L’elech, une savoureuse tourte tatare au poulet et aux pommes de terre

La recette de ce plat délicieux n’a rien de compliqué, et vous n’avez pas besoin d’ingrédients difficiles à trouver pour le préparer. Il suffit d’essayer! Avec une pâte très basique, du poulet et quelques pommes de terre, vous pourrez réaliser des tourtes juteuses et très savoureuses. Dépaysement garanti!

La cuisine tatare authentique, qui peut être dégustée dans la république du Tatarstan (située à environ 500 kilomètres à l’est de Moscou), est particulièrement célèbre pour ses tourtes à la viande. Il en existe plusieurs types avec des garnitures similaires, mais leur forme fournit un indice sur ce qu’il y a exactement à l’intérieur.

L’elech est une tourte tatare traditionnelle dont le nom signifie « partie » ou « portion ». Contrairement à l’etchpotchmak, un autre type de tourte tatare célèbre contenant du mouton ou du bœuf, la garniture de l’elech est constituée de poulet coupé en dés ainsi que de pommes de terre avec des oignons et des épices. Sa pâte sans levure est préparée avec de la crème fraîche et du beurre. Extérieurement, ces tourtes ne peuvent pas être confondues : l’elech est rond et fermé, rappelant par sa forme une autre tourte tatare, le zour belich.

Ce qui est particulièrement merveilleux avec l’elech, c’est sa grande quantité de garniture juteuse et sa pâte fine et croustillante, qui constitue durant la préparation le récipient où la garniture va cuire. Le plat sera encore plus savoureux si au lieu de blanc de poulet, vous utilisez de la viande de cuisses de poulet.

Les tourtes elech sont copieuses et très savoureuses. Elles sont généralement préparées pour des occasions spéciales ou pour des invités importants. L’elech se marie à merveille avec du thé ou un bouillon de viande bien chaud ; il peut être servi seul ou comme accompagnement d’une soupe.

Ingrédients pour quatre portions :

Pâte :

farine - 250g

un œuf

huile végétale sans saveur - 2 cuillères à soupe

beurre fondu - 3 cuillères à soupe

crème fraîche (20%) - 2 cuillères à soupe

eau - 2 cuillères à soupe

sel - 1/2 cuillère à café

sucre - 1/2 cuillère à café

Garniture :

poulet (viande des cuisses) - 250g

pommes de terre - 150g

un gros oignon (80-100g)

beurre - 40g

sel au goût

poivre noir au goût

beurre fondu pour graisser - 30-50g

Préparation :

Mélanger tous les ingrédients de la pâte dans un robot culinaire avec la lame adéquate.

Vous obtiendrez une masse élastique homogène.

Formez une boule avec la pâte, enveloppez-la dans un sac plastique et mettez-la au réfrigérateur pendant que vous préparez la garniture.

Épluchez et coupez les pommes de terre. La version classique de l’elech est préparée avec de gros morceaux de 1,5-2 cm, mais je les ai coupés en cubes de 7 mm environ. De la sorte, la garniture se répartit mieux à l’intérieur.

Hachez finement l’oignon.

Coupez la viande en cubes et ajoutez-les aux pommes de terre et aux oignons.

Saler, poivrer et bien mélanger.

Sortez la pâte du réfrigérateur et divisez-la en quatre parties.

Divisez chaque portion en deux parties, dans des proportions de 1/3 - 2/3.

Étalez la partie la plus grosse pour obtenir une crêpe ronde.

Déposer la garniture et un morceau de beurre par-dessus.

Étalez la plus petite partie de la pâte puis recouvrez-en la garniture.

Pincez soigneusement les bords, dans l’idéal en obtenant une forme ondulée.

Placez les tourtes sur une plaque recouverte de papier cuisson et mettez-les au four préchauffé à 180°C pendant 45 minutes.

Les tourtes doivent devenir brunes.

Badigeonnez chaque tarte de beurre fondu.

Les tourtes sont prêtes, servez-les chaudes.

Bon appétit !

