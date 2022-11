Les pelmeni au saumon, un plat traditionnel de l’Extrême-Orient russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’Extrême-Orient russe a toujours été une région exotique avec un climat, des paysages, une flore et une faune uniques, ainsi que ses propres traditions, y compris culinaires. Les fruits et légumes de base qui poussent dans la plupart des jardins familiaux russes doivent être amenés ici d’autres territoires du pays car le climat rigoureux local ne permet pas de bonnes récoltes. Les produits laitiers sont également importés, chers et donc peu présents dans l’alimentation des habitants.

Il n’est pas surprenant que le poisson et les fruits de mer constituent la base du régime local, tandis que dans le reste de la Russie, ce sont des mets délicats pour des occasions spéciales. Le poisson, par exemple, est souvent utilisé à la place de la viande dans la préparation de plats russes courants tels que les escalopes, le plov, les goloubtsy (choux farcis russes) et les pelmeni (ravioles russes).

Alors que les pelmeni sont aujourd’hui souvent achetés congelés en magasin pour un stockage à long terme et une cuisson rapide, si l’on a le temps, ce plat peut être fait maison. N’hésitez pas à improviser et à expérimenter avec la garniture et les épices. Utiliser du poisson à la place de la viande hachée est justement une façon d’ajouter une nouvelle saveur à ce plat familier.

Notre recette contient du saumon rose, mais ce n’est pas le seul type de pelmeni d’Extrême-Orient. Certains ajoutent également du saumon kéta, du sandre, du flétan, de la morue et d’autres types de poissons à la garniture. De plus, si vous ne voulez pas complètement dévier de la recette traditionnelle, vous pouvez combiner du poisson avec de la viande hachée.

Servez ce plat avec de la crème aigre. Les pelmeni de poisson se marient aussi bien avec du vin blanc sec.

Ingrédients :

500g de filet de saumon rose

3 tasses de farine

1 oignon

½ citron

4 cuillères à soupe d’huile de tournesol

2 cuillères à café de sel

1 pincée de poivre

1 cuillère à soupe d’amidon

Préparation :

Pour faire la pâte, versez un verre d’eau dans un saladier et ajoutez les 4 cuillères à soupe d’huile et une pincée de sel. Ensuite, ajoutez la farine et pétrissez la pâte. Veuillez noter qu’elle doit être épaisse et élastique.

Pour préparer la garniture, hachez le filet de poisson et l’oignon au mixeur. Ajoutez le jus pressé du demi-citron, du sel (environ ½ cuillère à café), le poivre et l’amidon, puis mélangez le tout.

Étalez la pâte et coupez-la en carrés. Déposer environ une cuillère à café de farce au milieu de chaque carré.

Formez les ravioles en pliant d’abord un carré en diagonale, puis en pinçant les bords l’un contre l’autre, en enroulant le coin central et en le faisant chevaucher avec les coins gauche puis droit. Répétez l’opération avec chacun des carrés.

Remarque : si vous ne prévoyez pas de manger les pelmeni tout de suite et que vous souhaitez les conserver pour plus tard, roulez-les dans de la farine pour éviter qu’ils ne collent entre eux et placez-les au réfrigérateur.

Enfin, faites bouillir 3 litres d’eau et ajoutez 1 cuillère à café de sel. Placez-y autant de pelmeni que vous le souhaitez, mélangez-les pendant la cuisson dans la casserole ouverte pendant environ 10 minutes.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez la recette de pelmeni au brochet et foie gras d’un chef russe étoilé au Guide Michelin.

