Kokourki: ces petits chaussons qui vous permettront de «recycler» vos œufs de Pâques

Les kokourki sont de petits chaussons préparés à partir d’une pâte simple avec de la crème fraîche. Le nom du plat, kokourki, vient probablement du mot kokour, qui désigne une petite pièce de monnaie.

Les kokourki sont connus en Russie comme des biscuits sans garniture, mais ces chaussons fourrés avec un œuf entier constituent la version la plus intéressante. Cette recette était principalement populaire dans la région de la Volga.

Le plus souvent, de la farine de seigle était utilisée pour les kokourki car elle était largement disponible dans les villages. Grâce à la farine de seigle, les œufs ne se gâtent pas pendant plusieurs jours. Ils étaient emmenés en voyage ou aux champs par les paysans. C’est un plat simple et nutritif, et ces kokourki étaient également préparés tout au long de l’année. Aujourd’hui, c’est plus une curiosité culinaire russe qu’une recette populaire, mais les amateurs de vieilles recettes les réalisent toujours.

Pour ce kokourki, j’ai utilisé un mélange de farines de seigle et de blé courant de nos jours. Cela rend la pâte plus tendre et plus délicate. De la crème fraîche à 30% de matières grasses fera tout à fait l’affaire.

Les galettes obtiennent une croûte ferme. J’aime les tremper dans de la crème fraîche ou les grignoter avec un verre de lait. Vous pouvez également les servir en apéritif avec une soupe, des légumes verts, des concombres frais ou marinés, ou les emporter avec vous en pique-nique - ils seront encore plus savoureux à l’extérieur.

Ingrédients pour six portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

six œufs durs

farine de seigle - 70g

farine de blé - 130g

crème fraîche, 30% de matières grasses - 200g

sel - 1/2 cuillère à café

eau - 5 cuillères à soupe (si nécessaire)

beurre pour graisser - 30g

Préparation :

Mélangez les deux types de farine et le sel.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter la crème fraîche et mélanger au robot jusqu’à ce qu’une pâte ferme se forme. J’ai également ajouté 5 cuillères à soupe d’eau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Rouler la pâte en boule, couvrir d’un film alimentaire et laisser reposer 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Diviser en six morceaux et former des boules. Je n’avais que cinq œufs, donc la photo montre cinq boules. Mais il y a assez de pâte pour six galettes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Déroulez chaque boule. Placez un œuf dur au centre et refermez-le pour qu’il n’y ait pas d’air entre l’œuf et la pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Découpez l’excédent de pâte sur les bords.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pincez les bords pour les refermer.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Préchauffez le four à 180℃.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vous pouvez badigeonner les croûtes avec du jaune d’œuf pour les rendre bien rouges. Je les ai laissées pour pouvoir les beurrer plus tard - cela rend la pâte encore plus croustillante et plus savoureuse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuire au four environ 30-35 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Badigeonnez les croûtes avec du beurre fondu pendant qu’elles sont encore chaudes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servir chaud ou froid avec de la soupe, de la crème fraîche ou des herbes.

