ce plat.

Bien que le nom « Amour » implique un lien avec le grand fleuve Amour en Extrême-Orient, les origines de ces pelmenis sont entourées de mystère. À l’époque soviétique, les restaurants d’Extrême-Orient donnaient à ce plat des noms différents, tels que pelmenis Ermak (un conquérant de la Sibérie), pelmenis du Central (en l’honneur d’un restaurant de Khabarovsk), pelmenis du Birobidjan (centre de la région autonome juive) ou de l’Irtych (référence à une rivière qui traverse la Russie, le Kazakhstan et la Chine).

Pourtant, une histoire fascinante nous mène à la ville de Belogorsk dans la région de l’Amour, où au début des années 1960 a eu lieu l’apparition des « pelmenis de l’Amour » dans le restaurant de la gare locale. Les habitants disent que la chef Lioubov Vovtchok a créé ces raviolis lors d’un concours culinaire en utilisant des restes. Ayant impressionné le jury par sa saveur intense, ce mets a ensuite été inclus dans les menus des restaurants. Apparemment, après cela, des raviolis similaires sont apparus dans de nombreux établissements situés le long du chemin de fer transsibérien.

Ces pelmenis sont tellement appréciés des Russes qu’ils sont même devenus les héros d’une chanson. Le chanteur Alexandre Kovalev de Khabarovsk s’en est inspiré pour composer Pelmenis du Central - une ode à 13 moments alléchants, en référence au nombre de raviolis par portion.

Par le passé, des herbes d’Extrême-Orient, telles que de la fougère et des airelles rouges, pouvaient être ajoutées au plat, mais aujourd’hui, nous nous en passerons. Ces raviolis savoureux, préparés avec du foie de bœuf dans un pot et recouverts d’une omelette, constituent une expérience culinaire remarquable.

Ingrédients pour 4 portions :

Garniture :

Viande hachée (bœuf et porc en proportions égales) - 350 g

Oignons - 30 g

Eau - 20 ml

Sel, poivre, sucre - au goût

Pâte :

Farine - 3 tasses de 250 g

Sel - 1 cuillère à café

Huile végétale - 3 cuillères à soupe

Eau bouillante - 1 tasse

Remplissage du pot :

Foie de bœuf frais - 150 g

Oignon – 1

huile de friture

Omelette :

Farine - 150 g

Œuf - 1

Eau - 50 ml

Sauce :

Crème fraîche - 250 g

Farine - 30 g

Bouillon de bœuf - 250 ml

Coulis de tomate - 50 g

Préparation :

Préparez la pâte : dans un bol, ajoutez de l’eau bouillante à la farine, puis le sel et l’huile. Pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle obtienne une consistance lisse. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant quelques heures.

Mélangez tous les ingrédients pour la garniture des raviolis.

Préparez les pelmenis. Étalez la pâte sur une surface saupoudrée de farine avec un rouleau à pâtisserie en une fine couche. À l’aide d’un verre, découpez de petits cercles identiques dans la pâte. Pétrissez chaque cercle avec vos doigts ; placez la garniture au milieu, pincez les bords et refermez-les bien.

J’ai utilisé un moule à raviolis pour accélérer le processus.

Faites bouillir les pelmenis jusqu’à ce qu’ils soient à moitié cuits. Lorsqu’ils remontent à la surface, laissez-les bouillir encore 3 minutes avant de les retirer de la casserole.

Préparez la garniture du pot: coupez le foie de bœuf frais en petits morceaux.

Faites revenir légèrement le foie avec un peu d’huile végétale.

Coupez l’oignon. Ensuite, dans une casserole séparée, faire revenir l’oignon haché dans du beurre jusqu’à ce qu’il devienne translucide et légèrement caramélisé.

Passons au dressage : dans un poten argile, mettez le foie de bœuf cuit, une couche d’oignons sautés, puis ajoutez les raviolis partiellement cuits.

Préparez la sauce : dans un bol, mélangez la crème fraîche avec la farine jusqu’à ce qu’elles soient bien mélangées. Ajouter le bouillon de bœuf et le coulis de tomate pour obtenir une sauce homogène et crémeuse.

Versez la sauce sur les ingrédients dans le pot, en vous assurant qu’elle les recouvre uniformément.

Refermez le tout avec une omelette : faites cette dernière en mélangeant de la farine, un œuf frais et de l’eau dans un bol. Étalez-la pour en couvrir le potet badigeonnez-la d’œuf battu.

Préchauffez votre four à 160°C. Placez le poten argile scellé avec les pelmenis à l’intérieur et faites cuire jusqu’à ce qu’ils soient complètement cuits et que l’omelette devienne dorée.

Bon appétit !

